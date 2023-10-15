“Угода з ангелом”: 10 фактів про прем’єру

8 жовтня в Закарпатському обласному муздрамтеатру стартував новий 78-й театральний сезон. Почали з вистави “Угода з ангелом”, фарс-фантасмагорії на дві дії, у постановці Михайла Фіщенка.

Головний герой п’єси — Ден, веде подвійне життя. Він прикидається страховим агентом, адже це солідніше, ніж його справжня професія – актор. Одного дня ця правда виходить назовні та призводить до жахливих наслідків. Коли наш герой думає, що все втрачено, в його житті з’являється ангел, який пропонує йому угоду – повернутися в часі та все змінити.

У виставі піднімаються питання життєвого вибору людини та ролі актора у суспільстві.

Цікаві факти про виставу

Авторка сценарію — сучасна українська драматургиня Неда Неждана. “Угода з ангелом” — це вже її третя поставлена вистава в Закарпатському муздрамтеатрі. Також були “Той, що відчиняє двері” та “Отвєтка”.



До речі, саме Закарпатський муздрамтеатр поставив першу театральну прем’єру в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це була якраз монодрама “Отвєтка”, прем’єра якої відбулася 17 квітня 2022 року.

Співпраця з Неди Неждани з Закарпатським драмтеатром почалася з критичного коментаря на фейсбуці під час фестивалю “Під квітом сакури”.

3. Прем’єра вистави відбулася з другої спроби. 23 лютого 2022 року на Великій сцені якраз репетирували фінальні сцени. І вистава найближчим часом мала побачити глядачі. Але зранку почалося повномасштабне вторгнення…

4. Головну роль у першій постановці (до повномасштабного вторгнення) мав зіграти Рудольф Дзуринець. Через нові посадові обов’язки — поки не встигає втілити роль. Каже, що, можливо, зможе зіграти після Перемоги.

5. Головну роль страхового агента та актора Дена зіграв Роман Каверзін. Для нього це перша вистава у головній ролі.

6. На сцені у постановці зіграв також зіграв і Дмитро Сньозик. На початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони, після поранення і довгої реабілітації повернувся у театр. Зараз він діючий актор і балетмейстер театру.

7. Під час показу “Угоди з ангелом” було задіяно рухомий елемент на сцені.

8. У епізодах на сцені є роль Квіткарки. Вона не має слів. Цього персонажа немає в оригінальному сценарії, її додав режисер Михайло Фіщенко. Надихнули його якраз ужгородські квіткарки, які, як він каже, знають про все.

9. У виставі лунають пісні таких виконавців як Louis Armstrong, Nat King Cole, Frank Sinatra. Їх виконує Ангел, роль якого зіграла Діана Вишнева.

10. Вся музика у виставі виконується наживо театральним оркестром «Яма», який під час гри присутній на сцені в ролі “помічників” ангела.

Гичка Галина, Varosh

Фото: зі фб-сторінки Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв

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