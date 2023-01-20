Міфи про мобілізацію, або Все, що ви хотіли знати про військовий облік

Війна скрізь, дарма що Закарпаття — найвіддаленіший від гарячих бойових дій регіон України. Відносний спокій наших міст не говорить про те, що Закарпаття далеке від питань мобілізації, військового обліку та подібних моментів, але із дивовижною регулярністю в нас виникають ті чи інші міфи або теорії.

Закарпаття далеко не серед лідерів областей за кількістю мобілізованих — сказав Андрій Акімов, начальник пресслужби Закарпатського обласного терцентру комплектування. Говоримо з ним про всі спірні чи не дуже зрозумілі моменти мобілізації та військового обліку.

— Взяття на облік, мобілізація, призов — в чому різниця?

— Призов — це загальне поняття. Призов може бути за строковою службою, може бути за мобілізацією. Мобілізація — це заходи, введені в разі воєнного стану, тобто те, що нас відбувається зараз. Облік — теж загальне поняття: облік військовозобов’язаних, резервістів, призовників. Це сукупність заходів, щоб мати базу даних про військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані і призовники — це теж різні категорії. Особи 18-27 років, які ще не проходили військової служби є призовниками. Наявність бойового досвіду тут не визначальна. Без бойового досвіду може бути і військовозобов’язаний. Людину віком 18-27 років можуть призвати на строкову службу, однак у цьому віці людина може бути і військовозобов’язана, у разі, якщо вона з певних причин строкову службу не проходила. Наприклад, молода людина була обмежено придатна до строкової військової служби і її автоматично передають на облік військовозобов’язаних.

Однак по мобілізації військовозобов’язані можуть призиватися, якщо та чи інша людина обмежено придатна. Чим він може займатися у війську — залежить від стану його здоров’я, тому що ситуації бувають різні. Є список хвороб, де визначається, чим людина з тією чи іншою хворобою може займатися в армії. Це може бути штабна робота, чи займатися забезпеченням у тилових підрозділах, ремонтні роботи — спектр досить широкий.

— Якщо людина отримує повістку — що це означає?

— Повістка — це виклик до військкомату, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вона в першу чергу видається для того, щоб людина прийшла і оновила свої облікові дані. В постанові міністра оборони, яка зараз вийшла, № 1487 від 30 грудня 2022 року — це нова постанова щодо військового обліку — є пояснення щодо обліку.

— Там багато нововведень?

— Здебільшого, кардинальних новин там нема. Додали кілька сучасних питань щодо порталу “Дія”, майбутні перспективи цього, і деякі уточнення щодо ведення обліку на підприємствах, в сільських, селищних радах тощо.

Що людина має знати особисто для себе з цієї постанови? Те, що протягом 7-денного терміну людина, в разі зміни його облікових даних (одружився, змінився стан здоров’я, народилася дитина і т.ін.), зобов’язана повідомити про це ТЦК. Дивіться, чому ж стільки скандалів довкола повісток, мовляв, забрали інваліда! Якби чоловік вчасно звернувся до ТЦК і показав довідку, то цього моменту би не було, його б ніхто не чіпав.

Ми зараз дуже велику увагу приділяємо тому, що звертаємося до людей, які мають право на отримання відстрочки від мобілізації, згідно ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і мають на це всі документи — просимо їх приходити до територіальних центрів комплектування і отримати цю відстрочку. Це спростить роботу нам і життя їм. Отримавши від нас довідку про відстрочку, людина зможе мати її завжди під рукою і ціла низка питань до неї зніметься.

Про зміни свого статусу треба повідомляти не тільки територіальні центри комплектування, бо військовий облік ведеться не тільки там, а й у сільських, селищних радах, ЦНАПах та на підприємствах, установах, де людина працює.

Це питання досить важливе. Через те, що воно не виконувалось роками, ми зараз маємо великий хаос. І тому числі і з запуском цих функцій у “Дії”. Поки не буде нормально вестися військовий облік, ми не будемо мати нічого.

— Розкажіть про “Дію”, які функції там передбачені?

— В постанові йдеться про те, що в “Дії” буде можливість здійснення певних дій “через телефон”, не ходячи ні в які військкомати. В теорії людина зможе сама вносити зміни свого статусу у свій обліковий запис. Це в теорії. Як воно буде в перспективі, ми наразі не знаємо. Розробки ведуться. В постанові сказано, що людина зможе сама зробити перепрописку, тобто зміну місця проживання.

Сьогодні це робиться так: людина йде в ЦНАП, там дивляться його військово-обліковий документ, чи стоїть він на обліку, якщо є якісь порушення, то людину відправляють до територіального центру комплектування. Без цього її не перепропишуть.

Зараз створюється єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, зацифровуються всі дані. Коли реєстр буде завершений, кожна людина отримає свій персональний номер у реєстрі, це, до слова, вже відбувається. Отримати цей номер можна у територіальному центрі комплектування, його вклеять у військово-обліковий документ людини.

Коли все це запрацює, то, думаю, спектр послуг у “Дії” буде набагато ширшим, аніж перепрописка.

— Розкажіть в загальному, що зараз з мобілізацією: чи є якісь додаткові хвилі, кого мобілізовують в першу чергу (наприклад, представників якихось конкретних професій чи щось таке) і кого мобілізація не зачепить?

— “Хвилі мобілізації” — це міф, їх не існує. Мобілізація в нас триває, як почалася з початком війни, так ні на день не припинялася. Не чіпають з мобілізацією лише тих, хто має законні підстави на відстрочку і тих, хто виключений з військового обліку. Всі інші підлягають мобілізації.

Є ще категорія “заброньованих” — це люди, які займаються на стратегічному підприємстві певною державно важливою роботою. Керівник підприємства надсилає на Мінекономіки списки працівників, ці списки погоджуються разом з Міністерством оборони. Міноборони видає наказ, який спускається до ТЦК і цих людей ми не мобілізовуємо.

Всі інші категорії військовозобов’язаних людей ми мобілізовуємо. Призовників мобілізація не стосується. Це дві юридично різні категорії осіб — призовники та військовозобов’язані.

Також мобілізовуємо людей, які закінчили військову кафедру. Це офіцери і вони на вагу золота, їх мобілізували в першу чергу.

— Людина отримала повістку на мобілізацію — що з нею відбувається далі? Вона десь проходить навчання?

— Все залежить від того, чи проходила раніше людина військову службу, яку вона має військово-облікову спеціальність, яку вона має спеціальність в цивільному житті, бо нерідко вони потрібні і у війську. Залежно від цього всього люди можуть бути розподілені в різні частини та місця.

Якщо ця людина не служила, то її направляють у навчальний центр, їх зараз по Україні досить багато. На Закарпатті немає такого поняття як навчальний центр, однак ми також займаємося підготовкою військовослужбовців тих формувань, які ми формуємо самі. Тобто ми можемо створювати власні військові підрозділи і навчаємо людей на наших дільницях, полігонах.

— Як тепер з військовим обліком жінок?

— На сьогодні в цьому питанні все врегульовано: жінки, які мають освіту фармацевта, медика в обов’язковому порядку стають на військовий облік. Всі інші спеціальності, дотичні до військових, можуть ставати на облік за власним бажанням.

Те саме стосується й призову: жінки призиваються виключно за власним бажанням. Не так багато жінок стають на облік, у відсотковому відношенні важко сказати, скільки. На початку війни було досить багато охочих, просто проблема була в тому, що в основному це були жінки, які не мали ні медичної освіти, ні якоїсь дотичної військової спеціальності. Все залежить від наявних спеціальностей.

— Навчання проходять усі мобілізовані? Грає роль наявність бойового досвіду?

— Мобілізація — поняття широке. У якихось військових частинах мобілізовані проходять навчання, в якихось — ні. Якщо людина має бойовий досвід, то вона може поїхати й відразу виконувати бойовий досвід. Якщо досвіду нема, то людину потрібно навчити.

— Як сьогодні із забезпеченням мобілізованих? Що вони отримують, а що потрібно шукати самим?

— Тут теж, до речі, панують міфи про те, що слабке забезпечення у воїнів, вони нічого не мають. Особливо це стосувалося підрозділів територіальної оборони у свій час. Але тепер в інтернеті все притихло і цих претензій уже нема. Хлопці забезпечені.

Основним проблемним питанням було те, що повною мірою не забезпечувалися підрозділи, наприклад, на Закарпатті, але тут зрозуміло: війна йде на сході країни і все обладнання передусім необхідно їм. Танки та БТРи тут у частинах не критично потрібні.

Форму, зброю, взуття, їжу, медичне забезпечення вони всі мають. Зимовою формою також усі забезпечені. Так, дуже допомагають волонтери.

— Ухилення від мобілізації — чи часте це явище? Яка відповідальність за це?

— Якщо людина отримала повістку з проханням з’явитися в ТЦК для проходження медичної комісії, розписалася в ній, але не з’явилася без поважних причин, то це — адміністративне порушення, яке тягне за собою штраф.

Якщо ж людина пройшла медкомісію, визнана придатною до проходження військової служби, і було визначено підрозділ, куди вона буде мобілізована, людина не з’явилася вже по цій бойовій повістці безпосередньо на виправлення, то це несе за собою вже кримінальну відповідальність. Це ухилення від служби і можна сісти у в’язницю.

— А як з отриманням посвідчення учасника бойових дій? Налагоджена ця процедура?

— Тут були певні заминки законодавчі, бо питання АТО та повномасштабної війни — різні. З 1 грудня вже працюють відповідні комісії, є наказ міністра оборони №369, де всі моменти врегульовані, визначено перелік документів, необхідних для отримання цього посвідчення. Людина може сама зібрати ці документи, або ж звернутися до ТЦК і там складуть пакет документів разом з нею і надішлють до комісії.

Якщо людина саме проходить службу, то може звернутися до свого кадрового органу і він автоматично самостійно подає документи на комісію. Якщо людина звільнилася зі служби за різними причинами, то звертається з цим проханням до ТЦК.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Андрієм Акімовим

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