Нові власники — нові смаки: як змінили та удосконалюють магазин “Верховина”

Дві сім’ї — Фельбаба і Данилюк, які активно волонтерять під час війни, зараз разом вирішили розпочати свій бізнес в Ужгороді та розвивати бренд домашніх напівфабрикатів “Верховина”.

Андріан а та Павл о Данилюк и під час війни створил и чат “Волонтери Ужгорода” для координації зусиль волонтерів міста . Зараз там понад 6,6 тис. учасників.

Так, це та сама знайома “Верховина”, що була спочатку на проспекті, а потім — на перехресті Заньковецької-Грушевського. Зараз основний магазин-цех знаходиться на Льва Толстого, 31, й має “точку” на Зеленому ринку.

З початком війни попередні власники, які доводяться родичами Анатолія Фельбаби, виїхали за кордон. Вони вирішили продати справу, й врешті її викупив саме він.

— А потім Толік покликав мене, аби допомогти перезапустити й осучаснити бренд. Ми з ним колеги з іншої роботи, страхового бізнесу. Раніше я працювала у весільному бізнесі, керувала найбільшою студією декору в області, тож маю креативну й організаторську жилку. А Толік — кухар, працював су-шефом в багатьох топових ресторанах Києва, — ділиться Андріана Данилюк.

— Тож так ми вирішили продовжити справу попередників. Ми дотримуємося технологій, але й вдихаємо у виробництво нове життя: розвиваємо бренд, розширюємо авдиторію, — додає Андріана.

“Верховина” виробляє пельмені, вареники, млинці, голубці, сирники, котлети — всього понад 30 видів із різними начинками. Їх легко готувати, адже пельмені та вареники не склеюються, тісто не розвалюється, а млинці взагалі достатньо розігріти у мікрохвильовці.

Все ліплять вручну, дотримуючись класичних рецептів, не здешевлюють виробництво, не використовують харчових добавок чи підсилювачів смаку. Начинки кладуть більше, ніж тіста, беруть м’ясо без додавання ММО, а млинці замішують на молоці, без води. З приправ — тільки сіль, перець, паприка. Виготовляють відповідно до стандартів ДСТУ.

Для дітей пропонують кольорові та яскраві пельмені, використовуючи при цьому природні барвники зі свіжого фрешу.

Новинка сезону — патріотичні вареники. Власники зізнаються, вивести синій колір з натуральних продуктів було непросто. Врешті знайшли спосіб — червону капусту гасять содою.

— Тому у сирих вареників трохи залишається запах капусти, але при варці він зникає, — пояснює Павло Данилюк.

Ці вареники вже дебютували на заходах Big City Ride, ShoШоShow, де “Верховина” виступає спонсором.

На найбільше покупці обирають класичні продукти: пельмені зі свининою і телятиною, голубці, вареники з картоплею, солодкі млинці, особливо з вишнею та маком.

— Люди вже звикли, що магазинні напівфабрикати — це щось не дуже якісне і з незрозумілим складом, яке купляєш із безвиході, коли ліньки готувати або ностальгуєш за студентською столовою (усміхається). Наша мета показати, що напівфабрикати можуть бути не гірші за зроблені вдома, і вони якісні. Ми їмо їх самі, наші друзі їдять і дають своїм дітям. А ми спокійні за них, тому що знаємо свій продукт.

— Наші покупці — люди, для яких напівфабрикати — це не “дешево наповнити шлунок”, а ті, хто дійсно цінує виробництво із якісних продуктів для себе та своєї родини.

Верховина робить доставку по місту від 400 грн. Більше про бренд на їх сторінці в інстаграмі.

Галина Гичка, Varosh

Фото: “Верховина”

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