Пісні, які заряджають на перемогу

Куди ж без пісні? Історія, як і нові хіти, твориться просто зараз. З початком російського вторгнення в українців з’явився новий плейлист пісень про війну та нашу майбутню перемогу. А багато хто з виконавців поповнив лави тероборони Києва.

Ми ж зібрали для вас топ найбільш популярних композицій, які вже лунають в українських серцях. Вмикайте на повну гучність, бо Україна має звучати голосно!

Гурт “Без обмежень” записав свою патріотичну пісню. Фронтмен гурту Сергій Танчинець регулярно їздить до наших військових, волонтерить та підіймає бойовий дух піснею!

Ще один гурт із Закарпаття — “Анця” — записав англомовну пісню “No war”. Історію створення пісні опублікувала у мережі Фейсбук учасниця гурту: “Ми з друзями записали демо цієї пісні 22 лютого, коли ще не знали, ЩО нас чекає. І минуло декілька тижнів, доки знайшли в собі сили продовжити роботу над нею. Бережіть себе, ми мусимо вистояти заради вільного і щасливого життя!”

PROBASS ∆ HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?)