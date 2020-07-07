Як вести інстаграм стильно й ефективно: 15 порад від Олени Яреми, Каті Брижань і Крістіни Полуденної

Інстаграм стає все популярнішим в Україні, тому є сенс активно розвивати свою сторінку у цій мережі. Та як робити це грамотно, естетично і ефективно, аби ваш акаунт давав результати. У цьому матеріалі розповімо, як просувати себе, свій персональний бренд в інстаграмі. Експертки з SMM (Social Media Marketing – маркетинг у соцмережах) поділилися з нами інстаграм-лайфхаками з досвіду ведення комерційних сторінок і особистого блогерства. Олена Ярема мовить про ніші, тематику і види контенту, Катя Брижань – про майданчик сторіс, а Крістіна Полуденна – про мобільну і власне інстафотографію.

Ми запитуємо в Олени, як чергувати контент в інстаграмі, яку тематику обрати, про що писати. Словом, як знайти власний баланс у цій мережі.

Далі – пряма мова.

– Скажу відверто, якщо ви не знаєте, про що писати в інстаграмі, то ви ще не до кінця розумієте, що робите у цій мережі. Ви ще не вивчили свою тему і не налагодили комунікацію з аудиторією. З власного досвіду в інстаграмі усвідомлюю: якщо любиш свою справу, постійно її вдосконалюєш, вникаєш в усі процеси, регулярно і грамотно спілкуєшся з підписниками, то і питань із контентом уже не виникає. Важливо аналізувати, як аудиторія реагує на ваші сторіс/пости, і відповідно їх коригувати.

Якщо говорити про ніші контенту (подорожі, краса, спорт, лайфстайл, професія, тощо – ред.), то однозначно не варто зупинятися на одній. Адже авдиторія дуже швидко звикає до того, що на сторінці суто фітнес, чи суто страви… І коли раптом впроваджуєте новий напрямок, то читачі починають відчувати дисбаланс, не розуміють, для чого це. Нова сфера у блозі може бути нецікавою вашій вже сформованій авдиторії. Тому на старті блогу рекомендую одразу визначити кілька напрямків і спостерігати, що ефективніше “заходить” глядачам. Коли в блозі є різні теми, то значно легше одну відняти, іншу додати – люди гармонійніше це сприйматимуть.

Сторіс чи пости? Дуже актуальне питання. Варто зайти на акаунти відомих блогерів, де видно, що кількість постів у них поступово спадає. Якщо раніше вони публікували один-два пости щодня, то наразі — 2-3 на тиждень. Водночас тексти стають глибшими, насиченішими емоціями…

Тож постів стає менше, натомість зростає активність у сторіс. Блогери подають і по 10-15 сторіс протягом дня. Розповідають, де перебувають, чим займаються, тобто транслюють життя у режимі онлайн, а це значно цікавіше аудиторії.

До речі, нещодавнє оновлення в інстаграмі – це більше площа для сторіс. Це свідчить, що такий формат потужно вливається у наше життя, майданчик сторіс стає актуальнішим для користувачів мережі. Тому пости не пропускаємо, але приділяємо велику увагу сторіс – як для просування персонального бренду, так і для комунікації з підписниками.

Ні для кого не секрет, що “персональний бренд” – наразі дуже в тренді. Я “за” те, аби розповідати на власній сторінці про свою роботу і досягнення, про певні трабли й цікаві миті. І таким чином формуватиметься лояльність до вашого персонального бренду.

Якщо ведете комерційну сторінку (про власні бізнес/товари/послуги, – ред.), то якомога більше розповідайте про себе, особисті історії у контексті бізнесу, демонструйте робочі процеси… Такі оповіді матимуть значно більше реакцій від наявних і потенційних клієнтів. Адже як би не було, проте “люди люблять людей”.

Якщо говорити про чергування видів контенту (фото, відео, тексти, інтерактив, – ред.), то все дуже індивідуально, це залежить від вашого напрямку, від ваших сильних сторін. Якщо у вас класно виходять фотографії, то робіть їх. Якщо вдається творчо монтувати відео, робити його інтерактивним, цікавим, насиченим, то розвивайтеся в цьому. Нема єдиного правила, хто що має робити в інстаграмі. Просто усвідомте, для чого ви це робите, для кого, і яких результатів прагнете досягнути. Це ефективніше, ніж діяти за певними “правилами”, які і не діють в інстаграмі. Тим паче, алгоритми мережі швидко змінюються. Тому – експериментуйте і аналізуйте реакцію своїх підписників.

