100% закарпатських шкіл запровадили електронні журнали

Станом на 1 січня 2024 року всі 100% шкіл Закарпатської області запровадили електронні журнали.

Про таке у відповідь на інформаційний запит Varosh повідомили у Департаменті науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.

За інформацією Департаменту, станом на 1 січня 2024 року в Закарпатській області функціонує 646 закладів загальної середньої освіти.

У закладах загальної середньої освіти працює 18 913 педагогів.

Також у загальноосвітніх закладах навчається 163 719 школярів.

«За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою, всі заклади загальної середньої освіти запровадили електронні журнали, відповідно, їх використовують усі педагоги, які працюють у цих закладах», – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Що таке електронний журнал

Електронний журнал – це цифровий аналог паперового шкільного журналу успішності учнів. Електронний журнал створюється по кожному предмету для кожного класу. У ньому вчитель відмічає відсутніх на уроці учнів, виставляє оцінки, залишає зауваження та коментарі до уроків, вносить домашні завдання.

Електронний журнал ведуть вчителі для кожного предмету, класний керівник, директор.

За кожним предметом вираховується кількість пропусків і середня оцінка за чверть.

Батьки та учні доступу до електронного журналу не мають.

Varosh,

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