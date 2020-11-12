Паризький уїк-енд: Як здійснити мрію. Розповідає Софія Меренич

Так, ми не знаємо, коли врешті завершиться карантин і для українців відкриють кордони, аби легко і вільно мандрувати Європою. Проте це не привід не мріяти і не планувати майбутні подорожі. Саме тому похмурого осіннього дня залюбки публікуємо сонячну розповідь нашої авторки Софії Меренич – про ідеальні вихідні у Парижі. Як провести їх насичено і класно, раціонально і бюджетно. І головно – самостійно, так, як хочеться. Париж від Софії – це істинний Париж, у якому почуваєшся аборигеном, спостерігаєш справжнє буденно-романтичне життя столиці Франції. Це не є банальний автобусний тур від туроператора – де виснажливі нічні переїзди, дві години в Луврі, у якому і двох днів недостатньо, 5 хвилин на фотосесію біля Ейфелевої вежі і ночівля на околицях міста. Софія покаже незвичний, неспішний Париж, яким ти насолоджуєшся а не мчиш стрімголов за гідом. Це не поїздка галопом по Європам, а осмислена мандрівка, симбіоз туристичних локацій і нерозтиражованих закапелків, ти прокидаєшся і вкладаєшся, коли заманеться, і твій Париж – це імпровізація та твій власний досвід. А ще такий тріп бюджетніший, адже екскурсії через масштабного туроператора коштують значно більше, ніж купити квитки самостійно.

Далі – розповідь Софії. Про дорогу, проживання, програму, сувеніри, емоції. Готовий маршрут для вашого майбутньої відпустки.

До речі, у цій поїздці Софія була в лютому 2020-го, коли починався карантин.

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Далі – розповідь Софії.

Одного разу мої друзі зацікавилися чудовим семиденним автобусним туром до Парижа. Очікувано, в цьому турі було практично все. Ось тобі ніч у Будапешті, ранок у Відні, годинна пробіжка центром Зальцбургу. Пейзажі за вікном автобуса змінювалися дуже швидко, а найбільше запам’ятовувалися заніміла поясниця і біль в шиї після нічних переїздів. Із заявленого “семиденного туру в Париж” реально в Парижі вони провели неповні два дні, проживали в якомусь слабенькому готелі в сусідньому містечку, куди дістатися можна було тільки туристичним автобусом. Ці ж друзі приєдналися до нас у поїздці в Париж з “Отакої” (“Отакої” організовує крафтові нестандартні подорожі для маленьких компаній) в середині лютого. Цього разу в планах було провести в столиці Франції повних три дні, проживати у спальному районі Парижа, їздити на метро, купувати продукти в супермаркеті… Якщо коротко – цілковите занурення в життя місцевих, хоч і з акцентом на туристичних атракціях. Що з цього вийшло – читайте далі!

Хто не ризикує – той не п’є шампанського під Ейфелевою вежею

На початку лютого Париж вважався не лише столицею моди, а й епіцентром коронавірусу в Європі. Аж шість хворих! На тлі тодішніх новин про перекриті кордони і карантин у деяких європейських країнах це виглядало смішно. Але тоді… Дехто з нашої групи не на жарт боявся епідемії і навіть був готовий скасувати поїздку. Звісно, здоровий глузд переміг, ми переконали всіх, що ізольованих хворих боятися не варто і наш тріп таки відбувся! До речі, тоді ми зробили досить неоднозначний, але все ж висновок – подорожі в період коронавірусу стають набагато приємнішими, бо ніде немає туристичних автобусів із китайцями і величезних груп з селфі-палицями.

Як потрапити в Париж не за всі гроші світу?

