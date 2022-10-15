В Ужгороді відбулася благодійна жіноча вечірка «Леді хустка». Її результатом стала закупка зимового одягу для захисниць ЗСУ

Закарпатка Альона Загоруйко стала відомою в Україні та за її межами завдяки колекціям ексклюзивних локальних та патріотичних хусток. У колаборації з художниками, дизайнерами та на основі малюнків дітей засновниця бренду «Шпальта» створює стильний аксесуар «з історією». Також жінка активно займається волонтерством і благочинністю.

Нещодавно в Ужгороді відбувся її четвертий щорічний благодійний захід «Леді хустка», під час якого було презентовано нову патріотичну колекцію вишуканих шовкових аксесуарів «Дорога додому». Результатом вечірки, присвяченій моді під час війни та пошуку внутрішнього ресурсу, стали зібрані кошти на закупку зимового одягу військовослужбовиці Збройних Сил України, кореспондентки телеканалу «Україна» Анастасії Блищик та її посестер.

«Дорога додому» ‒ це хустки з вісьмома принтами на основі малюнків київської художниці та дизайнерки Христини Гайдамаки. Вже 30 років мисткиня бере активну участь у національних та міжнародних виставках, її твори представлені в галереях і приватних колекціях України, США, Канади, Італії, Македонії, Хорватії, Голландії, Франції, Кувейту, ОАЕ, Великобританії.

Серія малюнків Христини присвячена жінкам, котрі, як і сама художниця, через військову агресію росії змушені були з дітьми покинути домівки, шукаючи порятунку в інших регіонах країни та за кордоном.

‒ Українці зараз розкидані по всьому світу, але на них завжди чекає дорога додому. Цей шлях – в серці кожного внутрішньо переміщеного громадянина, кожного біженця, і він не дозволяє загубитися, втратити орієнтири і себе. Коли я познайомилася з Христиною і побачила цю серію картин, запропонувала, щоб малюнки перенеслися ще й на шовк. Частину коштів із продажу колекції я спрямовую на потреби дівчат, які також зараз не вдома, а захищають нас на фронті від російських окупантів, – розповіла засновниця бренду «Шпальта».

Окрім презентації хусток, Альона Загоруйко організувала жіночий вечір, присвячений пошуку ресурсу, внутрішнього балансу у непростий час. Спікерами заходу були шеф-редакторка сайту українського журналу «Vogue» Віолетта Федорова з лекцією «Мода та війна», психологиня Діана Сідун-Сович з темою «Винно красива. Феномени війни» та стилістка Ольга Луцо, яка продемонструвала, як грамотно вписати хустку в сучасний жіночий гардероб.

Під час благодійного заходу гості зібрали кошти, на які Альона Загоруйко закупила та надіслала теплі речі для захисниці Ізюмського територіального батальйону 4.5.0 Анастасії Блищик і її посестер. Це взуття, зимова піксельна форма, термобілизна, термо-зігрівайки, одноразові душі, шкарпетки. До кожного набору Альона додала хустинку із серії «Дорога додому», щоб думка про дім зігрівала дівчатам серця.

‒ З Анастасією Блищик я познайомилася через соціальні мережі. Дізналася про її непросту долю – журналістка на війні втратила нареченого. Почала спостерігати за нею і захопилася неймовірною силою волі цієї мужньої жінки. Коли довідалася, що її батальйон потребує теплих речей на зиму, ідея влаштувати благодійний захід виникла сама собою. У лавах ЗСУ служить багато дівчат, інші – працюють у тилу і забезпечують фронт всім необхідним, а ресурси не безмежні. Усім нам потрібна любов, турбота, захист. Дуже рада, що вдалося реалізувати задумку, вечірка стала корисною для гостей, а Настя і її посестри отримали такі важливі у осінній і зимовий період теплі речі. Дякую партнерам і всім, хто долучився. Надалі по можливості з моєю командою будемо також реагувати на запити батальйону 4.50 і всі разом наближати нашу Перемогу», ‒ розповіла Альона Загоруйко.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Юрій Кіфор