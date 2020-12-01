Фотографи із Закарпаття сфотографували молекулярний борщ. Знімки потрапили до гіду Мішлен та в світовий журнал CHEF

Світлини борщу від закарпатської подружньої пари фотографів – Євгена та Олени Кудрявцевих – з’явилися у Червоному гіді Мішлен та у свіжому номері журналу CHEF – одному з топових світових видань про кухню. Якщо сказати коротко, то це дуже потужно. Але ми розповімо про історію цих знімків, а також – про молекулярний борщ, який популяризує українську кухню на всю планету.

Дві тематичні історії:

У Червоному гіді Мішлен та у відомому гастрономічному глянці CHEF вийшло інтерв’ю з топовим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко. Текст супроводжується фотографіями борщу – класичного і молекулярного. Ці світлини зробили Євген та Олена Кудрявцеви. Ми зателефонували Юрію та Євгену, аби розпитати про їхній тандем у фудфотографії, промоцію української кухні по всьому світу, а також про тонкощі борщу, розкладеного на молекули.

Юрій – визнаний у світі і популяризує українську дипломатичну кухню в різних країнах. Він працює з програмою “Кулінарна дипломатія” Міністерства закордонних справ України. У межах цього проєкту спільно з командою представляє українську кухню на прийомах посольств України.

За словами Ковриженка, перші кроки української кулінарної дипломатії відбувалися у Сінгапурі, його надихнув тодішній посол України в Сінгапурі Дмитро Сенік. Спеціально до презентації готувалася ідея молекулярного борщу. Відтак була зроблена фотосесія традиційного українського борщу та молекулярного. Зйомки Кудрявцеви проводили у Львові. Юрій запросив саме їх, бо давно знайомий з Євгеном, ще з часу співпраці в Луганську.

«Я попросив Євгена, аби ми зробили порівняльну фотосесію страв класичної української кухні та оновленої. Ці фотографії пішли в гід Мішлен, там є інтерв’ю зі мною і якраз ці фото молекулярного борщу. Нещодавно вийшов журнал CHEF, датований січнем 2021 року, де є моє інтерв’ю – у тому числі, про просування української кухні в світі. Там також є фотографії класичної і оновленої версій борщу, оскільки борщ – це фактично обличчя української кухні».

Борщ від Ковриженка вже скуштували в різних куточках світу: у Сінгапурі, Південній Кореї, Туреччині, Єгипті, Австрії, Італії. У Сінгапурі були презентації під час World Gourmet Summit – найбільшого гастрономічного саміту в Азії. Протягом трьох тижнів Юрій із командою розповідав про українську кухню і показував її 250 тисячам учасників.

Власне, як створюється молекулярний борщ.

«Спеціальними техніками робиться концентрат борщу – це все природно, не хімія. Потім перед подачею його заливають гарячим бульйоном, і він за консистенцією стає як звичайний борщ».

Євген Кудрявцев мовить, що для зйомки цих страв потрібні звичні навички фудфотографа. Молекулярний борщ був сфотографований на білому полотні, немов картина. На білий фон лився борщ, неначе фарба художника.

«На цьому холсті “малювалася” молекулярна кухня. Ми розклали борщ на молекули», – каже Євген.

Креативне бачення українських страв закарбувалося на якісних знімках, які тепер і в Мішлена, і в “Шефа”, і ці фото мандрують далі.

Червоний путівник Мішлен (Червоний гід Мішлен; фр. Michelin, Le Guide Rouge) – найбільш відомий і впливовий із сучасних ресторанних рейтингів, що видається компанією з виробництва шин Michelin з 1900 року.

Журнал CHEF – журнал для шеф-кухарів усього світу. Видається у Великобританії.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Євген Кудрявцев

На головній світлині: Євген та Юрій