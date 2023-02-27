Біля ясена Масарика в Ужгороді відреставрували лавицю

Лавицю довкола ясена Масарика на набережній Незалежності облаштувала днями Ужгородська міська рада. Втім, у соцмережах піднялося невдоволення стосовно того, що це нерозумно і небезпечно, оскільки дерево має вже понад 100 років і постійний потік людей біля його підніжжя аж ніяк не додаватиме йому довголіття.

З питанням про те, в якому стані сьогодні перебуває 140-річне дерево і чи сильно пошкодив його плющ, який обвивав його кілька десятків років, Varosh звернувся до науковців УжНУ.

— Плющ ясен не пошкодив, тому що це був по суті симбіоз двох рослин упродовж близько 50 років і якби шкода була, ми би це помітили, — розповіла Varosh Інна Бесеганич, доцент кафедри ботаніки УжНУ. — Плющ різко засох минулого року, ми не знаємо причину цього, але з тих пір ясен сам. Витоптування та інші подібного роду дії людей завжди шкодять рослинам. В ясена Масарика потужна коренева система, він росте біля річки і рятувати його немає від чого… Час від часу потрібно підрізати на ньому сухі гілки, це робиться. Це наш патріарх, справжня родзинка Ужгорода і нам необхідно зробити все, щоб максимально його зберегти. Наразі він не становить жодної небезпеки.

За словами науковиці, плющ ніяким чином ясен не пошкодив, оскільки не є рослиною-паразитом чи напівпаразитом, які тягнуть з рослини-“господаря” поживні соки. При розмірах ясена, обхват стовбура якого становить 5 м 8 см і при висоті в 10 м, жодного негативного впливу від плюща дерево не зазнало.

Varosh,

Фото з архіву Ужгородської міської ради

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