120 вантажівок гумдопомоги та ліки на 400 тисяч євро відправив Комітет медичної допомоги на Закарпатті до міст під обстрілами

Волонтери з Ужгорода передали ліків на близько 400 тис. євро за останні 5 місяців у різні куточки України. А також понад 40 генераторів у знеструмлені міста.

Загалом організація передала близько 120 вантажівок гуманітарної допомоги.

Також волонтери пересилають кошти на закупку продуктів на місцях – Запоріжжя, Харківщина, Київщина, східні області. Підтримують місцеві організації «Сила Ужгорода», «Щасливі діти» (Закарпаття) та інші.

Комітет медичної допомоги працює на Закарпатті 22 роки. У колективі зараз 10 людей. За роки існування організації до неї долучалося сотні волонтерів.

Розповідаємо про неймовірних людей у нашому відео.

Відео: Юрій Готра, Varosh