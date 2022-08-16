120 вантажівок гумдопомоги та ліки на 400 тисяч євро відправив Комітет медичної допомоги на Закарпатті до міст під обстрілами

Волонтери з Ужгорода передали ліків на близько 400 тис. євро за останні 5 місяців у різні куточки України. А також понад 40 генераторів у знеструмлені міста.
Загалом організація передала близько 120 вантажівок гуманітарної допомоги.
Також волонтери пересилають кошти на закупку продуктів на місцях – Запоріжжя, Харківщина, Київщина, східні області. Підтримують місцеві організації «Сила Ужгорода», «Щасливі діти» (Закарпаття) та інші.
Комітет медичної допомоги працює на Закарпатті 22 роки. У колективі зараз 10 людей. За роки існування організації до неї долучалося сотні волонтерів.
Розповідаємо про неймовірних людей у нашому відео.
Відео: Юрій Готра, Varosh