Отже, перше завдання, яке стояло перед нами, – дістатися Парижа. Звичайно, як люди економні, ми відразу перевірили найближчі до Ужгорода аеропорти. О диво! З Дебрецена літає WizzAir в Париж (Бове). Квитки в два боки можна взяти за $30, а можна і за $230, все залежить від дат. Але тут починається найцікавіше. Бове – колишній військовий аеропорт, розташований в невеликому містечку за 90 км від Парижа. З таким успіхом можна говорити про аеропорт Ужгород (Дебрецен). Але логістика у французькому аеропорту таки трохи краща. Спеціально під кожен рейс з аеропорту вирушають шатли в центр Парижа та у зворотньому напрямку. У дорозі проведете 1,5-2 години. Квитки краще купити заздалегідь онлайн, бо по прильоту можна застрягнути в добрячій черзі. Вартість квитків – 34 євро в обидва боки. Так-так, переліт на 1700+ км може обійтись дешевше, ніж проїзд в автобусі. Але змиріться з цим. Як не як, 60+ євро за дорогу в Париж і назад – це дійсно чудова ціна!

Проживання

Ось тут в Парижі дійсно є де розгулятися. Мінімум, на який треба розраховувати, близько 20 євро з людини за ніч. Верхньої межі практично нема. Вишукані апарт-готелі, дорогі апартаменти, мансарди в богемних районах – цього добра тут вистачає. Але нагадую, ми люди економні. Тому пішли на Airbnb – це сайт, на якому можна зняти квартири безпосередньо від власників. Обрали симпатичну квартиру в новобудові на околиці міста. Потрапили ми в Париж досить пізно, близько 23.00. Сіли на метро і поїхали до житла. Дорогою здійснили одну пересадку.

Зелена гілка метро, на яку ми пересідали, виглядала гірше за всі інші. Дуже брудно, купи сміття, цікавий контингент. З кожною зупинкою з вагона виходили більш-менш адекватного вигляду люди, а залишалисі шумні компанії напідпитку, наркомани з розширеними зінницями, і всі… кхм… неєвропейської зовнішності. Усе вказувало на те, що ми їдемо в якесь гетто. Наша зупинка була кінцевою, і я вже боялася того, що чекатиме нас там. Усі люди вийшли на передостанній станції, що ще більше змусило нас похвилюватися. Відстань між двома останніми зупинками була десь втричі більшою, ніж між всіма попередніми. І ось наш поїзд виїжджає з тунелю… і ми не віримо тому, що бачимо. Новенька станція метро, ідеальна чистота, красиві різнокольорові стільчики для очікування. Виявилося, що ми поселилися у районі, який тільки розбудовують. Навколо сучасні торгові та офісні центри, комфортні житлові будинки. Словом, нам пощастило. Але рекомендую таки погуглити інформацію про район, в якому плануєте орендувати житло. Було би не дуже круто приїхати в Париж і поселитися в умовній Радванці.

Транспорт

Щодня дорога з наших апартаментів до центру міста забирала близько 40 хвилин і коштувала кожному 1.69 євро. Система метро в Парижі дуже складна. Пам’ятаю свою першу поїздку до цього міста. Тоді у нас ще не було смартфонів, ми взяли на станції карту метро. Виглядала вона приблизно так:

Паризьке метро має 16 ліній і ще є 5 підземних ліній приміських електропоїздів. Заплутатися тут досить просто. Тому щира порада – користуйтеся Google Maps. Карти чітко прокладають маршрут, показують варіанти пересадок, прогнозують час на дорогу. Технології суттєво спрощують життя. Але, з іншого боку, якби я не користувалася друкованою картою кілька років тому, то тепер і не звернула би увагу на всю монументальність системи паризького метро.

Пересуватися громадським транспортом у Парижі насправді дуже зручно. Рідко коли треба йти понад 500 метрів до найближчої станції метро, всі лінії перетинаються в центральній частині міста, тому пересадки – не проблема.

Що подивитися, де сфотографуватися?

Ну і нарешті, поговоримо про власне Париж і його визначні місця. Наша поїздка передбачала три повні дні у французькій столиці. І програма на ці три дні у нас була така.

День 1. Прогулянка центром міста. Острів Сіте, Собор Паризької Богоматері, Лувр, Сади Тюїльрі, Площа Конкорд, Єлисейські поля, Тріумфальна арка, Марсове поле та Ейфелева вежа. Близько 18 км пішки.