Катя Брижань, засновниця SMM-агенції “ilab”

Ми запитуємо в Каті, як створювати небанальні, стильні, ефективні stories, які допоможуть у просуванні персональної інстаграм-сторінки.

Далі – пряма мова.

– Перше правило, яке я неодноразово перевірила на собі, це регулярність сторіс. Що регулярніше їх знімаєш – тим більша у тебе кількість переглядів, частіша взаємодія з твоїм блогом, активніший фідбек від аудиторії. І не важливо, чи ми говоримо про бізнес-стторінку, чи про персональний блог.

Чому важлива регулярність? По-перше, твоя аудиторія все більше звикатиме до тебе, адже знатиме, що ти часто передаєш у сторіс певну корисну і цікаву інформацію. По-друге, читачі не забуватимуть про тебе, адже ти не зникаєш із новинної стрічки, залишаєшся на зв’язку. По-третє, постійна робота зі сторіс дає тобі змогу правильно працювати зі статистикою, адже можеш відстежити, як реагують на твій різний контент.

Якщо регулярно постиш сторіс, але впали перегляди чи кількість реакцій, то проблема не в частоті, а в якості/цікавості контенту.

Друге правило – різноманітність. Якщо з 20 сторіс на день 19 – просто розмовні, то це неефективно. 20 фотографій – аналогічно. У стрічці сторіс класно давати різноманіття. Наприклад, три розмовні сторіс – дві фотографії – відео – знов розмовне сторіс – інтерактив (опитування/запитання-відповіді, тести, – ред.) – фото. Тоді ймовірніше, що глядачі не просто гортатимуть сторіс, а фокусуватимуться на них, братимуть інформацію і, відповідно, даватимуть фідбек.

Третє просте, але важливо правило. Використовуй усі можливості інстаграму. Зазначай геолокацію, тегай людей, проводь тестування, проси глядачів реагувати, пропонуй їм за щось проголосувати, наприклад, “вигляд до/після”, став запитання. Завдяки цьому матимеш додаткову взаємодію зі сторіс. Інтерактив цікавий читачам, адже, погодься, усім нам хочеться “тицьнути”, на щось відповісти, висловити свою думку. Таким чином, аудиторія усвідомлює, що її бачення впливає на певні процеси у житті блогера.

Четверте правило – практика. Наразі дуже актуальні сторіс у персональних блогах. Тим більше, що будь-який бренд найлегше продати через персональний блог. Банально, але головне в цій справі – практика. Пам’ятаю, що я витратила 20 хвилин для мого першого розмовного сторіс, але я його так і не виставила. Я не подобалася собі. У подальшому я “одягала” інстаграм-маски з носиками, вушками, накладала музику, аби мій голос був менш чутним. Скажу відверто, перші розмовні сторіс – це важко для всіх. Якщо хочеш розвивати свій блог, то раджу максимально тренуватися на відео. Якщо тобі складно знімати розмовні сторіс, то практикуйся на камеру, перед дзеркалом, перезаписуй, не зупиняйся.

Один із моїх лайфхаків: я наперед формулюю свою думку так, аби спокійно висловити її за 15 секунд.

П’яте правило – планування. Для сторіс класно робити контент-план – це актуально і для брендів, і для персонального блогу. Часто люди замислюються, ой, а про що говоритиму в розмовних сторіс. Тому варто провести попередню роботу з листочком і ручкою – визначити перелік тем, які актуальні для твоєї аудиторії. Ці теми можна розбити на короткі рубрики, а під них розробити типи контенту – відео, фото, розмову, інтерактив.

Програми для сторіс

У свій інстаграм я публікую оброблені фото. Відео можу знімати одразу через інстаграм, накладаю на нього фільтр. Якщо створюю відео для брендів, то часто роблю їх не на смартфоні, а через комп’ютерні програми.

Ось програми на смартфоні, які мені подобаються.

CutStory – розрізає відео на правильні шматочки по 10-15 секунд.

InShot – базова програма для монтажу, “склейки”, аудіоефектів та музики.

VSCO – тут є пресети для відео.

Instories – програма для графічних анімацій.

Крістіна Полуденна, засновниця SMM-бюро “ RYD ”

Крістіна розповідає, як уникати базових помилок у мобільній фотографії, про тренди й антитренди в інстазйомці, і загалом про естетику сучасних “телефонних ”світлин.

Далі – пряма мова.

– Основні правила для зйомки на телефон – хороше денне світло, протерта камера, увімкнена “сітка” на екрані. Переважно для всіх фотосесій бажане м’яке світло. Якщо ж хочемо зробити гру світла і тіней, то для цього пасує палюче сонце. Аби вийшов гарний знімок – джерело світла має бути позаду нас.

