Що ужгородці готують на сніданок: 7 теплих історій та 50 атмосферних фото

У закарпатському сегменті фейсбуку та інстаграму стільки гарних світлин сніданків! Після їх перегляду кортить готувати здорово і творчо, аби наповнити свій ранок радісною атмосферою. А коли сніданок красивий і з настроєм, то хочеться зафіксувати цю мить на фото. Тому ми сформували добірку історій про сніданки. З нами поділилися Ірина Мартин, Адріана Гулянич, Катерина Моргентал, Юрій Рубіш, Олена Ярема, Роксолана Сливка і Катя Брижань. У всіх запитуємо, що для них означає сніданок, які страви полюбляють готувати вранці, а ще цікавимося тонкощами food photo.
Ірина харчується у стилі хелсі, майже щодня ділиться в інстаграмі ідеями та рецептами сніданків, обідів, перекусів, вечерь – аби і смачно, і здорово, і естетично. У її раціоні багато овочів, фруктів, ягід, а солодощі – переважно домашні й без цукру. Ірина надихає готувати легко й здорово.
Далі – пряма мова.
– З дитинства я звикла снідати смачно та ситно. Добре пам’ятаю, як мама мене привчала до сніданку й казала, що від цього прийому їжі залежить продуктивність всього дня. Так у мене і є. Я ніколи не пропускаю сніданки і не знаю, що таке “не хотіти/не могти зранку поїсти”. Люблю, аби було смачно, корисно, красиво і, зазвичай, швидкого приготування.
Мої основні гастрономічні правила:
Мої улюблені варіанти сніданків:
Щодо фуд-фото, то це для мене окремий вид насолоди (усміхається, – ред.) Переглядаючи такі фото, надихаюся та знаходжу для себе цікаві ідеї. Ну, і з’являється бажання теж сфотографувати свою страву і поділитися світлиною у соцмережах.
Рецепт каші з льону для однієї порції:
Отже (1 порція):
І все! Можна додавати будь-які ягоди, фрукти, смаколики.
Світлини сніданків Адріани – літні, заквітчані, на відкритій терасі, у філігранному посуді. Тому і настрій світлин – немов із книги “Кульбабове вино” Рея Бредбері чи творів Анни Гавальди. Або ж аосціація із сонячною Тосканою.
Далі – пряма мова.
– Дуже люблю ранок – це для мене завжди початок чогось нового. Зранку почуваюся свіжою, живою, думки та почуття – чисті, все обнуляється за ніч. Радію природі, квітам, тому обожнюю снідати на свіжому повітрі, під спів пташок. Саме влітку і сніданки у мене виходять найгарнішими, адже багато свіжих овочів та ягід.
Один із улюблених моїх сніданків – омлет з овочами та сиром + авокадо + слабосолона риба та грінка з рікотою і зеленню. А ще неодмінно – теплий чай з лимоном, можливо, з сиропом лаванди. Після такої ранкової радості день неодмінно буде вдалим!
Щодо світлин, то фотографую на телефон, під настрій.
Катерина фотографувала інстаграмно ще до того, як це стало мейнстрімом. Її сніданки – теплі, такі італійські, вони стилізовані модерно з нотками історичного Ужгорода, адже нерідко дівчина фотографує на тлі старого міста. Катя імпровізує у рецептах та оформленні, а світлини передають настрій неймовірної легкості буття.
Далі – пряма мова.
– Сніданок – це для мене початок дня, один із найкращих моментів. Це смачний, ароматний, кайфовий, корисний старт мого настрою. Дуже важлива естетика: сервірую стіл гарними серветками, обираю красивий посуд, у мене навіть є сервіз саме для сніданку. Купую нові деталі, наприклад, чашечки з подорожей… Люблю снідати з родиною, із коханим. Якщо снідаю не за загальним столом, а за своїм маленьким, то в цьому теж є певна атмосфера, мій власний культ.
Класно, якщо щодня є час для хорошого сніданку, а ось у вихідні люблю пізній сніданок. Мені смакують солодкі страви, тому тішуся, коли вдома є випічка, пиріг чи круасан, щось до кави. Також полюбляю вівсянку або гранолу з йогуртом і чіа. Можу і сендвіч зробити. І навіть просто кава з сиром є повноцінним сніданком. На вихідні інколи смажу млинці, сирники.
Раніше я частіше фотографувала сніданки. Воно все складалося природно, сніданки – завжди красиві, тому і хотілося їх фотографувати. Готую гарну їжу не заради фото, а задля себе. Чому тепер менше знімаю? Бо наразі не хочу втрачати цей кайф миті, адже публікування поста трохи перериває увесь процес, а постити пізніше – вже неактуально. Мої сніданки були естетичними і до інстаграму й такими залишаються.
Щовихідних та на свята Юрій Рубіш прокидається раніше від усіх, аби приготувати смачний, корисний і направду творчий сніданок. І він обожнює цей процес. На фейсбук-сторінці Юрія знайдете світлини незвичних сніданків, обідів, вечерь, які надихають експериментувати на кухні. І найголовніше: домашні страви – це дуже цінно. Надто, коли чоловік залюбки готує для дружини і дітей.
Далі – пряма мова.
– У нашій родині такий темп життя, що тільки у вихідні приділяємо сніданку достатньо часу. Водночас сніданок для нас – спосіб виявити увагу до рідних. І це має бути щось особливе, нестандартне. Я майже завжди готую сніданок у вихідні та на свята, і, здається, так було завжди. Люблю цей процес, кайфую від нього, це творчість для мене. Я не готую просто за рецептом, завжди хочу покреативити, щось змінити, додати власну ідею – аби справді здивувати і знайти щось нове.
