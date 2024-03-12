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Новини

11 дронів для армії за три тижні виготовили двоє ужгородських шестикласників

12 Березня 2024 208

Учні Ужгородського ліцею ім. Т. Г. Шевченка Назар Токар та Олександр Добряк виготовляють дрони, які відтак передають захисникам на передову.

Як розповів у коментарі Varosh Назар Токар, ідея збирати квадрокоптери виникла у нього після того, як спершу він освоїв майстерність керування дроном.

«На Різдво я отримав неймовірний подарунок – радіоапаратуру, яку можна підключати до дрона і використовувати для тренувань на FPV-симуляторі. Перші три тижні я інтенсивно тренувався, провівши понад 15 годин за симулятором. Згодом мені придбали й FPV-окуляри, і я витратив ще 10 годин на навчання. В цей час батько та товариш почали вивчати технічну сторону складання дронів – які запчастини для цього потрібні, процес пайки, прошивки тощо. Згодом почали збирати команду людей, які б хотіли перейняти досвід, і мені поталанило до цієї команди потрапити», – розповів Назар.

Кожен із етапів збору дронів хлопець опановував у супроводі дорослих. За кілька вечорів в роботі хлопцю вдалося виготовити свій перший дрон. Згадує, що загалом для цього знадобилося 6 годин.

Готові квадрокоптери зрештою відправили на передову, розповів хлопчик: «Батько зв’язався зі своїм товаришем і колишнім колегою, який від самого початку війни ще в 2014 році перебуває на фронті. Наші перші дрони поїхали саме в його підрозділ. Ми отримали величезну порцію натхнення, коли почули від військових, що наші дрони робочі: все скомпоновано та організовано, як треба, все відповідає вимогам!».

Школярі Ужгорода збирають дрони для армії

Назар Токар

Спостерігаючи за тим, як відбувається постачання дронів на фронт, Назар зрозумів, що хоче спробувати створити свій окремий напрям постачання. Розповів про задум шкільному другу Олександру Добряку, і той одразу погодився допомогти. За ініціативою класної керівниці Олени Шварц, Олександр створив тематичний сайт. Заручившись підтримкою директорки ліцею Любові Попович, хлопець розповсюдив відповідні оголошення і отримав зворотній відгук: батьківські та учнівські колективи,  окремі учні та їхні батьки виявили довіру до хлопців. Так народився проєкт “Пташки зі школи №1 нашого міста”.

Двоє школярів в Ужгороді виготовляють дрони для ЗСУ

Олександр Добряк і Назар Токар

На сайті хлопці збирають донати, викладають звіти та світлини з результатами своєї робити. Впродовж робочого тижня Назар та Олександр після уроків кожен у себе вдома робить свою частину роботи, а на вихідних працюють над збіркою дронів разом. Таким чином хлопцям вдалося зібрати 11 квадрокоптерів.

Назар Токар збирає дрон

Нараз Токар за роботою над дроном

Спершу Олександр займався збіркою рам/основ для дронів, наразі ж – вже й розібрався з монтуванням двигунів. Завдяки товаришу, хлопець освоює нові навички, які потрібні для виготовлення “пташок”. «Я мрію навчитися повністю збирати дрони “від А до Я», – каже Олександр.

Школярі збирають дрони для військових в Ужгороді

Дрони для військових від школярів

Наразі хлопці очікують надходження запчастин для інших двох наступних дронів і продовжують збирати донати.

Назар Токар самостійно здійснює всі пайкові процеси

Процес пайки

«Хочу сказати усім, хто почує нашу історію: кожен з нас може і повинен долучатися до допомоги Збройним Силам України так, як він це уміє. Наближати нашу перемогу, роблячи донати та здобуваючи навички, яких раніше не мав. Передавати свої знання й уміння далі, заохочуючи інших до доброї справи. Окремо хочу подякувати батькові, без якого нічого з того, чим ми зараз займаємося, не було», – каже Назар. 

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото й відео з сайту Ужгородського ліцею ім. Т. Г. Шевченка

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