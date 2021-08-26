Купити квартиру в Ужгороді: 5 важливих запитань до експерта з нерухомості

В Ужгороді працює більше 10 забудовників і щороку здається в експлуатацію біля 1000 квартир. Ринок постійно збільшується, а запити від покупців ростуть, тим самим стимулюють забудовників надавати послуги все вищого ґатунку.

Експертка з нерухомості Маріанна Бігунець відповіла на 5 найпоширеніших та найважливіших запитань, які ставлять перед купівлею власного житла.

З чого починати: як обрати забудовника?

Перш за все, знайти надійного забудовника. Надійність – це його репутація. І ніщо так добре не відобразить надійність у будівництві, як добудовані житлові комплекси та відгуки їх мешканців.

Які ознаки надійного забудовника?

Важливою умовою надійності забудовника є досвід в будівництві багатоквартирних будинків, підтверджений об’єктами, зданими в експлуатацію. Якщо забудовник обіцяє масштабний проект з неймовірними перевагами – обов’язково перевірте, чи реалізовував він уже щось подібне. І якщо так, то чи дотримався обіцянок і не «схалтурив» при завершенні робіт.

Так як Ужгород – невелике місто, то тут дуже легко перевірити ділову репутацію забудовника. Вона може бути підтверджена ЗМІ та інтернет джерелами. Обов’язково зайдіть на офіційний сайт, на сторінки в соцмережах, оцініть наповнення інформацією, чи активно ведуться сторінки, які відгуки залишають клієнти.

Як зорієнтуватися у категоріях «комплектація квартини – притомна вартість»?

При виборі квартири клієнти часто порівнюють вартість квадратного метру того чи іншого забудовника, але рідко вдаються в деталі щодо того, а що саме входить у цю вартість? Варто пам’ятати: чим менша комплектація квартири – тим більше коштів доведеться витратити на ремонт перед заселенням.

Отже: на що потрібно звернути увагу: За допомогою якої методики зведений будинок? Монолітно-каркасний чи панельний. Шумоізоляція, кондиціонування, опалення, вікна, наявність стяжки та штукатурки, утеплення, комунікації. Так, квартира без усіх перелічених пунктів точно коштуватиме значно дешевше, але уявіть скільки в неї ще треба буде вкласти коштів та вашого часу.

Як домовлятися із забудовником, якщо бракує необхідної суми?

Забудовник, який має кошти на зведення житлового комплексу не чекаючи кожної продажі – буде надавати лояльні способи оплати за квартиру. Тому, це теж важливий показник надійності забудовника. В Ужгороді в основному практикують: знижку при повній оплаті; розтермінування без відсотків; кредитування під нарахування відсотків на залишок.

Які фактори важливіші за ціну?

Зручність і комфорт самого житла є обов’язковим, але важливим є також і можливість відпочити біля дому, дістатись до нього мамі з візочком, припаркувати власний автомобіль з першого разу чи насолоджуватись виглядом з вікна не на смітник.

Наші люди звикли звертати увагу в першу чергу на ціну. Але потрібно зрозуміти, що ціна – це вторинний фактор. Адже з часом ви забудете, скільки Ви заплатили за квартиру. А от якість будівництва, наповнення квартири, інфраструктура будинку – це те, з чим ви будете зіштовхуватися кожного дня. І якщо вам буде взимку холодно, якщо не буде вночі води чи не буде де дитині провести вільний час біля дому – то це вам буде псувати настрій кожен день.

Більше важливих запитань та відповідей дивіться у відео.

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