До прикладу, готую страви на основі свіжоспеченої ранкової чіабати. Коли хочу, аби сніданок особливо вдався, то вже аромат домашнього хліба чого вартує. Далі вже експериментую: як варіант, роблю бутерброди з чіабатою. Це можуть бути канапки з овочевим пюре чи тар-тар з різних овочів, або ж із овочами-гриль, чи з авокадо та червоною рибою. А інколи все банально й просто, але ультрасмачно – це гаряча чіабата зі склянкою свіжого молока. До речі, діти вже не хочуть їсти магазинний хліб.
Щодо часу, то так, сніданок потребує трохи зусиль, але мені це в кайф. Тісто для чіабати треба замісити за два дні до випікання. А власне приготування сніданку – це годинка-дві, але коли немає вдосталь часу – можу і за 15-20 хвилин щось втілити. Якщо ж на вихідні спимо довше, то вже готую сніданок-обід, наприклад, печу стейк. Також вранці креативлю і з напоями: кава, капучино, фреші, лимонади.
У наших сніданках не останню роль грає естетизм, адже їсти треба смачно і гарно. Щодо світлин, то я не завжди роблю знімки, бо треба або їсти, або фотографувати (усміхається, – ред.). Якщо ж усе склалося природно, якось особливо сервіровано, то і фотографую. Спеціально не організовую розкладку для фото, бо тоді їжа буде холодною, а не для світлини я ж її роблю (усміхається, – ред.).
Інколи ділюся світлинами страв у фейсбуці, бо прагну показати чоловікам, що готувати – це просто, треба лише бажання. А ще вважаю за стереотип, що “чоловік – це газета чи телевізор, а жінка – фартух і кухня”. До речі, мої друзі-чоловіки надихнулися з моїх гастрономічних постів у фейсбуці, навіть хліб почали пекти.
Публікую ідеї страв у фейсбуці і тому, оскільки хочу донести, що приготована власноруч їжа, зокрема сніданок, може бути елементом уваги й поваги до дружини, дітей, рідних. Адже це мій час – найцінніше, що можна подарувати… Можна все життя обіцяти зірку з неба, а можна щодня робити прості речі. Наприклад, готувати сніданки одне одному. Адже велике щастя складається з маленьких дрібниць!
Олена ділиться в інстаграмі ідеями сніданків, рецептами, дуже затишними й естетичними світлинами страв, а також історіями із життя, які десь пов’язані з гастрономією. З фотографій сніданків стартувала її нова професійна сфера – SMM.
Далі – пряма мова.
– У мене сформувалася звичка фотографувати їжу після того, як я потрапила на марафон схуднення. Тоді треба було звітувати перед тренером і надсилати йому фото своїх страв. Ну, а тепер це вже із серії “не сфоткав – не їв” (усміхається, – ред.). І саме через мою раптову любов до корисних та швидких сніданків – і розпочалася моя діяльність SMM-менеджера. Відтак сніданок для мене – особливий ритуал. Мені важливо, аби це була не просто ситна страва, але й гарна, оскільки створює настрій на весь день. Мені не лінь прокинутися на кілька хвилин раніше, аби витратити їх на красиве оформлення сніданку.
Люблю готувати канапки з авокадо та томатами, сирники – смажені й запечені. І, звісно, ягідки та фрукти – найкращий сніданок в літній період, ними взагалі можу ласувати щодня.
Також у нас на роботі є food-проєкти, а це чудова практика, бо чим більше фотографуєш, тим краще бачиш ракурс, композицію та розвиваєш свою креативність.
Роксолана часто показує в інстаграмних сторіс ранкову домашню каву, а також процес приготування різних страв. Вона харчується правильно, тим паче займається спортом. Водночас її гастрономічні розповіді – затишні й атмосферні.
Далі – пряма мова.
– Сніданок для мене – один із найважливіших прийомів їжі. Якщо не поснідаю, то потім можу переїсти на вечерю, а це шкодить фігурі. Зазвичай люблю солоні сніданки: яєчню, канапки… Але бувають і солодкі. Загалом у цей період намагаюся готувати більш корисні сніданки: для себе, чоловіка, сина. Ми відмовилися від ковбаси, сосисок, а для бутербродів готую м’ясо.
Моя класика – це бутерброди у різних варіаціях. Рисові хлібці з курячим філе, цільнозерновий хліб із авокадо. Люблю ще яєчню із гречкою, огірком. Чоловік снідає аналогічно, а син отримує різні каші.
Щодо фото сніданків, то вони не є якимись особливими, це просто світлини. Але фотографую страви, адже підписникам цікаво, що я готую.
Катя надихає снідати смачно й корисно, ділиться в інстаграмі сучасними рецептами та камерною атмосферою сніданків. Вона знімає стильно, тому надихає до втілення ідей мобільної фотографії сніданків.
Далі – пряма мова.
– Сніданок – мій улюблений прийом їжі. Особливо обожнюю, коли на нього є трохи більше часу, ніж зазвичай буває, адже сніданки завжди готую самостійно.
Не дуже люблю солодке, тому в раціоні переважають солоні варіанти:
Із солодкого у нас переважають оладки з яблуком або солодкі сирники. Нещодавно спробувала робити їх по-іншому: спочатку смажу сирники, а потім томлю їх у соусі із кокосового молока і кокосової згущонки. Тоді вони ніжніші і смачніші. А ще такий спосіб економить час: сирники можна приготувати звечора, а зранку достатньо “оживити” їх соусом.
Щодо світлин, то фотографую сніданки з кількох причин.
Евеліна Гурницька, Varosh
Головне фото: сніданок Катерини Моргентал