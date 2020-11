Потрібні книги приходять в наше життя в потрібний час. Колонка Софії Меренич

Нещодавно я зрозуміла, що перевантажена. Хоч я і працюю віддалено, але кілька тижнів поспіль їздила в справах і майже щодня поверталась додому після 22.00, погано спала, мені не вистачало енергії. Аж тут отримала лист від Yakaboo з акційними книгами, і мою увагу зачепила одна.

Essentialism. The Disciplined Pursuit of Less (укр. Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети)

Клік-клік, і ось за кілька днів я вже забираю свою книжкову посилку.

Книга в мене мовою оригіналу. Читала я її дозовано, по один-два розділи кожного вечора перед сном, інколи вранці відразу після пробудження. Найцікавіші фрази занотовувала собі, і залюбки поділюсь тут цитатами з неї. Можливо, деякі ідеї відгукнуться саме вам!

Основна ідея Essentialism – менше, але якісніше. І напевно у вас ця фраза одразу викличе асоціацію з одягом: краще купити одне пальто, але якісне і дороге, ніж кілька дешевих, на один сезон. Нам набагато легше зрозуміти підхід есенціалізму саме на прикладі матеріальних речей. Але тут автор спонукає нас копнути дещо глибше.

Сучасне життя – це гонитва за примарним успіхом. Треба постійно прагнути більшого, просуватися кар’єрними сходинками, починати власний бізнес, працювати над проєктами на фрілансі, прокидатися вдосвіта, займатись кросфітом, щодня проходити 10 000 кроків, вивчати англійську, подорожувати, красиво обробляти свої фото, готувати інстаграмні запіканки на сніданок, слухати подкасти… кожну хвилину свого дня ми чимось зайняті. Ми думаємо про десятки речей і не концентруємось по-справжньому на жодній із них.

Якщо у вас є 10 проектів, то в кожному з них ви можете просунутись на 10%. Але якщо ви повністю віддасте себе тільки одному з цих проектів, то ваш прогрес може досягти 100%.

Ось воно, менше, але якісніше – фокусуватися тільки на тих діях, які дають максимальний результат, і не розпиляти свою енергію на те, що по-справжньому вам не потрібне. Як цього досягти?

The best asset we have to make a contribution to this world is ourselves. Protect the asset.

Для будь-яких звершень нам потрібна енергія. Ресурс потрібно поповнювати, інакше сил на роботу просто не буде. Тому, жертвувати своїм здоров’ям, комфортом, відпочинком, настроєм заради чергового проекту неприпустимо.

Дозвольте собі лягти спати раніше, навіть якщо не встигаєте закінчити справи. Ви відновите запас енергії і наступного дня встигнете більше. Інколи, навіть подрімавши серед дня, ви відчуєте приплив сил та креативу. Хочеться спати – спіть. Essentialists choose to do one fewer thing right now in order to do more tomorrow.

Не пропускайте планові огляди у лікарів, багато рухайтесь, часто їздіть на природу, влаштовуйте собі ліниві вихідні, не економте на якісній та корисній їжі. Ви самі – найпотужніший інструмент для досягнення цілей. Якщо в цьому інструменті щось зламається, весь процес зупиниться.

No more Yes. It’s either HELLYEAH or NO.

Найболючіша тема, особисто для мене – це вміння сказати “Ні”. “Ні” у відповідь на прохання про допомогу, “Ні” на запрошення на зустріч, на яку не дуже хочеться йти, “Ні” на чергову пропозицію співпраці, “Ні” на ще одну геніальну ідею, яка приходить в мою ж голову.

Часто ми кажемо “Так” тільки тому, що погодитись легко. Або тому, що не хочемо виглядати неввічливими. Хіба нам важко витратити кілька хвилин/годин/днів, щоб порадувати когось? Але погляньте на це з іншого боку. Насправді, кожне “Так” на неважливу пропозицію, це “Ні” для чогось важливого.

