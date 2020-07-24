Що ужгородці готують на сніданок: 7 теплих історій та 50 атмосферних фото

У закарпатському сегменті фейсбуку та інстаграму стільки гарних світлин сніданків! Після їх перегляду кортить готувати здорово і творчо, аби наповнити свій ранок радісною атмосферою. А коли сніданок красивий і з настроєм, то хочеться зафіксувати цю мить на фото. Тому ми сформували добірку історій про сніданки. З нами поділилися Ірина Мартин, Адріана Гулянич, Катерина Моргентал, Юрій Рубіш, Олена Ярема, Роксолана Сливка і Катя Брижань. У всіх запитуємо, що для них означає сніданок, які страви полюбляють готувати вранці, а ще цікавимося тонкощами food photo.

Ірина Мартин , керівниця театру FIRE LIFE, співзасновниця й організаторка FIRE LIFE FEST

Ірина харчується у стилі хелсі, майже щодня ділиться в інстаграмі ідеями та рецептами сніданків, обідів, перекусів, вечерь – аби і смачно, і здорово, і естетично. У її раціоні багато овочів, фруктів, ягід, а солодощі – переважно домашні й без цукру. Ірина надихає готувати легко й здорово.

Далі – пряма мова.

– З дитинства я звикла снідати смачно та ситно. Добре пам’ятаю, як мама мене привчала до сніданку й казала, що від цього прийому їжі залежить продуктивність всього дня. Так у мене і є. Я ніколи не пропускаю сніданки і не знаю, що таке “не хотіти/не могти зранку поїсти”. Люблю, аби було смачно, корисно, красиво і, зазвичай, швидкого приготування.

Мої основні гастрономічні правила:

сніданок починається протягом 40 хвилин після пробудження,

аби сніданок довго тримав ситість, він неодмінно має складатися з повільних вуглеводів, або вуглеводів із білком,

планую сніданок із вечора, роблю певні заготовки (замочити кашу, наліпити сирники, зробити суміш для млинців, помити овочі тощо).

Мої улюблені варіанти сніданків:

жива льняна каша з фруктами та горішками,

кабачкові оладки з сиром та кропом,

вівсяний млинець зі шпинатом, помідорами та броколі,

яйця-пашот або просто яєчня + бездріжджовий тост із авокадо та слабосолоним лососем,

шпинатні млинці зі слабосолоним лососем,

сирники з домашнім шоколадом або медом та фруктами,

вівсяна каша (але не та, що запарюється окропом, а та, що вариться 30 хвилин) з фруктами та арахісовою пастою.

Щодо фуд-фото, то це для мене окремий вид насолоди (усміхається, – ред.) Переглядаючи такі фото, надихаюся та знаходжу для себе цікаві ідеї. Ну, і з’являється бажання теж сфотографувати свою страву і поділитися світлиною у соцмережах.

Рецепт каші з льону для однієї порції:

Отже (1 порція):

замочуємо на ніч льон (на 9 столових ложок води – 3 ложки льону; я завжди беру золотий льон,адже він смачніший),

зранку нашу суміш заливаємо в блендер,

додаємо 100 г банану (це один невеликий),

додаємо ягоди за смаком (тут я додала малину, чорницю, лохину… від літа треба брати все),

зверху викладаємо один фрукт (у мене нектаринка),

посипаємо горішками, насінням тощо (я використала мигдаль, мигдальні пластівці, насіння дині, чіа, кокосову стружку),

цього разу спробувала додати трішки граноли – дуже вдале поєднання.

⠀

І все! Можна додавати будь-які ягоди, фрукти, смаколики.

Адріана Гулянич, засновниця Hostel Gulliver

Світлини сніданків Адріани – літні, заквітчані, на відкритій терасі, у філігранному посуді. Тому і настрій світлин – немов із книги “Кульбабове вино” Рея Бредбері чи творів Анни Гавальди. Або ж аосціація із сонячною Тосканою.

Далі – пряма мова.

– Дуже люблю ранок – це для мене завжди початок чогось нового. Зранку почуваюся свіжою, живою, думки та почуття – чисті, все обнуляється за ніч. Радію природі, квітам, тому обожнюю снідати на свіжому повітрі, під спів пташок. Саме влітку і сніданки у мене виходять найгарнішими, адже багато свіжих овочів та ягід.

Один із улюблених моїх сніданків – омлет з овочами та сиром + авокадо + слабосолона риба та грінка з рікотою і зеленню. А ще неодмінно – теплий чай з лимоном, можливо, з сиропом лаванди. Після такої ранкової радості день неодмінно буде вдалим!

Щодо світлин, то фотографую на телефон, під настрій.

Катерина Моргентал , дизайнерка та засновниця бренду MORGENTAL

Катерина фотографувала інстаграмно ще до того, як це стало мейнстрімом. Її сніданки – теплі, такі італійські, вони стилізовані модерно з нотками історичного Ужгорода, адже нерідко дівчина фотографує на тлі старого міста. Катя імпровізує у рецептах та оформленні, а світлини передають настрій неймовірної легкості буття.

Далі – пряма мова.

– Сніданок – це для мене початок дня, один із найкращих моментів. Це смачний, ароматний, кайфовий, корисний старт мого настрою. Дуже важлива естетика: сервірую стіл гарними серветками, обираю красивий посуд, у мене навіть є сервіз саме для сніданку. Купую нові деталі, наприклад, чашечки з подорожей… Люблю снідати з родиною, із коханим. Якщо снідаю не за загальним столом, а за своїм маленьким, то в цьому теж є певна атмосфера, мій власний культ.

Класно, якщо щодня є час для хорошого сніданку, а ось у вихідні люблю пізній сніданок. Мені смакують солодкі страви, тому тішуся, коли вдома є випічка, пиріг чи круасан, щось до кави. Також полюбляю вівсянку або гранолу з йогуртом і чіа. Можу і сендвіч зробити. І навіть просто кава з сиром є повноцінним сніданком. На вихідні інколи смажу млинці, сирники.

Раніше я частіше фотографувала сніданки. Воно все складалося природно, сніданки – завжди красиві, тому і хотілося їх фотографувати. Готую гарну їжу не заради фото, а задля себе. Чому тепер менше знімаю? Бо наразі не хочу втрачати цей кайф миті, адже публікування поста трохи перериває увесь процес, а постити пізніше – вже неактуально. Мої сніданки були естетичними і до інстаграму й такими залишаються.

Щовихідних та на свята Юрій Рубіш прокидається раніше від усіх, аби приготувати смачний, корисний і направду творчий сніданок. І він обожнює цей процес. На фейсбук-сторінці Юрія знайдете світлини незвичних сніданків, обідів, вечерь, які надихають експериментувати на кухні. І найголовніше: домашні страви – це дуже цінно. Надто, коли чоловік залюбки готує для дружини і дітей.

Далі – пряма мова.

– У нашій родині такий темп життя, що тільки у вихідні приділяємо сніданку достатньо часу. Водночас сніданок для нас – спосіб виявити увагу до рідних. І це має бути щось особливе, нестандартне. Я майже завжди готую сніданок у вихідні та на свята, і, здається, так було завжди. Люблю цей процес, кайфую від нього, це творчість для мене. Я не готую просто за рецептом, завжди хочу покреативити, щось змінити, додати власну ідею – аби справді здивувати і знайти щось нове.

До прикладу, готую страви на основі свіжоспеченої ранкової чіабати. Коли хочу, аби сніданок особливо вдався, то вже аромат домашнього хліба чого вартує. Далі вже експериментую: як варіант, роблю бутерброди з чіабатою. Це можуть бути канапки з овочевим пюре чи тар-тар з різних овочів, або ж із овочами-гриль, чи з авокадо та червоною рибою. А інколи все банально й просто, але ультрасмачно – це гаряча чіабата зі склянкою свіжого молока. До речі, діти вже не хочуть їсти магазинний хліб.

Щодо часу, то так, сніданок потребує трохи зусиль, але мені це в кайф. Тісто для чіабати треба замісити за два дні до випікання. А власне приготування сніданку – це годинка-дві, але коли немає вдосталь часу – можу і за 15-20 хвилин щось втілити. Якщо ж на вихідні спимо довше, то вже готую сніданок-обід, наприклад, печу стейк. Також вранці креативлю і з напоями: кава, капучино, фреші, лимонади.

У наших сніданках не останню роль грає естетизм, адже їсти треба смачно і гарно. Щодо світлин, то я не завжди роблю знімки, бо треба або їсти, або фотографувати (усміхається, – ред.). Якщо ж усе склалося природно, якось особливо сервіровано, то і фотографую. Спеціально не організовую розкладку для фото, бо тоді їжа буде холодною, а не для світлини я ж її роблю (усміхається, – ред.).

Інколи ділюся світлинами страв у фейсбуці, бо прагну показати чоловікам, що готувати – це просто, треба лише бажання. А ще вважаю за стереотип, що “чоловік – це газета чи телевізор, а жінка – фартух і кухня”. До речі, мої друзі-чоловіки надихнулися з моїх гастрономічних постів у фейсбуці, навіть хліб почали пекти.

