Фото дня: Водохреще, на яке ми заслужили

Віктор Бучинський, голова Берегівського осередку МГО “Рада Екологічної Безпеки”, пірнув у річку в місці сміттєвого затору, щоб привернути увагу до сміттєвої проблеми Закарпаття.

“Це Боржава, село Верхні Ремети на Берегівщині. Тут завжди є затор, а цьогоріч після паводку він збільшився настільки, що місцеві не змогли пірнати в оболонку там, де робили це зазвичай. Отаке. Спитала, до речі, чи стало менше заторів на Боржаві з часу, як її два роки поспіль чистять. Ні, сказав Віктор. Знаєте чому?”, – написала у мережі Facebook Тетяна Когутич.

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