Пісні, які заряджають на перемогу

Куди ж без пісні? Історія, як і нові хіти, твориться просто зараз. З початком російського вторгнення в українців з’явився новий плейлист пісень про війну та нашу майбутню перемогу. А багато хто з виконавців поповнив лави тероборони Києва.

Ми ж зібрали для вас топ найбільш популярних композицій, які вже лунають в українських серцях. Вмикайте на повну гучність, бо Україна має звучати голосно!

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Героям (UA)

Гурт “Без обмежень” записав свою патріотичну пісню. Фронтмен гурту Сергій Танчинець регулярно їздить до наших військових, волонтерить та підіймає бойовий дух піснею!

ANTSYA / АНЦЯ — NO WAR

Ще один гурт із Закарпаття — “Анця” — записав англомовну пісню “No war”. Історію створення пісні опублікувала у мережі Фейсбук учасниця гурту: “Ми з друзями записали демо цієї пісні 22 лютого, коли ще не знали, ЩО нас чекає. І минуло декілька тижнів, доки знайшли в собі сили продовжити роботу над нею. Бережіть себе, ми мусимо вистояти заради вільного і щасливого життя!”

PROBASS ∆ HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?)

Фраза “Доброго вечора, ми з України” зараз звучить ледь чи не частіше аніж про “русский военный корабль”. Цієї фразою послуговуються як військові, так і волонтери, так і держслужбовці. Зокрема, саме цими словами починається майже кожне відеозвернення Віталія Кіма, голови Миколаївської ОДА, часто його вживає і Міністр оборони Олексій Рєзніков та бійці ЗСУ.

Цікаво, що цей ремікс випустили ще в жовтні 2021, але популярності він набув саме напередодні російського вторгнення. Трек був популярним у TikTok, де було створено понад 230 тис. відео з його використанням.

Безперечно, це зараз найпопулярніший український хіт електронної музики.

Kalush Orchestra — Stefania

На цьогорічному Євробаченні-2022 в Турині (Італія) Україну має представляти гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Пісня відразу стала популярною серед українських користувачів, зокрема очолила рейтинг від Apple Music. Під цей трек свої відео також створюють користувачі ТikTok, переважно на військову тематику, також її вподобали й українські військові. До речі, один з учасників гурту від псевдонімом МС КилимМен вступив до тероборони Києва.

Хлопці обіцяють таки взяти участь у Євробаченні та представити Україну. Планується, що хлопці запишуть свій виступ у безпечному місці, та відправлять його організаторам пісенного конкурсу.

“А у разі перемоги України у війні над окупантами до травня, українська делегація відправиться до Італії й заспіває наживо на всю Європу!” — зазначено у повідомленні у повідомленні групи у Фейсбуці.

Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness

Ютюбер та музикант The Kiffness з ПАР записав ремікс на гімн Січових Стрільців “Ой у лузі червона калина”. Її акапельно виконав український музикант, соліст гурту Boombox Андрій Хливнюк під час патрулювання столиці у рядах тероборони Києва.

У описі до відео автор реміксу підтримав українців у їх боротьбі проти російської агресії. Крім того, додав реквізити НБУ, а також відзначив, що всі доходи від цього відео будуть передані на гуманітарну допомогу для Збройних Сил України.

Композиція у Фейсбуці та на Ютюбі входить до 20 найпопулярніших відео зараз.

Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao cover)

Це адаптація італійської народної пісні “Bella Ciao”. Текст у перші дні війни написала сама співачка. Композиція має всі шанси стати гімном нашої переможної війни:

“І скоро зовсім русні не буде

А буде мир на всій Землі”.

Тарас Боровок – Байрактар

Однозначним хітом серед українців є пісня “Байрактар”, присвячена ударному безпілотнику Байрактар ТБ2. Байрактари можуть знищувати буквально все: різні ЗРК, наприклад “Бук”, “Гради”, а також танки, колони техніки й т.д.

Автор пісні — Тарас Боровок, кадровий військовий.

Пісня настільки легка й невимушена, що нам залишається тільки рахувати цілі, які збили наші байрактари.

Jockii Druce – Шо ви браття

Каже український репер “Ворога у нас два — це деза і тривога” та наводить багато аргументів, чому ми всі маємо заспокоїтися та перемогти. Дуже емоційний трек з таким же емоційним та жвавим кліпом з великою кількістю влучних нарізок. Трек вже став популярним у мережі.

Олександр Рожко & Тарас Тополя – Не сумуй

Пісня була створена ще у 2015 році, ветераном АТО Олександром Рожком, для своєї дружини. А у 2019 в рамках соціально-мистецького проєкту “Пісні Війни” він записав її разом з Тарасом Тополею, фронтменом гурту Антитіла. Зараз сам Тарас служить у теробороні Києва.

Пісня починається зі слів “В той день коли закінчиться війна”, тож віримо, що цей день настане якнайшвидше!

Олег Винник – Буде жити Україна!

Український співак Олег Винник відгукнувся на прохання шанувальників та створив переможну пісню. Він записав кавер-версію на музику гімну України. Каже, що це його пісенна молитва за Україну:

“В кожне серце, яке обливається кров’ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без пісні! Українець не може без свободи! З нами Бог! Єднаймось!”

Пісня зараз лідирує за переглядами на Ютубі. Раніше він записав також кліп на пісню “Сльози на землі”, де показав як бомбардують мирні українські міста російські окупанти.

Я – Україна

Чутлива та лірична пісня від Насті Каменських записана разом зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком. “Єдине, що я можу як артист зробити, окрім волонтерства, це підбадьорити свою націю, свій народ. Для мене це дуже важливо. Я хотіла цієї піснею сказати, що ми дуже сильні, що ми єдині, що ми вже переможці, і я дуже пишаюся своєю країною”, – каже Настя.

СКАЙ – Не Відступати і Не Здаватись

Дуже емоційна пісня українського рок-гурту СКАЙ, яку випустили у День українського добровольця. «Україна встоїть і переможе рашистів – окупантів! Бо за нами правда! Ми на своїй землі й нам чужого не треба! Не Відступати та Не Здаватись!Нам більше нічого боятись!».

А які пісні входять у ваш плейлист? Доповнюйте!

Галина Гичка, Varosh