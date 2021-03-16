Зробити губи: чому так багато жінок це роблять і чому не всім варто

Губи – напрочуд популярні, це чи не топовий б’юті-тренд. І в Ужгороді, на Закарпатті — також. Саме тому і виникла ідея матеріалу про контурну пластику губ. У форматі пояснювальної журналістики розкажемо, як роблять губи, чим, для чого. Які можуть бути варіації. Кому можна, а кому – категорично ні. Чому процедуру має робити тільки лікар у медичному закладі.

Ми прагнемо відповісти на максимум запитань, відтак спільно з локальною клінікою апаратної косметології Mediskin розповідаємо про всі “підводні камені” процедури. Спікерки – Єлизавета Куртяк, засновниця Mediskin, Наталія Опшитош, лікар-косметолог Mediskin.

Спершу – історія із життя. Наталія зі школи знала, що буде косметологом. Тоді в суспільстві була думка, мовляв, косметолог не дорівнює “лікар”, тобто медична освіта не обов’язкова. Проте мама надихнула дочку вступити на медфак, адже фаховий косметолог неодмінно має мати диплом лікаря. Студенткою Наталія здобула негативний досвід, коли їй двоє лікарів невдало зробили губи. Була і гематома, і мігрування препарату в круговий м’яз рота, двічі доводилося розчиняти засіб, а це нестерпно боляче. Втретє дівчина звернулася в Mediskin, де їй врешті грамотно надали послугу, і де пізніше почалася її кар’єра лікаря-косметолога. Власний болючий досвід спонукав глибоко зануритися в тему корекції губ, лікарка пройшла безліч навчань.

Наталія: Я обрала цю сферу, тому що вона мені найбільше подобається. Коли дивлюся на жінку, то відразу бачу, яка форма губ гармонійно виглядатиме на її обличчі. Мені важливо, щоби губи виглядали максимально натурально, пацієнтка була задоволена, і щоб процедура, в першу чергу, не мала згубного впливу на здоров’я.

Спільно з Єлизаветою та Наталією ми записали 15 фактів про корекцію губ.

Що колють в губи

Ні, в губи колють не ботокс, це фейкова інформація. Робиться винятково ін’єкція препарату на основі гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота, якщо простими словами, це природний компонент, який є в нашому організмі.

Препарати відрізняються за кількістю гіалуронки на 1 мл засобу. Що її більше, тим щільніша структура, тим більше можливостей для корекції/збільшення губ. Тому вибір засобу залежить від потреби жінки та складності завдання.

Препарат є в спеціальному шприці, в комплекті – дві голки та все необхідне для ін’єкції. Це разовий набір для однієї процедури, для однієї людини. Лікар має показати пацієнту термін придатності і при ньому відкрити пакування. На коробці є також номер, за яким засіб можна перевірити в інтернеті, у відповідній базі даних.

Якщо людина, котра не є лікарем, тримає цей філлер у руках, то це нелегально. Аби законно купувати якісні препарати, треба мати медичну освіту, ліцензію, відповідні сертифікати і власне сертифікат на кожен окремий засіб.

Єлизавета: Сертифікований ін’єкційний препарат легально може придбати тільки заклад із відповідною ліцензією та власне лікар-косметолог. Яким чином “домашні спеціалісти” купують препарати, якщо не мають до них законного доступу? Тому тут завжди подвійний ризик: спеціаліст-шахрай та препарат невідомого походження. Яка відповідальність таких косметологів перед пацієнтом?

Як часто можна оновлювати губи

М’якші препарати тримаються близько шести місяців, щільніші – рік-два. Проте все дуже індивідуально, буває, що в когось тримається і три роки.

Колоти губи стало дуже модно, жінкам це подобається й подеколи вони не хочуть зупинитися. Однак кваліфікований лікар пояснить, що таку процедуру слід робити не частіше раз на пів року.

Єлизавета: Коли жінки починають ходити від лікаря до лікаря – з проханням додавати препарат чи не щомісяця, то губи стають неприродними, завеликими. Якщо колють різні лікарі, в різних закладах, різними препаратами, то засіб комкується в губах, вони стають нерівними, здобувають собі антирекламу. Тому важлива помірність: один заклад, один лікар, один препарат і адекватна регулярність (не частіше раз на півроку, а ідеально – не частіше одного разу на рік). Якщо пацієнтки хочуть вводити ін’єкцію зачасто, то ми відмовляємо, адже цінуємо свою репутацію.

