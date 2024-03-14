Що таке дендропарк у Деренівській Купелі та чому варто поїхати туди цієї весни

Дендропарк Деренівської Купелі – це місце, де зосереджено велику колекцію квітів, кущів та дерев з усього світу. Основна мета – дати можливість відвідувачам ближче вивчити різноманітність флори та отримати необхідне перезавантаження під час відпочинку.

Наразі у дендропарку Деренівської Купелі на понад 14,5 га росте більше ніж 5000 видів квітів, кущів та дерев з усього світу. Для багатьох це – місце сили, де можна відновитися емоційно та насолодитися природою, якої раніше ви могли не бачити. Адже чимало рослин тут привезені з різних куточків світу. Курорт знаходиться подалі від міської метушні, серед лісу, що робить це місце по-особливому тихим і натхненним.

Варто відзначити доглянутість дендропарку, де всім рослинам приділяють окрему увагу і ретельно обирали місце для висадки. Тому кожна частина дендропарку має свою особливість і цінність у різні пори роки. Алея сакур, ірисарій, сад рододендронів, розарій, лілейники, гортензії, алея гінкго та ще багато видів дерев, кущів і квітів знайдуть особливе місце у серці кожного відвідувача.

Varosh виокремив 5 особливостей дендропарку Деренівської Купелі, заради яких варто тут побувати.

Сакури, близько 40 видів магнолій та унікальне тюльпанове дерево

Алея сакур у дендропарку Деренівської Купелі налічує понад 17 видів дерев і цвіте в квітні-травні. Тут є сорт сакур, що квітує ще з лютого і повторно восени. Якщо ви хочете зафіксувати рожеві миті на фото, то на сакуровій алеї тут завжди знайдеться місце для кожного.

А ще тут є сакури з білим цвітом.

Понад 40 сортів магнолій починають вкриватися пишним цвітом уже в березні, а у жовтні-листопаді дають декоративні плоди. Якщо ви досі не бачили плоди магнолій – вам у Деренівську Купіль.

Тюльпанове дерево, що квітне у дендропарку курорту, вважається яскравим видом у родині магнолієвих. Його квіти нагадують тюльпани жовтогарячого кольору, а сама назва означає «дерево-ліра», адже саме на цей музичний інструмент схоже його листя.

Найбільша в Україні колекція сортів ірису

У дендропарку Деренівської купелі є долина ірисів, де щороку наприкінці квітня-на початку травня квітне понад 250 сортів ірису, половина з яких привезена з різних куточків світу. Лише уявіть це розмаїття кольорів, текстур та неймовірний аромат, що розливається тут щовесни.

Гордістю для курорту є сорт ірису, що має назву «Деренівська Купіль». Він виведений спеціально для комплексу і єдиний у своєму роді. Має рожево-блакитні верхні пелюстки, нижні «помпончики» блакитного кольору на високому міцному стеблі. Сорт створений ірисоводом, селекціонером Аллою Черногуз. У дендропарку є окрема клумба, де можна помилуватися різновидом ірисів «Деренівська Купіль».

Різноманіття дерену, від якого й походить назва курорту Деренівська Купіль

Йдеться про дерен або кизил. Це рослина з багатою історією використання в різних аспектах життя людини, від декоративного садівництва – до медицини. У дендропарку Деренівської Купелі можна побачити близько 20 видів дерену. Декотрі з них квітнуть, додаючи барв у загальний ландшафт курорту, а деякі навіть дають плоди.

До слова, дерен має медичні властивості та використовується в традиційній медицині для лікування різних захворювань. На території Деренівської Купелі дерени росли багато століть поспіль, і, як ідеться в легенді курорту, землю, на якій росте дерен, завжди вважали цілющою.

Дендропарк квітує упродовж всього року

Понад 5000 квітів, кущів та дерев, привезених з усього світу можна побачити у дендропарку Деренівської Купелі. Наприкінці лютого тут уже починають розквітати гамамеліс, крокуси, дерени, проліски. А в жовтні-листопаді милують око вереси, гібіскуси, пізньоцвіти.

Окремо варто сказати про рододендрони, яких тут налічується понад 47 видів і сортів та кущі яких вже навесні вкриваються пишним цвітом різноманітних кольорів. Для зручності гостей тут розробили календар квітування на увесь рік, а кожна рослина позначена табличкою з її назвою.

Пік цвітіння тут припадає на літню пору, а фото на згадку відвідувачі найчастіше роблять на сакуровій алеї, з магноліями, рододендронами, гортензіями та в розарію.

Якщо хочете охопити масштаби дендропарку за день – у Деренівській Купелі пропонують в оренду велосипеди.

Понад 150 сортів троянд у розарії курорту

Розарій Деренівської Купелі вражає масштабами, троянди починають квітнути вже в червні. Різноманіття кольорів і форм не залишить нікого байдужим: від мініатюрних троянд – до гібридних видів зі своєю унікальністю. Тут цвітуть як кущі цих квітів різних розмірів і висоти, так і масштабні арки, усіяні трояндами.

Ландшафтний дизайн розарію влаштований так, аби гості курорту мали можливість зупинитися й відпочити на лавицях, насолодитися звуком води в невеликому фонтані поруч.

Варто виокремити масштаби висадженої тут лаванди, що доповнює цвітіння розарію та наповнює дендропарк неймовірним ароматом і кольором.

Це лише мала частина того, що варто побачити у дендропарку Деренівської Купелі. Кожна пора року тут по-своєму особлива. Тому обирайте, що найбільше до душі вам і завітайте за натхненням у Деренівську Купіль.

Бонус до природної краси дендропарку – парк скульптур. Кожна з них виготовлена українськими та зарубіжними митцями для курорту. Тому Деренівську Купіль недарма називають місцем, де переплелися природа і мистецтво.

Наразі вартість відвідування дендропарку – 100 гривень для дорослого та 50 гривень для дітей (від 120 см зросту).

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh