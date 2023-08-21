Концерти, вистави, забіги. Афіша подій до Дня Незалежності в Ужгороді (Доповнено)

До 32-го Дня Незалежності в Ужгороді планується цілий ряд атракцій, концертів, вистав та інших заходів. Аби ви не розгубились у розмаїтті подій, Varosh зібрав для вас усі найцікавіші моменти святкування.

21 серпня

В понеділок, 21 серпня, в Ужгороді на площі Фенцика, під каштанами біля синагоги, музиканти обласної філармонії відкриють серію “Музичних вечорів під каштанами”. Сьогодні, о 18.00 гратиме Академічний камерний оркестр філармонії.

А у внутрішньому дворику Ужгородського замку актори-аматори театру “УЖіК” покажуть прем’єру — виставу за останньою п’єсою Миколи Куліша “Маклена Граса”. Початок 19.30.

22 серпня

Обласний театр ляльок “Бавка” — на концерт джазової музики запрошують ромські музиканти. О 17.30 почнеться вечір “Пап-джаз квартет і друзі”. Вхід на концерт вільний.

Площа Фенцика — “Музичні вечори під каштанами”: камерно-інструментальний ансамбль «Угорські мелодії». Початок о 18.00.

23 серпня, День Державного прапора України

Художній музей ім.Й.Бокшая — благодійна експозиція-продаж творів образотворчого мистецтва «Виставка під час війни». Свої полотна представлять близько 60 художників із Закарпаття та інших регіонів країни. Цей список ще формують, однак вартість картин, обіцяють, буде доступною. Половину коштів від продажу кожної роботи планують спрямувати нашим захисникам. Початок о 16.00.

Ужгородський замок — актори Закарпатського музично-драматичного театру покажуть виставу «Витівки короля Дроздоборода», початок о 18.00. Квитки — в касі театру.

Площа Фенцика — “Музичні вечори під каштанами”: ансамбль «Закарпатські візерунки» та солісти – заслужений артист України Олександр Садварій (тенор), Мирослава Швах-Пекар (мецо-сопрано), Ігор Литвинов (гітара). Початок о 18.00.

24 серпня, День Незалежності України

Площа А.Бачинського (біля Кафедрального собору) — “Молитва за Україну”. Зустріч сонця із Заслуженим академічним Закарпатським хором. Початок о 6.00 ранку.

Виноградний масив Мала Гора — забіг виноградниками – Chizay Wine Run. Забіг присвячений Україні й ЗСУ. Зібрані з реєстрації кошти будуть спрямовані для закриття нагальних потреб 73 батальйону 101 Закарпатської бригади ТрО, що виконує бойові задачі на передовій. Дистанції збільшені: учасники мають нагоду пробігти відстань ~ 4,5 км, або ж наважитися на подвійну в 9 км.

Реєстрація онлайн тут.

Старт запланований на 10.00 з технічного двору виноградарів масиву Мала Гора (на виїзді з Берегова в напрямку Виноградова), з 9-ї триває видача стартових номерів, можлива й реєстрація на місці.

Ужгородський замок — фотовиставка світлин Урса Альбрехта (Швейцарія). Початок о 13.00. Виставка триватиме до 6 вересня.

Площа Фенцика — “Музичні вечори під каштанами”: Академічний естрадно-духовий оркестр філармонії. Початок о 18.00.

Закарпатський музично-драматичний театр — концерт до Дня Незалежності на фасаді театру. В концерті братимуть участь артисти-вокалісти театру, а також із музикою театрального оркестру «Яма» YAMA Orchestra. В заході також візьме участь ансамбль мажореток «Акцент» КЗВО «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. Початок о 20.00.

Після концерту презентують підсвітку фасаду театру в синьо-жовтий колір, яку театр зробив за власні кошти та своїми силами.

25 серпня

Площа Фенцика — “Музичні вечори під каштанами”: Академічний симфонічний оркестр філармонії. Початок о 18.00.

26 та 27 серпня

Традиційне “Фото патріота” можна зробити на набережній Незалежності, біля школи №1 з 11.00 до 19.00 на вихідних.

26 травня

У санаторно-курортному комплексі “Деренівська Купіль” 26 серпня о 18:00 відбудеться фестиваль “Музична феєрія”. Його мета — збір коштів на автомобіль для 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Більше деталей тут.

Площа Театральна — патріотичний забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Учасники зможуть обрати одну з дистанцій: 2 км – набережна Незалежності – транспортний міст – Київська набережна – пішохідний міст;

5 км – набережна Незалежності – підвісний міст – Боздоський парк – Слов’янська набережна – Київська набережна – пішохідний міст.

Реєстрація учасників триватиме з 9:00 до 9:30. Старт о 10:00 на пл. Театральній.

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На випадок повітряної тривоги найпростіші укриття відкриті в приміщенні синагоги (Театральна, 10), у приміщенні Юридичного факультету УжНУ (Капітульна, 26), в театрі та на вул. Льва Толстого, 44. Знайти потрібне сховище можна на карті укриттів Ужгорода. Усі вони діюч та відкриті, — сказав Varosh Віктор Буришин. начальник управління цивільного захисту Закарпатської ОВА.

Афіша доповнюється

Varosh,

Фото архівне, зустріч сонця Закарпатським народним хором у 2020 році.

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