Найчастіші помилки при зйомці на телефон:

“Завалений” горизонт і порушена перспектива. Аби цього уникнути, вмикаємо “сітку”, за якою бачимо, наскільки рівний кадр.

Об’єкт поза фокусом. Тому завжди “натискаємо” на об’єкт, аби камера сфокусувалася саме на ньому.

Неправильно побудована композиція, коли акцент не на тому об’єкті, на якому планувалося. Перед зйомкою може здаватися, що в кадрі все нормально, але коли дивишся через камеру, то одразу очевидні всі недоліки.

Неправильно виставлена експозиція. У такому разі фото виходить “пересвіченим” або занадто темним. Тому використовуємо функцію “експозиція”. Наприклад, якщо на вулиці дуже світло, а нам потрібен “неперепалений” знімок, тоді “опускаємо” експозицію. Якщо ж дуже темно, а ми потребуємо світліший кадр, тоді “піднімаємо” експозицію. Таким чином отримаємо гармонійну світлину.

Про антитренди в інстафотографії

Суцільний антитренд в інстаграмі – це фото однієї тематики в одному рядку. Візьмімо, до прикладу, інстаграм стоматологічної клініки. Коли один рядок – зуби, наступний – лікарі, і третій – пацієнти. Це вже немодно.

– це фото однієї тематики в одному рядку. Візьмімо, до прикладу, інстаграм стоматологічної клініки. Коли один рядок – зуби, наступний – лікарі, і третій – пацієнти. Це вже немодно. Ще один антитренд – використання стандартних шаблонів. Наприклад, “безшовні стрічки” з усілякими рамками. Безшовні стрічки актуальні у тому разі, якщо треба подати головну інформацію до якогось заходу, чи до відкриття певного об’єкту. Тоді можна зробити безшовну стрічку і опублікувати інформацію у кількох постах. А тепер достатньо робити м’які природні фото з натуральною обробкою.

– використання стандартних шаблонів. Наприклад, “безшовні стрічки” з усілякими рамками. Безшовні стрічки актуальні у тому разі, якщо треба подати головну інформацію до якогось заходу, чи до відкриття певного об’єкту. Тоді можна зробити безшовну стрічку і опублікувати інформацію у кількох постах. А тепер достатньо робити м’які природні фото з натуральною обробкою. Антитренд – це і Flat Lay – коли зверху сфотографована якась розкладка – наприклад, із комп’ютером, кавою, квітами… Таких світлин дуууже багато, вже всі вміють їх робити.

А найголовніший тренд інстафотографії – натуральність. Природний знімок, максимально натуральна обробка, не використовуємо фільтри, занадто “перетягнуті” кольори…

У моді – на противагу “флетлеям” – живі фото, емоційні, в русі, яскраві знімки з одним переважним кольором. Такі світлини збирають найбільше лайків.

Дуже популярною стала “доповнена реальність”, 3D. Наприклад, знімаємо відео, а до нього додаємо доповнену реальність. А ще дуже актуальними є інстаграм-маски. Вони настільки класні, що їх можна використовувати навіть в інстаграм-стрічці. Наприклад, є така маска – з білим ліжком і дзеркалом у вінтажній рамці. Нам може знадобитися фото з таким інтер’єром, але вдома нема ні білого ліжка, ні ретродзеркала. Тоді використовуємо таку маску. Завдяки маскам можна оформити свій профіль дуже нестандартно, і для сторіс вони цікаві. До речі, інстамаски навіть можуть замінити певні програми.

Тренди в гастрофото. Як краще знімати їжу. Страви фотографуємо зблизька, аби вони ще яскравіше провокували апетит. Наприклад, якщо фотографуємо салат, то не обов’язково, аби було видно всю тарілку, достатньо крупним планом показати вміст. Також для фудфото використовуємо принцип “Foodpairing” – вдале поєднання їжі з напоєм. Наприклад, просеко з устрицями. Така світлина спокушатиме замовити у закладі саме такий симбіоз.

Також хочу підкреслити, що для інстаграму пасують тільки вертикальні фото. Горизонтальні не привертають увагу, бо є дуже маленькими на екрані і ми їх швидше прогорнемо, аніж вертикальні.

Стандартні програми для фото:

Snepseed.

Lightroom.

PicsArt.

VSCO.

Facetune.

Програми з ефектом 3D:

Tezza – пресети для фото та відео, і класні ефекти.

Gravity – додаємо картинки “в просторі”.

SceneCam – додаємо всіляки 3D-ефекти в просторі.

Евеліна Гурницька, Varosh