Усі головні цікавинки Парижа розташовані практично на одній лінії уздовж Сени, тож маршрут скласти нескладно. Починаємо з палацу Отель-де-Віль, який тепер виконує функції міськради. Потім через міст потрапляємо на острів Сіте, на якому розташований Нотр-Дам де Парі. На жаль, через пожежу минулого року там ведуться ремонтні роботи і собор оточений парканом. Та споруда все-одно вражає. Навколо є ще кілька вартих уваги будівель, можна виділити годину на неспішну прогулянку островом.

Переходимо міст Пон-Ньоф і прямуємо до Лувру. Фотопауза біля велетенських скляних пірамід. Потім – мініверсія Тріумфальної арки і красивезні сади Тюїльрі. Якщо ви колись бачили світлини з яскраво-зеленими стільцями, що розставлені навколо велетенського фонтану, то це саме тут. Навіть взимку тут хочеться затриматися, роздивитися все, сфотографувати кожен кущик. Складно уявити, як воно все виглядає в теплу пору.

Далі за маршрутом – Площа Згоди (вона ж – площа Конкорд) – друга найбільша у всій Франції. У її центрі розташований 23-метровий луксорський обеліск, подарований єгипетським правителем майже 200 років тому. Дуже незвично бачити таку споруду в центрі Парижа, навколо якої їздять автомобілі.

Від Площі згоди починаються Єлисейські поля. Цією вулицею йдемо далі аж до Тріумфальної арки. Чим ближче до арки, тим більше тротуари нагадують мурашник. Дуже багато людей, багатоповерхові брендові магазини, сувеніри на кожному кроці. Ось тут дійсно почуваєшся немов у мегаполісі. Після фотопаузи біля арки рушаємо далі в бік найвідомішої споруди Франції – Ейфелевої вежі. Її буде видно ще здалеку. Але якщо спланувати все як слід, то ви застанете її на тлі надвечірнього неба. А якщо ще трохи зачекати, то вежа вразить вечірньою ілюмінацію.

День 2. Культурна програма. Відвідання Лувру, екскурсійна прогулянка на кораблику, Монмартр, підйом на Ейфелеву вежу.

Квитки в Лувр треба купувати заздалегідь. Онлайн це займе кілька хвилин, але зекономить вам багато нервів. Квитки продаються на певний час, тому стояння в черзі вже з квитком буде мінімальним. Звичайно, найчастіше люди обирають ранкові години, у післяобідній час відвідувачів суттєво менше. Але все залежить і від того, скільки часу плануєте просвятити мистецтву. Щоб побачити все, потрібен щонайменше тиждень щоденних походів до музею, 🙂 тому не намагайтеся втиснути все в одне відвідування. До того ж, враження від побаченого переповнять вас уже за кілька годин, тому буде складно сприймати нову інформацію. Вартість квитка – 17 євро.

Екскурсійні прогулянки Сеною – дуже цікава розвага. Особливо сподобається тим, хто знає французьку чи англійську – гіди розповідають багато корисної інформації про місто та споруди, повз які ви пропливатимете. Заодно ноги відпочинуть, бо йти нікуди не треба, встигай тільки фотографувати 🙂 На борту можна випити келих шампанського. Вартість прогулянки на кораблику – від 15 євро, залежно від компанії.

Підйом на Ейфелеву вежу – мабуть один із must-do серед усіх, хто приїжджає в Париж. Можна піднятися на другий рівень або на вершину. Але тут треба зважати на погоду. Підйом на найвищу точку вартує тих грошей лише у випадку ясної сонячної погоди, інакше все місто тоне в смогу. А якщо дощить, то взагалі мало що побачите. Тому не купуйте квитки сильно заздалегідь. Дочекайтеся більш-менш достовірного прогнозу погоди на дати вашої поїздки. Квитки можна купити онлайн або на місці. Коли ми були в Парижі, було жовте попередження про вітер. Через цю погоду не було черги на покупку квитків на місці. Ціни на квитки: 10.40 євро – за підйом сходами на другий рівень, 16,60 – за підйом ліфтом, та 25,90 –за підйом на вершину.

