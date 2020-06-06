Дома смачніше: відеоблог ужгородки Галини Цах

Галина Цах почала готувати з дитинства. Близько 6 років, коли їй довірили дрібні кухонні справи, вона зрозуміла, що кулінарія її цікавить значно більше, аніж ляльки. Вже в 12 років дівчина могла сама приготувати собі обід після школи, а коли в 17 почала жити окремо, то з радістю прийняла факт, що готуватиме для себе на постійній основі. Усе це переросло у блог з простими рецептами та легкими розповідями про кулінарію і про те, що «Дома смачніше». Що важливо, з його появою якісного україномовного контенту стала більше.

– Я людина, яка дуже любить смачно поїсти. З дитячих років не перебирала в їжі, бо смакувала і манка, і вівсянка, і супчик, і компот. В нас вдома всі смачно готують. І з маминого боку, і з татового – вся родина має кулінарний талант. Я вирішила просто продовжувати сімейні традиції та готувати вдома, – розповідає Галина. – Дуже люблю відкривати для себе і старі, і нові рецепти. Оскільки я довгий час працювала у сфері фото та відеознімання, то вирішила поєднати дві улюблені справи. Готувати смачну їжу вдома та фільмувати рецепти, щоб ділитися з іншими.

Дівчина розповідає, що під час подорожей з цікавістю довго смакує стравами нових культур, намагається вгадати спеції, поєднання овочів в соусах, складники десертів, завжди записує цікаві ідеї, а потім готує страви вдома.

– Мої відео для всіх, хто любить смачно поїсти та погоджується з тим, що “дома смачніше”, а якщо ще не погоджується, то після кількох простих рецептів з мого блогу змінить думку, – з посмішкою розповідає Галина. – Зараз отримую відгуки від мам з дітками 5-6 років і аж до господинь з 50-річним досвідом, яким сьогодні понад 70. Всі готують і дякують, що вийшло просто, швидко і смачно, а це для нас, домашніх гурманів, головне.

Команда блогу невелика – Галина та її чоловік Євгеній. Саме він є незмінним оператором та фотографом. Монтує та озвучує всі відео дівчина сама, без сторонньої допомоги. На один рецепт, який триває приблизно 3 хвилини, йде 3 дні. Знімання, далі монтаж, написання тексту, озвучка, обробка і т.д.

– Для блогу намагаюся готувати всього порівну: і солодке, і солоне, напої та навіть алкогольні коктейлі, але найбільше люблю основні страви. Мій чоловік також. Ми потім смакуємо з неймовірним задоволенням, навіть не розкладаючи знімальний майданчик (світло, мікрофон, камеру). Хоча коктейлі також люблю, завершення такого фільмування завжди супроводжується музикою і танцем, – каже Галина.

Що ж до перетворення готування з хобі у професію, то дівчина й справді налаштована на зміни.

– Мрію працювати в кулінарії професійно. Дуже хочу навчатись на практиці у майстрів, шефів та профі цієї справи, – розповідає Галя. – З нетерпінням чекаю завершення карантину, вже маю на думці безліч ресторанів, в які надішлю резюме. Блог залишу як хобі, яким він є для мене сьогодні. Моїм приємним відпочинком.

Росана Тужанська, Varosh