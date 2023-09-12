13 низькопідлогових автобусів львівського заводу може отримати Ужгород

Львівське підприємство «Завод ЕлектронМаш» виграло тендер на виробництво 13 низькопідлогових автобусів для Ужгорода. Завод зобов’язався виготовити їх за 126 млн грн (приблизно 9,7 млн грн за один автобус). Інформацію про це підтвердив Varosh директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталій Готра. Тендер КП оголосило 17 серпня.

— Наразі точно ми ще нічого не можемо говорити, поки що триває перевірка документів, — сказав Віталій Готра. — Підтвердити те, що львівський завод виготовить для Ужгорода, можна буде з певнстю на початку жовтня.

Згідно технічних характеристик, автобуси будуть розраховані на понад 90 пасажирів із 27-ма сидячими місцями. Автобуси мають бути виготовлені та доставлені до Ужгорода до кінця 2024 року.

Наразі, зі слів Віталія Готри, в Ужгороді їздить 27 низькопідлогових автобуса.

Varosh,

Фото: Суспільне. Ужгород, архівне

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