Монмартр – богемний район Парижа. Тут можна відвідати церкву Сакре Кер – одне з небагатьох визначних місць Парижа з безкоштовним входом. Церква розташована на пагорбі, звідки відкривається краєвид на все місто. Біля підніжжя Монмартру – знаменита вулиця червоних ліхтарів. Йдеш вулицею, а там секс-шоп, секс-шоп, кебаб, знову секс-шоп і знову кебаб. Чому таке поєднання – ми так і не зрозуміли. Ще трохи далі вулицею – легендарне кабаре Мулен Руж.

День 3. Версаль

На третій день ми виїхали за межі Парижа – до Версалю – колишньої резиденції французьких королів. Дістатися туди дуже просто. З Парижа курсує приміська електричка С, яка робить кілька зупинок містом. Купіть квиток в автоматі, він коштує коштує 3,65 євро в один бік. Можна купити відразу два.

Прибувши до Версалю, прямуйте за натовпом, який безпомилково приведе вас до палацу. Ви помітите величезну чергу, яка змійкою в’ється по всьому двору. Не вагайтеся і відразу поставте когось зі своєї групи в цю чергу – це черга на вхід. Тим часом треба купити квитки. Зліва ви побачите невелику чергу, яка заходить в приміщення. Всередині шукайте очима табличку “Ticket machines” і відразу йдіть до неї. Черга тягнеться до стійки інформації, потім до кас, а до автоматів ніхто не йде. Там ви швидко придбаєте квитки. Вартість 18-20 євро, щоправда платити можна тільки картою. У касах приймають і готівку. Поки ви купували квитки, ваші друзі в черзі на вхід мали би вже трохи просунутися. Зазвичай тут можна простояти близько півтори години, і немає ніякого віп-входу чи окремої черги. Правила єдині для всіх. У палаці можна здати свій багаж у камеру схову. Також там перевірять ваші речі і видадуть аудіогід.

Якщо дуже постаратися, можна оббігти Версальський палац за дві години. Ми так і зробили, адже поспішали. Але я би залюбки провела там і цілий день. У коридорах та палатах – розкіш, сади вражають масштабом та помпезністю. Як можна не зійти з розуму в такій атмосфері – для мене загадка. Але хтозна, що творилося у голові тих королів. Власне, саме за цю любов до розкоші вони і поплатилися.

Сувеніри з Парижа

Найпростіший і найбанальніший сувенір – брелоки ейфелевої вежі. Вуличні торговці на кожному кроці намагатимуться продати їх вам. Ціни дуже приємні – за євро можна взяти від 5 до 8 штук, залежно від місця. Любителям торгуватися може пощастити і більше. Якщо ви більше “за” корисні подарунки – вам до супермаркету.

Візитка Франції – м’які плісняві сири. Найвідоміші, які ми знаємо, це камамбер та брі, але їх насправді є дуууже багато. Обирайте щось екзотичне, це буде дуже цікавим гостинцем для ваших близьких. Але постарайтеся герметично запакувати сири, бо пахнуть вони так собі. Не ризикуйте.

Конфітюри – їх найчастіше смакують з круасанами, багетами та крепами (ми називаємо “палачінти”). Інколи навіть можна натрапити на невеликі баночки до 100 мл, які можна взяти в ручну поклажу.

Алкогольні напої. Саме з Франції можна привезти справжні шампанське та коньяк – із географічним зазначенням. Місцеві вина також заслуговують на увагу. Якщо серед ваших друзів є поціновувачі – для них це буде гарним подарунком.

Замість висновку

Ця поїздка відбулася напередодні карантину. Наразі дуже важко складати плани на поїздки на найближчі пів року. Але це ще не привід зовсім відмовлятися від подорожей. Цю статтю можна додати в закладки і відкрити її, як тільки ситуація стабілізується. Якщо Париж – одна з мрій у вашому списку, вона обов’язково має здійснитися!

Софія Меренич, спеціально для Varosh