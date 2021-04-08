Віталій Глагола тестує BMW X5 та розповідає про подорожі і свободу 

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, розпочинаємо цикл інтерв’ю за кермом. Вони про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії. Окрім тест-драйву у кожному випуску наші герої розказуватимуть про свої вподобання в авто-темі, подорожі, пересування, рух та свободу.

Першим ми запросили журналіста та політика Віталія Глаголу. Він обирав між BMW 520i та BMW X5, але оскільки Віталій своїм наступним авто бачить саме позашляховик, тому зупинився на другому варіанті. Після тест-драйву розповів нашій головній редакторці Росані Тужанській про свої враження та емоції від керування цим автомобілем.

– Твої свіжі враження одразу після тест-драйву: як тобі нова BMW X5?

– Я їжджу на легковій машині Audi A6, тому перше, що одразу зауважив, це те що BMW X5 в рази м’якша в умовах наших “гарних” доріг. Для Ужгорода – це просто бездоганно, бо мій маршрут до замку пролягав через вулицю Духновича з не надто рівною бруківкою, тому точно можу сказати, що в цьому авто я почував себе комфортніше, ніж у своєму. Думаю, що навіть можна було б каву випити. (ред. – посміхається)

Арктичний сірий колір – один з моїх улюблених в авто. X5 – агресивний та стильний – все в стилі BMW. Мене особисто, як людину ґаджетозалежну, дуже підкуповує те, що всередині багато інтелектуальних систем. Автомобіль дуже зручний. Коли ми їхали від салону до замку, то говорили про BMW і машина сама запропонувала виконати певну команду – фактично підтримала нашу розмову. (ред. – посміхається)

Дуже люблю повноприводні автомобілі, тому для мене було відкриттям, що практично 90% BMW, які приїздять в Україну є саме такими. Для Закарпаття – це те, що треба, бо буде однаково зручно їздити в Ужгороді і в 30-сантриметровому снігу.

– Скільки років ти за кермом?

– Їжджу за кермом вже 13 років. У мене були різні авто – від Волги до Hyundai, BMW та Audi. Вже давно є прихильником німецького виробника і щоразу коли обираю автомобіль, то роблю вибір між Mercedes, BMW та Audi. Хоча купую вживані автомобілі, але я переконаний, що коли в мене з’явиться фінансова спроможність придбати авто з салону, то величезна ймовірність, що це буде саме BMW.

– Скільки кілометрів наїжджаєш на рік?

– В добрі докарантинні часи 50-55 тисяч кілометрів. Обожнюю подорожі на автомобілі і мені в кайф їхати на авто в Італію, а не в аеропорт в Будапешт. Люблю бути господарем в подорожі та не залежати від розкладів. Багато крутих об’єктів та природніх явищ я побачив саме подорожуючи на машині, бо інколи подорож складається спонтанно і цікавий вказівник може докорінно змінити початковий план. Так колись я відкрив для себе багато неймовірних місць в Словенії, в Італії. Дуже ціную цю можливість мобільності та планування подорожі під настрій в день поїздки. Тільки авто може це дати.

– В яких країнах ти їздив на авто?

– Від Ісландії до Тунісу. Навіть, якщо я прилітаю в якусь далеку країну, то на місці обов’язково беру машину в оренду. До прикладу, коли ми з друзями їздили у Францію, то полетіли з Дебрецена в Ніццу. Там орендували BMW X1, свіже авто з 7 тисячами пробігу. Увесь Лазуровий берег Франції ми проїхали на ньому за 10 днів і майже зрослися з цією машиною.

– Де тобі їздити на авто було найкайфовіше?

– Однозначно в Ісландії та Швейцарії. Хоча це й небезпечно, бо ці країни настільки гарні, що не хочеться дивитися на дорогу, а лише за вікно. Концентрація красот на кілометр квадратний просто зашкалює, а отже важко планувати маршрут та час добирання, адже якщо ти бачиш по навігатору, що їхати годину, то це буде всі дві, через те, що часто зупинятимешся на фото і на просто роздивитися.

– Скільки країн ти відвідав станом на сьогодні?

– 40.

– Як компенсовуєш собі відсутність подорожей у цей карантинний рік?

– Вечорами вдома плачу і дивлюся відео про подорожі на великому екрані. Заздрю безмежно. Але намагаюся в всьому шукати хоча б якийсь позитив. Ніколи не марив поїздкою до Стамбулу, але цьогоріч він став одним із небагатьох варіантів, куди можна було поїхати. І не пожалкував, що випала така нагода, дарма стільки років відкладав. Так само не думав, що колись повернуся ще раз в Єгипет, бо не люблю повертатися у ті місця, де вже був. Але минулого року влітку ми з дружиною відпочивали саме там.

Карантин також підштовхнув більше поїздити Україною. До прикладу, вперше за 10 років я поїхав до Кам’янця-Подільського і зрозумів, що люблю це місто.

– Куди найбільше любиш їздити на Закарпатті?

– У мене поки легкове авто, а не кроссовер, тому намагаюся планувати маршрути так, аби вони пролягали через якісні дороги. Добре, що тепер їх стало значно більше. До прикладу, кілька тижнів тому з друзями їздили на Хустщину на оленячу ферму, потім в Берегово в «Чизай» дегустувати вино. Останнім часом із задоволенням їжджу в Пилипець, на Синевир – там зараз якісна дорога. З друзями на позашляховиках взимку їздимо в Лумшори, аби побачити справжню зиму на Закарпатті, бо Ужгород нею не балує.

– Що для тебе означає свобода?

– Можливість робити те, що ти хочеш, там, де хочеш і з тим, з ким хочеш. Якщо ти можеш дозволити собі усі ці фактори одночасно – це і є свобода.

Кілька важливих нюансів про BMW X5, які варто знати:

У BMW X5 вбудована інтелектуальна операційна система з розпізнаванням голосових команд, управління жестами та можливості налаштуватися під профіль водія, а таких може бути декілька.

Ідеал М як офіційний дилер пропонує варіанти фінансування від 30% під 0,01% річних, що є безпрецедентною пропозицією на автомобілі преміум класу.

BMW X5 є асистенти водія, які контролюють «мертві зони», відстань з авто попереду, утримують автомобіль в смузі руху з активним захистом від бокових зіткнень.

BMW X5 має не малі розміри, вражаючу динаміку та потужності, а також розумне споживанні палива, що дає змогу відчувати справжнє задоволення за кермом.

BMW в усьому світі є символом безкомпромісної високої якості, інноваційних технологій, ексклюзивного комфорту і безпеки.

Ідеал М – офіційний дилер BMW в Закарпатті запрошує всіх в авторизований дилерський центр. До ваших послуг знайомство з автомобілями, персональний тест-драйв, сервісне обслуговування запчастини та аксесуари з гарантією.

Більше про BMW ви завджи можете дізнатися в салоні офіційного дилера BMW – Ідеал М:

Ужгородський р-н, с.Баранинці, вул. Європейська, 1

+38 (050) 328-49-90

bmwidealm.com

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Запис на тест-драйв за посиланням

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Фото: Карл Смутко