Ідея: Ужгородські студенти і школярі хочуть створити репетиторський центр

Ужгородська команда молодих активних людей прагне створити репетиторський центр “Гречка” в Ужгороді. Уявіть, що в одному осередку відбуваються уроки з різних предметів для ЗНО, а водночас тут організовують творчі курси, мистецькі вечори, кінопокази. Про ідею Varosh розповідає одна з ініціаторок Емілія Бровді.

Задум виник у чотирьох однодумців. Це студенти УжНУ Володимир Попович, Тетяна Гичка, Галина Гичка та учениця 11-го класу ЗОШ № 4 Емілія Бровді. Їх об’єднує громадська діяльність, а також участь у програмі “Будуємо Україну Разом”. Хлопці і дівчата надихнулися створити репетиторський центр “Гречка”, де викладатимуть саме студенти з різних факультетів. Важливо, що в команді – студенти і школярі – адже вони розуміють потреби двох цільових аудиторій – університетської та шкільної.

Дві історії до теми:

Для втілення задуму потрібне приміщення і відповідні компетенції. Молодь хоче запросити кращих закарпатських учителів та викладачів, які провели би тематичні тренінги для студентів – майбутніх репетиторів. Хочуть залучити, до прикладу представників Ужгородського національного університету, приватного ліцею “Гірчичне зерно”. Також йдеться про додаткове навчання із психології, педагогіки, тайм-менеджменту. Усі охочі студенти зможуть пройти тренінги, за результатами яких кількох кандидатів запросять до співпраці.

Планується, що на одній території в будні будуть заняття із предметів ЗНО: української мови та літератури, англійської, історії, хімії, біології. Викладатимуть студенти з різних факультетів, які пройшли додаткову підготовку у педагогів-практиків. У вихідні центр може перевтілюватися у простір неформальних освітніх заходів, кінопоказів, мистецьких вечорів тощо. Також є думка про різні творчі курси: вишивання, малювання, антистресових практик.

Навчання для школярів буде платним, однак суттєво дешевшим, ніж зазвичай на ринку. У кожній групі буде одне конкурсне місце для соціально вразливих категорій населення.

Ідейники Гречки подали свій проєкт на конкурс програми Upshift Україна, розглядають також інші платформи для фінансування.

Евеліна Гурницька, Varosh