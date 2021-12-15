Sabotage.Resale: як екологічне використання одягу змінює ставлення до моди і як це працює в Ужгороді

Дві подруги Ірина Мич та Марина Бокоч захопилися свідомим споживанням і відкрили в Ужгороді resele-магазин.

Resale-платформи дозволяють продавати і купувати речі світових дизайнерських марок, які були у користуванні, або ж нові.

Марина: “Ідея створення “Sabotage.Resale” виникла якось раптово. В мене є подруга Іра. Влітку ми з її маленьким сином щовечора гуляли по набережній. І от, одного разу мова зайшла про речі. Ми обговорювали тему свідомого споживання. На той час ми вже обоє жили за принципом, що краще менше речей, але якісних, ніж багато неякісних. Але навіть живучи по такому принципу, в нашому гардеробі завжди є речі, які хоч і нові чи в ідеальному стані, але чомусь не носяться.

З іншого боку, такі речі зазвичай коштують недешево. І не кожен може собі дозволити купити светр з натурального кашеміру за 7-10 тис. грн.

Словом, того вечора ми вирішили, що в Ужгороді не вистачає resale-магазину. І ми його відкриємо”.

Наразі, у магазині представлено багато світових брендів.Є і масмаркет – “Zara”, “Mango”, але тільки нові речі.. І такі бренди, як: “Elisabetta Franchi”, “Twinset”, “Pinko”, “Furla”, “Armani”, “Baldinini”, “Coccinelle”, “Michael Kors”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger”, “Imperial”, “Rinascimento” та інші. З люксових брендів в “Sabotage.Resale” представлені: “Dolce Gabbana”, “Fendi”, “Christian Dior”, “Jimmy Choo”, “Gucci”, “Prada”, “Hermes”, “Louis Vuitton”. Крім того у дівчта представлені і речі українських виробників. Це такі відомі бренди як: “The Coat”, “Kachorovska”, “T. Moska”, а також бренд косметики “Sisters Aroma”.

“Критерії відбору для нас – складне питання. Але я постараюсь відповісти максимально коротко.

Для нас головне – щоб річ була в ідеальному стані (без дефектів), не застаріла і, щоб власники об‘єктивно розуміли, що їх річ, навіть, якщо вона нова з біркою, не може коштувати в нашому магазині стільки, як вона коштувала при покупці.

Все-таки, ми вбачаємо своєю місією зробити якісні речі доступними для кожної. До прикладу, джинси “Tommy Hilfiger” коштують 800-900 грн., а шерстяний светр “Ralf Lauren” – 400-600 грн. Це вже продажна ціна”, – каже Марина.

Дівчата кажуть, що мають дві категорії клієнтів.

“Перша – це ті, хто приносить нам свої речі. Друга – ті, хто купує. Зазвичай, через певні стереотипи, це різні люди. Але ми бачимо позитивні тенденції.

Маємо багато клієнток, які можуть собі дозволити купувати нові речі, але купують у нас. Тому що вони, як і ми, відчувають свою причетність і відповідальність за екологічну ситуацію в світі”, – підсумувала Марина.

Олеся Смирнова, Varosh