Як усе відбувається

Спершу лікар збирає анамнез, аби визначити, чи нема протипоказань для процедури. Дуже важливо, аби людина 100% знала, чи має алергію на лідокаїн, адже всі препарати містять лідокаїн.

Як уже сказано вище, косметолог при пацієнтці має відкрити пакування, показати термін придатності, а також номер, за яким засіб можна перевірити.

Процедуру можна виконати за один раз, але інколи треба в два етапи.

Наталія: Є пацієнти, які дуже схильні до набряків, тому під час процедури у них можуть сильно набрякати губи. Тоді доводиться вводити препарат у два етапи. Особисто я все таки більше люблю проводити процедуру в два етапи, хоча би маленьку кількість препарату залишаю на докорекцію. У два етапи краще і тому, адже після першого, коли набряк зійде, жінка може визначити свої побажання щодо фінальної бажаної форми.

Якщо людина раніше вже колола губи, а потім прийшла в Mediskin, то тут зазвичай все роблять з нуля. Якщо Наталія бачить, що пацієнтці невдало зробили губи (наприклад, препарат або мігрував, або неправильно розміщений), тоді спершу пропонує розчепити гіалуронку спеціальним ферментом “гіалуронідаза”, а вже тоді створювати нову форму.

Що робити перед процедурою

У день ін’єкції не можна пити алкоголь (навіть для хоробрості).

Якщо людина приймає антикоагулянти, то їх вживання треба припинити за два-три дні до сеансу.

Відновлення після ін’єкції

Перші три дні після процедури не можна вживати алкоголь, курити, пити рідину крізь соломинку, бо через це препарат може мігрувати або скомкуватися. Також протягом перших днів не можна відвідувати лазню, сауну, чан, будь-які водойми.

Першого дня не можна наносити декоративну косметику. Узагалі, вдома не треба нічого робити з губами, не масажувати їх самостійно. Краще прийти до лікаря на консультацію.

Які можуть бути тимчасові нюанси після ін’єкції

Буває, що протягом перших двох тижнів після ін’єкції може бути ущільнення в губах, це цілком припустимо. Їх причиною переважно є куріння. Тоді з допомогою лікаря можна рівномірно розподілити препарат, адже він ще пластичний.

Також трапляється, що вранці, після прокидання, можуть бути набряки, але вони відразу сходять. Якщо людина схильна до набряків, то тут треба обрати правильний препарат, адже є гідрофільні та негідрофільні.

Наталія: Наступного дня після ін’єкції губи здаються дуже великими – це посттравматичний набряк. На другий-третій день вони стають абсолютно нормальними, природними, сходить надмірний об’єм.

Чи може щось статися із губами

Після грамотної процедури у фахового лікаря не буде жодних проблем із губами. Якщо потім жінка десь травмувалася, то травма буде такою ж як і на губах без гіалуронки. До речі, якщо згодом людина пішла на операцію, то під впливом наркозу гіалуронка може розчинитися.

Протипоказання. Кому не варто

Наталія: Є кілька протипоказань, кому не варто робити губи:

Вагітність і період лактації. Чому краще уникнути процедури, тому що на цій категорії жінок не проводилися дослідження дії препаратів.

Онкологічні захворювання.

Запальні захворювання у період загострення.

Висипання в місці ін’єкції, герпес, акне.

Епілепсія.

Також слід зважати на особливість обличчя. Наприклад, певна асиметрія. Або проблема з прикусом, коли підборіддя неначе “впадає” в ротову порожнину, а передня губа випинається вперед. Якщо в такому разі вколоти губи, то буде акцент на підборідді, яке “спадає” донизу, а верхня губа ще більше висунеться. З такими нюансами клієнтам відмовляють, адже губи не будуть красивими. З іншого боку, бувають такі прикуси, які можна візуально виправити якраз контурною пластикою.

Ось пацієнткам із проблемним прикусом не робили губи, зате вкололи підборіддя, таким чином, жінки ставали красивішими.

Якщо ж у людини “ясенна” усмішка (коли видніються ясна), то якраз варто додати об’єму губам, аби при усмішці приховувалися ясна.

Саме тому лікар має оглянути все обличчя, кожну ділянку, аби визначити, чи пацієнтці справді потрібні губи, чи необхідно запропонувати альтернативу.

