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Мода - Архів

У чому зустрічати Новий 2022: десять найкращих образів

27 Грудня 2021 3

Разом з “Sabotage.Resale” ми підібрали найкращі варіанти одягу для того, щоб на вечірці ви почували себе зіркою. 

Новорічна ніч вже зовсім скоро, тому саме час замислитися і підготувати образ, щоб відчути себе головною героїнею улюбленого фільму.

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Образ для вечірки в стилі Великого Гетсбі. Відчуйте себе трішки Дейзі Бьюкенен та пориньте в розкішну епоху 20-х років: море ігристого, гучний сміх, та сяйво вашої сукні.

 

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Запальна вечірка чи званий вечір, у лелітках та блискітках ви не залишитесь без захоплених поглядів.

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Не Новим Роком єдиним. Ідеальний образ для корпоративу. Вишуканий та стриманий, але із святковою ноткою у вигляді жакету від Emilio Pucci.

 

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“Sabotage.Resale” за те, щоб речі завжди мали декілька життів, тому створили елегантний образ для Новорічної ночі, комплектуючі якого, ви сміло зможете адаптувати в свій гардероб та одягати ще не один раз.

 

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Якщо в новорічну ніч ви хочете відчути атмосферу Італії, поринути в тепло та запальні танці, то сукня від Dolce Gabbana ідеально підійде для кокетливого настрою.

 

6

Після запальної Італії можемо створити атмосферу вечору на терасі в розкішному ресторані Монако. В цій сукні ви точно не залишитесь не поміченою, адже пір‘я – один з головних трендів сезону.

 

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Цей вишуканий образ підійде дівчатам, які хочуть Новий Рік  розпочати розкішно, з яскравим блиском та продовжити цей настрій на весь 2022.

 

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Шкіряна сукня Pinko, кольє на шиї, та окуляри Gucci створили ідеальний тандем для сміливої та впевненої дівчини, яка хоче цілий вечір підкорювати серця.

 

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Яка новорічна ніч без little black dress, яке повинно бути в гардеробі майже кожної дівчини.

 

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Коли хочеться побути тендітною і ніжною, сукня від Elisabetta Franchi саме для цього і створена.

 

Партнерська публікація

 

Varosh

фото – “Sabotage.Resale” 

 

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# мода # мода і стиль # новий рік

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