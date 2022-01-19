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Фото дня: Водохреще, на яке ми заслужили

19 Січня 2022 599

Віктор Бучинський, голова Берегівського осередку МГО “Рада Екологічної Безпеки”, пірнув у річку в місці сміттєвого затору, щоб привернути увагу до сміттєвої проблеми Закарпаття. 

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“Це Боржава, село Верхні Ремети на Берегівщині. Тут завжди є затор, а цьогоріч після паводку він збільшився настільки, що місцеві не змогли пірнати в оболонку там, де робили це зазвичай. Отаке. Спитала, до речі, чи стало менше заторів на Боржаві з часу, як її два роки поспіль чистять. Ні, сказав Віктор. Знаєте чому?”, – написала у мережі Facebook Тетяна Когутич.

Varosh

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# Водохреще # екологія # засмічення річок

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