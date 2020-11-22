На Закарпатті завершили першу кінну скульптуру святого Мартина анімаційними бронзовими барельєфами

11.11.2020 перша кінна скульптура Закарпаття – пам’ятник святому Мартину у Мукачеві – нарешті завершена. З обох боків встановили бронзові барельєфи з тематичними сюжетами.

Розповідаючи про них, експерт з туризму, професор Федір Шандор зазначав, що з одного боку зображений винний сюжет. Зокрема: збір винограду; виготовлення вина – виноградники, символічне зображення мукачівського замку; Діоніс, який сидить на бочці з вином. З іншого боку – сюжети про три хвилі християнізації, які вплинули на Закарпаття та Мукачево.

Барельєфи важать майже 3 тонни та виготовлені з бронзи.

Кілька фактів про кінну скульптуру святого Мартина, які варто знати:

1. Це перша кінна скульптура Закарпаття. Відповідно і барельєфів, які встановили 11 листопада, досі в краї не було, тому вони теж є унікальним явищем як для Мукачева, так і для області.

2. Пам’ятник був закладений до 1700-річчя від дня народження покровителя Мукачева – святого Мартина. Встановлений у 2019 році. А завершений барельєфами у 2020. Меценат виготовлення та встановлення – Михайло Кіш.

3. В скульптурі використаний панонський травертин, адже святий походив із провінція Панонія. Сам пам’ятник виготовлений із бронзи.

4. День святого Мартина символічно пов’язаний із Днем молодого вина, адже Мартина вважають покровителем виноробів.

5. Скульпторами, які виготовили пам’ятник, є Степан Федорин та Микола Гурмак.

6. Виготовили пам’ятник в Мукачеві.

7. Скульптурна композиція важить понад 33 тони та має висоту понад 5 метрів.

8. Святий Мартин є покровителем міста з 1376 року.

9. Понад 600 років тому грамотою королеви Єлизавети Мукачеву надали дозвіл використовувати герб та печатку із зображенням святого Мартина.

10. У Мукачеві є кафедральний собор, який носить ім’я святого Мартина.

Varosh

Фото: Макс Адаменко