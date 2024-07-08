Від ракетного удару загорілась дитяча лікарня “Охматдит”. Є загиблі

8 людей загинуло та 25 травмовано, станом на 13-ту годину, внаслідок ракетної атаки по київському “Охматдиту”. Про це повідомляють у ДСНС України. Удар поцілив у токсикологічний корпус лікарні, де діти перебували на діалізі. Пошкоджено реанімаційне, онкологічні відділення, операційні.

Пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Кількість жертв удару постійно зростає. Розбирати завали лікарні рятувальникам допомагають кияни, їм роздали рукавички, — передає hromadske.

Падіння уламків зафіксовано близько 10-ї ранку також у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Також сьогодні вранці росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки рф по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено, кажуть у ДСНС.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Богдан Кутєпов

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.