Як обрати лікаря

Якщо ви все таки наважилися робити губи, але без негативних наслідків, то зверніться до косметолога з дипломом лікаря. Саме спеціаліст із медичною освітою може гарантувати безпеку. Якщо раптом виникає певна реакція, тільки фахівець здатний надати оперативну кваліфіковану допомогу.

Єлизавета: Якщо ви вирішили змінити губи, то, обираючи лікаря, подивіться роботи різних спеціалістів. Хтось категорично не зробить великі губи, хтось любить створювати “ефект націлованих”, хтось звертає особливу увагу на виділення контуру, а хтось – більше на форму.

Наталія: Є пацієнтки, які хочуть мінімально, аби ніхто не помітив, що була зроблена ін’єкція, але при цьому вони стали красивішими.

Губи – тільки в лікаря, а не “десь, на квартирі”

Губи слід робити тільки в лікаря. Адже лікар зазвичай працює в закладі охорони здоров’я, який має ліцензовані препарати та необхідне оснащення для максимальної безпеки. Нерідко дипломовані фахівці виправляють помилки “тіньової косметології”, коли губи неправильно зробили десь “на квартирі”.

Насправді, є немало побічних наслідків ін’єкцій у домашніх умовах: інфекції, ішемія, некрози, емболія. Саме тому таку процедуру треба проводити тільки в клініці, а не десь “у підвалі”. А препарати мають бути винятково сертифіковані, які є тільки в спеціалізованих закладах косметології.

Соціальна ініціатива: губи за 99 євро

Чому так активно працює тіньова косметологія? Одна з причин – нижча ціна, на яку найбільше зважають студентки.

Єлизавета: У певний час на Закарпатті розширився ринок підпільних косметологів – без освіти, обладнаного і продезинфікованого кабінету, без ліцензії, без нормальних препаратів. Єдине, чим вони брали, це ціною, чим привертали увагу студенток. А для молодих дівчат пріоритетом була вартість. Тому ми створили послугу за 99 євро, щоби вони мали змогу, якщо, звісно, всі інші покази не суперечать процедурі, вколоти сертифікований препарат у спеціаліста з медичною освітою, у безпечних умовах та за хорошу ціну.

Які бувають губи

Є безліч причин змінювати форму/об’єм губ. Так само є багато варіацій, як вони можуть виглядати після корекції. Наприклад, із підкресленим контуром, із вираженим або легким об’ємом. Різні ділянки губ можна по-різному наповнити об’ємом. Як у кожної жінки губи від природи – індивідуальні, так і ін’єкційно можна створювати дуже-дуже різні.

Інколи Наталії доводиться виправляти природні вади, а інколи – помилки “квартирних” спеціалістів. Найчастіше лікарка працює власне з естетикою, тобто допомагає жінці підкреслити її красу чи навіть кардинально змінитися.

Кожен косметолог має психологічно відчувати, кому і які губи найкраще пасуватимуть не тільки зовнішньо, а й внутрішньо, а також у соціальному плані. Тут беруться до уваги психотип жінки, її статус у суспільстві, професія. “Нові” губи мають гармонійно інтегруватися у природний образ.

Чому губи такі популярні

Губи стали ну дуже модними. Роблять всі: від тінейджерок до поважних пані. Комусь вони справді потрібні, а хтось просто сліпо слідує моді.

Нерідко мами приводять своїх неповнолітніх дочок (підліткам процедура робиться тільки з дозволу батьків), адже бувають ситуації, коли справді варто змінити форму, об’єм, виправити недолік. Оновлені губи часом направду органічно змінюють зовнішність, імідж, а також внутрішній стан, ставлення до себе і навіть життя. Утім, це дуже індивідуальна справа, до якої слід ставитися відповідально та критично.

А ось дами вдаються до контурної пластики задля зовнішнього омолодження.

Наталія: З віком губи все таки стають трішки меншими і виглядають вони, скажемо, не так, як колись у молодості. Є такі зморшки – кисетні. Коли ми наповнюємо губи філлером, ці зморшки трошки розправляються. Єлизавета: Дуже багато приєдналося старших пацієнтів. Вони звернули увагу, що введення невеликих об’ємів дуже гарно робить anti age. Можна трішки вколоти – губи стають гарно наповненими, зволоженими і тоді дійсно обличчя омолоджується.

Реалії нашого часу: губи настільки популярні, що подружка дарує сертифікат подружці, мама – доньці і навпаки, чоловік – дружині.

До речі, чоловіки також колють, аби додати об’єму, але залишити максимальну природність.

Партнерська публікація

Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко