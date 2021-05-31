Лікар, який повертає красу, молодість і внутрішнє щастя. Інтерв’ю із пластичним хірургом Володимиром Бовгирею

Колись пластичну хірургію сприймали за щось таке вау, лакшері, чи не голівудське. Мовляв, вона була малодоступна й тільки у великих містах. А хто йшов на операцію – неодмінно приховував цей факт. Сьогодні ж пластична хірургія поширена, і відвідати такого фахівця – на кшталт піти до косметолога. Ця медицина перестала бути табуйованою темою, її вже не замовчують і тим паче не соромляться. Тепер абсолютно нормально, коли людина може змінити те, що їй в собі не подобається, відтак позбутися комплексів. Або ж просто стати новою, зрівняти своє внутрішнє “я” із зовнішнім образом.

За кілька років змінилося і бачення пластичної хірургії. Нині жінкам уже не хочеться тієї надто яскравої краси, а навпаки йдеться про інтелігентну естетику, елегантність та природність. Сьогодні легко, швидко й справді доступно можна ставати кращою версією себе. Адже через оновлену зовнішність можна знайти той шлях до себе внутрішньої.

Якщо одним словом, то сучасна пластична хірургія – для всіх.

У цьому контексті публікуємо інтерв’ю із Володимиром Бовгирею, пластичним хірургом ужгородської клініки “Асклепій”.

Лікар, який дарує людям нових себе. Скромний. Проте один із тих, хто доводить, що пластична хірургія можлива в маленькому місті. Навіть більше, сюди їдуть пацієнти зі Львова, Києва та інших міст. Володимира Руслановича однаково вважають майстерним професіоналом і світлою особистістю, зі світлою енергетикою.

Спілкуємося про пацієнтів, їхні запити і загалом про пластичну хірургію – нову й доступну.

— Володимире, розкажіть, будь ласка, про один із найсвіжіших випадків, чим займалися останнім часом?

— Один із останніх випадків – це була пластика живота. Тут були медичні покази – діастаз прямих м’язів живота, тобто розходження прямих м’язів, який виник після вагітності. Це, в свою чергу, з роками може призвести до дисфункції внутрішніх органів та ряду проблем. Також у цієї жінки була пупкова грижа, яка могла в будь-який момент защемитися і потребувати термінової операції.

Пацієнтка, насправді, довго наважувалася на операцію, вісім років ходила до різних спеціалістів на консультації, читала, сумнівалася, не могла налаштуватися, бо довго не знаходила “свого” лікаря. Ця жінка потрапила до “чергового пластичного хірурга”, до мене, ми поспілкувалися, вона поставила мені дуже-дуже багато питань, які назбиралися за вісім років. Ми провели операцію, зашили цей діастаз, зробили пластику грижі, абдомінопластику, прибрали надлишки шкіри та підшкірної жирової клітковини…

І пацієнтка залишилася дуже задоволена, навіть в інтернеті написала відгуки, опублікувала відео своєї реабілітації. Вона поділилася своєю історією, хоч, особливо в маленьких містах, люди не дуже хочуть про це розповідати.

— Наскільки складна реабілітація після такої операції?

— Реабілітація, насправді, непроста. Перші два тижні можуть проявлятися больові явища, дискомфорт, набряки. Перший місяць потрібно постійно носити компресійну білизну, а до трьох місяців її треба вдягати, якщо є фізичні навантаження.

Хороший результат бачимо через півроку, людина повертається до свого попереднього стилю життя. Далі вже спостерігаємо за потребою, якщо пацієнт має запит.

— Ви контролюєте реабілітацію?

— Великий плюс у тому, що ми в Асклепії ведемо пацієнта від а до я, робимо перев’язки, стежимо за реабілітацією, всі контрольні огляди відбуваються на місці.

— Повернімося до вашої передісторії пластичної хірургії. Де ви навчалися, працювали? Ви практикували класичну хірургію, а як потрапили в естетичну?

— Я з Рівненщини. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Загалом у хірургії — 9 років. П’ять років працював у загальній хірургії, ургентним хірургом у районній лікарні, де доводилося оперувати практично все: від фурункулів до ножових поранень, були операції на легенях, серці, шлунково-кишковому тракті. Так, я оперував і планово, але чергування завжди залишалося за мною, тобто серед ночі, коли приїздив пацієнт, треба було швидко ухвалювати рішення щодо операції. Ургентна хірургія – це дуже хороша школа. Це великий плюс для подальшої роботи в пластичній хірургії, бо в разі виникнення непередбачуваних ситуацій – ти знаєш, як вчасно їх виявити і вчасно усунути.

Після цих п’яти років, на запрошення Юрія Володимировича та Інги Олександрівни Андрашків, я вирішив усе ж переїхати до Ужгорода. Це був такий непростий крок у моєму житті, тому що я мав стабільне місце роботи, дружина, дитина. Ми з родиною переїхали сюди, не знаючи, як буде, що буде, це було трішки авантюрне рішення. Проте запрошення видатних людей у медичній сфері було варте всіх ризиків.

Після пропозиції стати пластичним хірургом в Асклепії я поїхав до Києва переймати досвід в одного з найвідоміших, найдосвідченіших пластичних хірургів України, професора Храпича Василя Васильовича.

— Яке додаткове навчання проходите?

— Регулярно відвідую профільні конференції, конгреси загальноукраїнського рівня та з міжнародною участю, проте в умовах карантину більшість із них відбуваються в online-режимі.

В Асклепії співпрацюємо з одним із найвідоміших пластичних хірургів в Україні й навіть за кордоном – це Пірус Володимир Петрович. Він приїздить сюди раз на місяць і ми разом оперуємо пацієнтів і водночас я переймаю в нього досвід.

— У клініці ви займаєтеся двома напрямками: пластична й реконструктивна хірургія. Розкажіть про реконструктивну

— Враховуючи дерматологічний профіль клініки, до нас звертаються пацієнти, наприклад, із базальноклітинним, плоскоклітинним раком шкіри, які треба оперувати. Зважаючи на це, в нас проводиться багато реконструктивних операцій. Ми це виконуємо в парі з нашим головним лікарем Яремкевичем Романом Романовичем.

Ми виконуємо різного роду реконструктивні операції із пересадкою шкіри, переміщенням шкірних лоскутів. Реконструктивні операції дають свій досвід і для пластичної хірургії, бо ти працюєш із тканинами, переважно з обличчям.

Особливість нашої реконструктивної хірургії в тому, що ми все робимо максимально естетично.

— У вашій діяльності більше реконструктивної чи пластичної хірургії?

— Пластика переважає.

— Які, скажімо, найпопулярніші послуги пластичної хірургії?

— Найпопулярніша послуга – це блефаропластика верхніх та нижніх повік. Вона проводиться амбулаторно, через годину після операції пацієнт іде додому, не потребується тривалого реабілітаційного періоду.

Блефаропластика важлива для естетики, адже люди, в першу чергу, звертають увагу на очі. Якщо погляд є важким, втомленим, то операція дасть візуальний ефект омолодження, погляд стає набагато свіжішим, мінус 7-10 років.

— “Втомлені очі” – поширене явище. Яка цьому причина? Вікове? Перевтома?

— Не завжди. Є свої анатомічні особливості в плані генетики. Наймолодша пацієнтка, яка була в мене на блефаропластиці, мала тоді 20 років. Їй генетично передалися виражені мішки під очима. Бувають і “вікові” пацієнти (60-70років), у яких із часом опустилася шкіра повік. Трапляються і медичні покази, коли шкіра, нависаючи, закриває поле зору.

— Повернімося до найпоширеніших запитів пацієнтів

— Запит на всі послуги приблизно однаковий, однак певні операції мають свою “сезонність”. Якщо говорити про обличчя, то часто виконуємо підтяжку, блефаропластику, отопластику, ліпосакцію підборіддя. Якщо ж говорити про тіло, то ліпосакція живота, спини, боків, стегон і навіть колін. Також популярними є абдомінопластика, маммопластика.

Маммопластика справді досить поширена, причому, різні її варіанти, починаючи від збільшення грудей, до підтяжки, зменшення… Або ж комбінації різні – може бути підтяжка з імплантами. Бо якщо молочна залоза запустіла, обвисла, то потрібно робити підтяжку і збільшення, щоби надати їй необхідні об’єм та форму. Буває, що навпаки, молочна залоза є завеликою і завдає фізичного дискомфорту, болю в спині. Тоді зменшуємо.

Популярним у пластичній хірургії є метод ліпофілінгу. Це пересадка власних жирових клітин, їх можна пересаджувати практично будь-куди. Це, скажімо, власний субстрат, який не дає побічних ефектів, гарно приживається. Крім наповнення, він додає омолоджуючого ефекту. Найпоширеніші ліпофілінги — для обличчя, хоча, можна збільшувати груди, сідниці.

— Як у вас відбувається консультація, на що зважаєте при обстеженні?

— Коли пацієнтка приходить на консультацію я, в першу чергу, запитую, чому вона хоче саме таку операцію. Ми визначаємо, чи є покази для цього. Бо якщо нема, то намагаюся переконати, що їй це просто не потрібно, що достатньо буде, наприклад, певних косметологічних процедур. Без показів ми не йдемо на операцію, часто буває, що відмовляємо. І я справді намагаюся відмовити від оперативного втручання, адже ця жінка може піти до іншого лікаря, який, аби заробити гроші, зробить все, що вона хоче.

Під час консультації обговорюємо, що пацієнтка хоче отримати, яка її мета, як вона хоче виглядати після реабілітації. Якщо бачу, що можу досягнути цих результатів, то продовжуємо працювати. Бувають занадто завищені запити, хтось думає, що чарівним помахом палички все буде супер.

Далі пояснюю про моменти операції, реабілітації.

Неодмінно з’ясовую стан здоров’я, наявність хронічних захворювань, призначаю лабораторні аналізи, додаткові обстеження, за потреби, – УЗД, рентген, консультації вузьких спеціалістів. Якщо щось суперечить нашій операції, то відкладаємо її, на пластичну операцію пацієнт має йти строго цілком здоровим. Якщо ж є хронічні захворювання, то в цей час вони мають бути в стадії компенсації.

Після пластичної операції людина має стати ще здоровішою і бути задоволеною результатом, мати моральне піднесення.

— Яка потрібна інфраструктура для вашої роботи?

— У нас є все для роботи, тут лікар може дозволити собі все найякісніше. Якщо нам потрібна найновіша апаратура, найновіші інструменти, то клініка всім забезпечує. У плані обладнання й у плані всього ми йдемо в ногу з часом. У нас якісно облаштовані операційний блок, пост медсестри, палати.

— У пластичній, реконструктивній хірургії кожен випадок є складним. Можливо, конкретизуємо один із них у вашій практиці?

— Кожен випадок по-своєму є складним, тому що не буває двох однакових операцій, до кожного пацієнта потрібен індивідуальний підхід, і в кожного свої особливості, починаючи, від товщини тканин і завершуючи анатомічною будовою.

Одна зі, скажімо, цікавих операцій – це реконструкція носа. У пацієнта – базальноклітинний рак носа. Ми забирали на кінчику носа досить великий клаптик шкіри. Щоби позбутися дефекту, в два етапи пересаджували шкіру з чола.

Щодо пластичної хірургії, то одна з найскладніших операцій – це підтяжка грудей із установкою імплантів. Складна тому, що треба підібрати правильний імплант, правильно його встановити, і водночас грамотно працювати з тканинами молочних залоз. Річ у тім, що більшість пацієнток має асиметрію грудей, тобто різні за об’ємом. Тому під час підтяжки треба симетризувати груди, адекватно прибрати певну кількість тканин. Тут складнощі в тому, аби все довести до ідеальних симетричних форм. Водночас треба враховувати побажання жінки щодо форми, об’єму. Триває така операція 3—3,5 години.

Також пластика живота – це досить об’ємна й тривала операція. У процесі потрібно відділити всю підшкірну жирову клітковину від лона до грудини. За потреби, ушивається діастаз, проводиться пластика пупкової грижі. У середньому така операція займає 3—3,5 години.

— Якщо у вас просять зробити щось таке, що, на вашу думку, буде негарним, як тоді дієте?

— Якщо пацієнтка має такі побажання, які, я бачу, їй не підходять або в операції просто нема потреби, то відмовляю в операції. У такому випадку намагаюся дійти спільної точки, пропоную інші варіанти. Головне — зійтися в думці, щоби була довіра до лікаря. Тоді можна говорити про операцію.

— Пластична хірургія — це і про естетику власне процесу роботи? Тут є творчість? Якщо так, то чи важливе натхнення?

— Мені завжди подобалася естетика, навіть в загальній хірургії я старався зробити все максимально акуратно, на що мої колеги звертали увагу.

Пластичному хірургу важливо розуміти, скажімо, канони краси, пропорції, форми. Треба чітко вималювати в своїй уяві результат операції для конкретного пацієнта.

Якщо говорити про пластику грудей, то треба розумітися і на геометрії, аби уявити собі кінцевий результат саме для конкретної пацієнтки.

— Дехто називає пластичну хірургію ювелірною роботою…

— По суті, це так і є, особливо, якщо робота з обличчям. Адже найменші погрішності можуть в майбутньому проявитися некрасивими рубцями чи якимись деформаціями. Тому так, тут потрібно бути “ювеліром”.

— А з чим найбільше любите працювати?

— Мені подобається весь спектр операцій, мені подобається, що кожен випадок є досить цікавим і до кожного треба знайти свій підхід. Я люблю процес, результат і майбутні позитивні відгуки пацієнтів. Я радію, коли наприкінці моральне задоволення отримує і пацієнт, і я. Позитивні відгуки приносять мені піднесення, заохочують працювати.

Дуже важливий фактор, аби була довіра між лікарем та пацієнтом. Мені приємно, коли мені кажуть: “я вам довіряю, хочу у вас оперуватися”.

— Один лікар казав, що “робити людей красивими = робити людей здоровими”. Ви згодні з цією тезою?

— У принципі, згоден. Якщо в пацієнта склалися комплекси через зовнішні дефекти, а ми виправляємо ці дефекти, то він стає щасливішим. Тут, скоріше, йдеться про духовне, ментальне здоров’я.

— Як змінилася пластична хірургія за років 5-10?

— Пластична хірургія – одна з небагатьох галузей хірургії, яка дуже впевнено йде вперед. Щороку з’являються нові апарати, методики. Тепер ця сфера вже на такому рівні, що операції можна робити мінімально травматично, поступово скорочується реабілітаційний період, пацієнту стає комфортніше.

— А як змінився погляд на естетику пластичної хірургії?

— Років 10-15 тому в моді були великі губи, великі груди, величезні вилиці, лялькові носи, то тепер усі більше за натуральність, пропорційність, в моду ввійшла природність. Якщо раніше пацієнтки хотіли 4-й, 5-й розміри грудей, то зараз хочуть збільшити на 1, 2 розміри, щоб було пропорційно до будови тіла.

Тепер жінки хочуть дещо покращити, але щоб це не дуже виділялося.

І ми в Асклепії – максимально за натуральність. Бувають, наприклад, випадки, що пацієнтка показує фото, як вона виглядала 10 років тому. І ми визначаємо, який спектр операцій їй показаний, щоби повернути такий вигляд, який був 10 років тому.

— Йдеться, мабуть, більше про гармонійне поєднання внутрішнього стану із зовнішнім?

— Так, зробити проєкцію внутрішнього “я” на зовнішність.

— Раніше пластика була чимось таким вау, малодоступним, треба було кудись їхати. Тепер ці маніпуляції можна робити і в маленькому Ужгороді, і загалом пластична хірургія стала значно доступнішою. Навіть більше, пацієнти вже не замовчують ці процедури, не соромляться їх, легко розповідають про них у соцмережах. Це дійсно так?

— Так. Навіть якщо проаналізувати останні кілька років, то бачення змінилося. Три роки тому пацієнтки хотіли залишатися інкогніто, зважаючи на масштаб Ужгорода. Зараз же приходять зі словами “от, мені подруга порадила”, “от косметолог порекомендувала”, тобто абсолютно не соромляться. І це абсолютно звичайні люди, які просто хочуть покращити свою зовнішність, добитися ефекту омолодження.

— У тому числі завдяки вам, розвінчується стереотип, що пластична хірургія – не для маленького міста. При цьому до вас їдуть пацієнти зі Львова, Києва, що їх веде сюди?

— Загалом тепер дуже сильно розвинений медичний туризм, особливо, в пластичній хірургії. І пластичних хірургів є дуже багато, особливо у великих містах. Але люди їдуть і до нас – зі Львова, Києва, інших міст. В основному вони їдуть за рекомендаціями.

— У людей є страх щодо пластики?

— Ну, вони не так бояться, як трішки насторожені. Звісно, це не просто наважитися на будь-яку операцію, не тільки пластичну. Але, насправді, бувають такі пацієнти, які твердо кажуть: я хочу таку операцію, я вже налаштувалася, розкажіть, що і як, я йду здавати аналізи… По таким пацієнтам видно, що вони готові, з ними найпростіше працювати. Якщо людина морально ще не готова до операції, то я розповідаю їй про всі моменти і раджу обдумати все перед остаточним рішенням. Не потрібно схиляти людину до операції, вона сама має наважитися.

— Кажуть, що пластична хірургія помолодшала, скільки років вашій наймолодшій пацієнтці?

— Так, дуже помолодшала. Загалом оперувати можна з 18 років, за винятком отопластики, її можна з семи років. Якраз клаповухість найкраще прибирати перед школою, аби діти в класі не мали виражених комплексів.

А з 18 років можна робити все, головне, аби були покази – зовнішні й внутрішні.

— Хтось вважає, що пластичний хірург – це зірка. Як воно насправді?

— Насправді, хірурги – звичайні люди, і я в тому числі. Я не дуже люблю публічність, не люблю виставляти свою діяльність напоказ. Пацієнти все одно прийдуть до мене – за рекомендацією, наприклад. І це найцінніший шлях лікаря як професіонала – коли тебе рекомендують.

Від себе хочу додати: всі люди красиві. Не розглядайте пластичну хірургію як спосіб усунення дефектів. Філософія цього процесу – знайти баланс.

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***на правах реклами

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко та з фб-сторінки Володимира Бовгирі