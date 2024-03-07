10-класник помер на уроці фізкультури в Ужгороді

В Ужгородському науковому ліцеї на уроці фізкультури одному з учнів 10 класу стало погано. Швидка, яка приїхала на виклик, після двох годин реанімаційних заходів констатували смерть хлопця.
Лікарі швидкої ситуацію не коментують. Всі висновки можна буде зробити після розтину, — сказали в коментарі Varosh.
Наразі в ліцеї правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити детальні обставини інциденту.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото ілюстративне
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