Don’t ask “How will I feel if I miss out on this opportunity?” but rather “If I didn’t have this opportunity, how much would I be willing to sacrifice in order to obtain it?”

Інколи пропозиції бувають настільки привабливими, що відмовлятись від них здається нерозумним. Але перш ніж погодитись на таку пропозицію, поставте собі питання: “Якби я не отримала цю пропозицію, на що я була б готова піти, аби її отримати?”. І багато що стане на свої місця.

The main thing is to keep the main thing the main thing.

Це не означає, що потрібно відмовлятись кожного разу, коли вас запрошують на зустріч однокласників, чи на сімейний обід. Якщо вам цього справді хочеться і ви будете раді провести час в цій компанії – вперед. Якщо пропозиція роботи над новим проектом звучить як робота мрії, звісно, варто спробувати. Кожен ваш вибір – це або “Однозначно так”, або “Ні”. Сумніваєтесь? Треба подумати? “Ні”.

Насправді, це дуже круте правило для життя. Не знаю, чи варто купувати нові кросівки? Не варто. Сумніваюсь, чи фарбувати волосся в фіолетовий? Не фарбувати. Коли маєш таке правило, то муки вибору стають набагато легшими. А якщо думка про фіолетове волосся так мене і не покине, то пофарбую наступного місяця.

Чітко встановлюйте кордони. Не працювати в суботу, не відповідати на дзвінки до 10.00 та після 19.00, не заходити в робочі чати під час відпустки. Але можна піти далі. Ніяких соцмереж на робочому комп’ютері, не записуватися до лікаря в робочий час, не займатися хатніми справами, коли працюєш з дому. Кордони потрібні для того, щоб проводити час максимально корисно.

Of all forms of human motivation, the most effective one is progress.

Нам необхідно бачити прогрес, інакше інтерес до будь-якої діяльності втрачається. Не дарма нам рекомендують складати список справ на день, і потім викреслювати виконане – це найпростіша можливість візуалізувати свій прогрес. Кожна галочка навпроти одного з пунктів мотивує рухатись далі до наступної задачі.

А буває у вас таке, коли цілий день чимось займаєшся, в ввечері нічого не зроблено? В такі моменти ми любимо себе картати за бездіяльність та лінь, але ж справа в іншому. Ми просто не маємо робочої системи, щоб відслідкувати прогрес.

Коли працюєш над об’ємною задачею, дні проходять в рутині, а результату не видно. Найпростіше, що можна зробити – розбити цю велику задачу на багато-багато дрібних. Чим менше зусиль вимагає міні-задача, тим легше за неї взятися, тим швидше можна поставити галочку і перейти до наступної.

Multi-tasking vs. multi-focusing

Багатозадачність – дуже затребуваний у сучасному світі скіл. Ми легко можемо готувати обід і паралельно слухати цікаве інтерв’ю. Пити каву і читати при цьому книгу – без проблем. Дехто примудряється їхати за кермом та записувати сторіс.

Багатозадачність це нормально. Але зосередитися ми можемо тільки на чомусь одному. Коли ми слухаємо інтерв’ю, то моркву нарізаємо механічно, навіть не задумуючись. Якщо книга дійсно цікава, то ми і не помітимо, як випили каву. А якщо дивитися в фронтальну камеру смартфона і розповідати про плани на день, то ситуація на дорозі вже вислизає з уваги. Не робіть так, пліз.

Коли плануєте кілька справ на день, пам’ятайте про це правило. Якісно можна виконувати тільки одне завдання в один момент. Вибирайте те, що важливо.

Чи легко дотримуватися правил есенціалізму? Анітрохи. Це величезна робота над собою, своїми звичками та поглядами на життя.

Біля мого робочого столу тепер висить стікер із короткою фразою – Fever things done better. Менше, але краще. Те, до чого буду прагнути.

Якщо ідеї книги вам відгукуються, і хочеться глибше зануритися в філософію есенціалізму, то ось вам посилання для домашньої бібліотеки:

Софія Меренич, спеціально для Varosh

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.