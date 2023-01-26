Чоловічі кросівки: поради з вибору

В гардеробі сучасного чоловіка мають бути присутні кросівки, адже зараз це не суто спортивне взуття, а варіант для повсякденного носіння, який можна додавати до багатьох аутфітів. В інтернет-магазині Megasport можна придбати чоловічі кросівки таких відомих брендів, як Puma, Nike, New Balance, Anta, Champion. Тут ви знайдете лише оригінальні товари за помірними цінами. Також Мегаспорт пропонує долучитися до бонусної програми та сплачувати частину замовлення за допомогою бонусів – це допоможе заощадити.

Важливі характеристики чоловічих кросівок

При виборі ідеальної пари слід звернути увагу на такі важливі характеристики:

розмір;

матеріал;

підошва;

якість;

зручність.

Кросівки не повинні бути затісними, але і дуже великими також, адже під час носіння це може доставити дискомфорт. А якщо йдеться про інтенсивні тренування, то неправильний розмір взуття може призвести й до травмування.

Якщо ви плануєте займатися спортом, то слід вибирати взуття, що “дихає”, в якому буде циркулювати повітря. Завдяки цьому буде зменшуватися виділення поту та не з’явиться неприємний запах. Для активного відпочинку і прогулянок підійдуть шкіряні моделі.

Якщо ви шукаєте кросівки для прогулянок, то на підошві ідеальної моделі не має бути особливого рельєфу. Якщо потрібна пара для хайкінгу, туризму або відпочинку на природі, то підошва повинна мати глибокий протектор. Моделі для спортзалів повинні мати неглибокий, але густий рельєф.

Показовими будуть і такі характеристики, як рівні шви, відсутність різкого синтетичного запаху, надійне кріплення всіх елементів, наявність супінатора. Взагалі взуття повинно мати акуратний зовнішній вигляд. У кросівках має бути устілка анатомічної форми.

Не слід забувати й про зручність носіння – ви не повинні відчувати кросівки, а ваші рухи мають бути зручними та легкими.

Як вибрати чоловічі кросівки для бігу?

Якщо вас цікавить вибір моделі саме для бігу, то слід зупинитися на полегшених моделях, виготовлених зі штучних тканин. За такими кросівками легше доглядати, ніж за шкіряними. Також синтетичні матеріали забезпечать надійний теплообмін.

Ідеальна бігова модель повинна мати низькі борти, звужений носок та шнурівку, що забезпечує надійну фіксацію.

Специфіка пробіжок також має значення. Якщо маршрут пролягає по перетнутій місцевості, то слід вибирати варіант із захищеним носком та посиленим протектором; якщо по асфальту, то рельєф підошви може бути не дуже глибоким.

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