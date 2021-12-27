У чому зустрічати Новий 2022: десять найкращих образів

Разом з “Sabotage.Resale” ми підібрали найкращі варіанти одягу для того, щоб на вечірці ви почували себе зіркою.

Новорічна ніч вже зовсім скоро, тому саме час замислитися і підготувати образ, щоб відчути себе головною героїнею улюбленого фільму.

Образ для вечірки в стилі Великого Гетсбі. Відчуйте себе трішки Дейзі Бьюкенен та пориньте в розкішну епоху 20-х років: море ігристого, гучний сміх, та сяйво вашої сукні.

Запальна вечірка чи званий вечір, у лелітках та блискітках ви не залишитесь без захоплених поглядів.

Не Новим Роком єдиним. Ідеальний образ для корпоративу. Вишуканий та стриманий, але із святковою ноткою у вигляді жакету від Emilio Pucci.

“Sabotage.Resale” за те, щоб речі завжди мали декілька життів, тому створили елегантний образ для Новорічної ночі, комплектуючі якого, ви сміло зможете адаптувати в свій гардероб та одягати ще не один раз.

Якщо в новорічну ніч ви хочете відчути атмосферу Італії, поринути в тепло та запальні танці, то сукня від Dolce Gabbana ідеально підійде для кокетливого настрою.

Після запальної Італії можемо створити атмосферу вечору на терасі в розкішному ресторані Монако. В цій сукні ви точно не залишитесь не поміченою, адже пір‘я – один з головних трендів сезону.

Цей вишуканий образ підійде дівчатам, які хочуть Новий Рік розпочати розкішно, з яскравим блиском та продовжити цей настрій на весь 2022.

Шкіряна сукня Pinko, кольє на шиї, та окуляри Gucci створили ідеальний тандем для сміливої та впевненої дівчини, яка хоче цілий вечір підкорювати серця.

Яка новорічна ніч без little black dress, яке повинно бути в гардеробі майже кожної дівчини.

Коли хочеться побути тендітною і ніжною, сукня від Elisabetta Franchi саме для цього і створена.

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Varosh

фото – “Sabotage.Resale”