Публікую ідеї страв у фейсбуці і тому, оскільки хочу донести, що приготована власноруч їжа, зокрема сніданок, може бути елементом уваги й поваги до дружини, дітей, рідних. Адже це мій час – найцінніше, що можна подарувати… Можна все життя обіцяти зірку з неба, а можна щодня робити прості речі. Наприклад, готувати сніданки одне одному. Адже велике щастя складається з маленьких дрібниць!

Олена Ярема , засновниця і керівниця “smm buro ya_idea”

Олена ділиться в інстаграмі ідеями сніданків, рецептами, дуже затишними й естетичними світлинами страв, а також історіями із життя, які десь пов’язані з гастрономією. З фотографій сніданків стартувала її нова професійна сфера – SMM.

Далі – пряма мова.

– У мене сформувалася звичка фотографувати їжу після того, як я потрапила на марафон схуднення. Тоді треба було звітувати перед тренером і надсилати йому фото своїх страв. Ну, а тепер це вже із серії “не сфоткав – не їв” (усміхається, – ред.). І саме через мою раптову любов до корисних та швидких сніданків – і розпочалася моя діяльність SMM-менеджера. Відтак сніданок для мене – особливий ритуал. Мені важливо, аби це була не просто ситна страва, але й гарна, оскільки створює настрій на весь день. Мені не лінь прокинутися на кілька хвилин раніше, аби витратити їх на красиве оформлення сніданку.

Люблю готувати канапки з авокадо та томатами, сирники – смажені й запечені. І, звісно, ягідки та фрукти – найкращий сніданок в літній період, ними взагалі можу ласувати щодня.

Також у нас на роботі є food-проєкти, а це чудова практика, бо чим більше фотографуєш, тим краще бачиш ракурс, композицію та розвиваєш свою креативність.

Роксолана Сливка , головна лікарка стоматологічної клініки Естет

Роксолана часто показує в інстаграмних сторіс ранкову домашню каву, а також процес приготування різних страв. Вона харчується правильно, тим паче займається спортом. Водночас її гастрономічні розповіді – затишні й атмосферні.

Далі – пряма мова.

– Сніданок для мене – один із найважливіших прийомів їжі. Якщо не поснідаю, то потім можу переїсти на вечерю, а це шкодить фігурі. Зазвичай люблю солоні сніданки: яєчню, канапки… Але бувають і солодкі. Загалом у цей період намагаюся готувати більш корисні сніданки: для себе, чоловіка, сина. Ми відмовилися від ковбаси, сосисок, а для бутербродів готую м’ясо.

Моя класика – це бутерброди у різних варіаціях. Рисові хлібці з курячим філе, цільнозерновий хліб із авокадо. Люблю ще яєчню із гречкою, огірком. Чоловік снідає аналогічно, а син отримує різні каші.

Щодо фото сніданків, то вони не є якимись особливими, це просто світлини. Але фотографую страви, адже підписникам цікаво, що я готую.

Катя Брижань , засновниця і керівниця SMM-агенції “ilab”

Катя надихає снідати смачно й корисно, ділиться в інстаграмі сучасними рецептами та камерною атмосферою сніданків. Вона знімає стильно, тому надихає до втілення ідей мобільної фотографії сніданків.

Далі – пряма мова.

– Сніданок – мій улюблений прийом їжі. Особливо обожнюю, коли на нього є трохи більше часу, ніж зазвичай буває, адже сніданки завжди готую самостійно.

Не дуже люблю солодке, тому в раціоні переважають солоні варіанти:

яєчня-скрамбл із авокадо і томатами,

хлібці з лососем та яйцем-пашот,

солоні сирники із цибулею-порей та зеленню,

солона вівсянка із пармезаном, яйцем, кінзою та овочами.

Із солодкого у нас переважають оладки з яблуком або солодкі сирники. Нещодавно спробувала робити їх по-іншому: спочатку смажу сирники, а потім томлю їх у соусі із кокосового молока і кокосової згущонки. Тоді вони ніжніші і смачніші. А ще такий спосіб економить час: сирники можна приготувати звечора, а зранку достатньо “оживити” їх соусом.

Щодо світлин, то фотографую сніданки з кількох причин.

Перша: люблю фотографувати. Звертаю увагу на композицію і трохи редагую. Водночас мої сніданкові фото – це не вершина фотомистецтва, тут радше бажання зафіксувати мить, при цьому, встигнути з’їсти все теплим.

Друга причина для зйомки: так ми з мамою обмінюємося ідеями трапез.

Третя: маю в телефоні папку зі стравами, тож коли дилема, що приготувати, шукаю в ній ідеї.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: сніданок Катерини Моргентал