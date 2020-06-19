“Арістотель поставив лайк” : Іванка Стець створила подкаст про маркетинг і комунікації

Іванка Стець – журналістка із Закарпаття, яка наразі будує кар’єру в Києві. Вона працює на програмі “Контролер” телеканалу “Україна”, цього року отримала диплом магістра філології Київського Університету ім. Бориса Грінченка, а водночас створила власний подкаст “Арістотель поставив лайк”. Це подкаст про маркетинг, комунікації і піар, про успішні кейси потужних команд та брендів на українському ринку. Відомі фахівці цієї сфери діляться з Іванкою механікою та інсайтами ефективних маркетингових кампаній. Розповідаємо деталі і заохочуємо слухати вже.

Ідея

Все почалося із власного інтересу до маркетингових комунікаційних стратегій та власне до формату подкастів. Пів року тому Іванка переїхала до Києва. Щодня їздить на роботу 30-40 хвилин в один бік, тож їй кортіло ефективно заповнити цей час. Читати в громадському транспорті некомфортно, так вона звернула увагу на подкасти від Apple на своєму телефоні. І вподобала такий формат.

«Подкасти абсолютно відрізняються від радіо, це зовсім інша планета, інша подача».

Саме в той період Іванка навчалася у практичній школі комунікацій “Bazilik”, де лектори розповідали, як “бренд цілить в серця аудиторії”. А це залежить від стратегії, ключових повідомлень, контенту, від безлічі факторів, насправді… Іванку зацікавила внутрішня кухня результативних маркетингових кампаній, себто яким чином вони досягають ефективності. Інформації в інтернеті було вкрай мало. Далеко не всі команди, які займаються маркетингом, піаром, діляться своїми історіями, кейсами, поразками.

Відтак інтерес до комунікацій та формату подкастів надихнув журналістку створити власний подкаст “Арістотель поставив лайк”.

«Я захотіла поспілкуватися із командами, власниками бізнесів, аби вони розповіли, як це все працює з-середини».

Формат

Дівчина вирішила втілити ідею у форматі аудіо. Адже на екранах лептопів і смартфонів так багато візуального контенту в суміші з рекламою, спамом і відвертим сміттям. Серед безлічі постів і новин уже не сприймається направду важлива чи просто естетична інформація.

«Мені здається, що в людей просто зґвалтовані очі всією інформацією, рекламою. Але наші вуха ще здатні концентровано сприймати інформацію. Коли в тебе нема нічого, окрім звуку в навушниках, то вся увага – тільки йому. Тому я і створила саме подкаст».

Іванка два місяці виношувала ідею, готувала стратегію, записувала перші випуски… Увесь вільний час віддає Арістотелю. Аби змонтувати один випуск, треба 6-7 годин, а ще розшифровування тексту, редагування…

Герої

Жанр програми – інтерв’ю. Відтак авторка шукає спікерів у колах комунікаційників, запитує у друзів-маркетологів, кого вони порадили би. У списку вже є 15 команд, з якими Іванка прагне поспілкуватися. Серед перших героїв: Марина Батуринець, директорка практичної школи комунікацій Bazilik, Андрій Скоцик, маркетинг-директор Укрпошти, Анна Цяцько, авторка подкасту “Держспецкомс”. Це маленький спойлер, про інших гостей Іванка наразі не розповідає.

«Така амбітна мета – запросити в студію Уляну Супрун та її команду. Мені здається, що блог Уляни Супрун – це хрестоматійний приклад класної комунікації політика».

Старт

Ще до запуску журналістка представила свій подкаст на онлайн-пітчингу подкастів. Арістотель оселився на чотирьох платформах: Apple Podcast, Google podcast, Anchor, SoundCloud (активні лінки публікуємо наприкінці статті). Вже записані чотири випуски, вони якраз монтуються. Програма виходитиме щопонеділка. Прем’єра – 22 червня, але вже можете прослухати тизер.

Іванка зізнається, що перезаписувала тизер 18 разів, аби досягти максимальної чистоти звуку. До речі, авторка проводить інтерв’ю або на телевізійній студії, де працює, або в офісах спікерів.

Простими словами

“Арістотель поставив лайк” може зацікавити і надихнути широку аудиторію. Не тільки спеціалістів із комунікацій, а й власників бізнесів, журналістів, копірайтерів, рекламістів, SMM-ників, творчих людей, студентів та всіх, хто цікавиться створенням та розвитком комерційних і персональних брендів.

«Ми не будемо говорити з гостями про КPI, охоплення чи інші професійні терміни. Хочеться простими словами спілкуватися про втілення комунікаційних стратегій, як це вдалося, чи були факапи…».

Візія

Іванка акцентує, що її стандарти – це змістовний контент без води, “з легкої руки”, йдеться про цінну, корисну інформацію, яка також розслабляє і надихає.

«Big idea цього проєкту, аби він став майданчиком для крутих і важливих історій».

До речі, є і глобальне бачення. Власне, український ринок україномовних подкастів тільки розправляє крила, а Іванка прагне активно розвивати цей напрямок. Вона хоче привернути увагу українців до ніші подкастів, адже це якісна інформація у легкому форматі, і гарний спосіб ефективно й пізнавально провести вільний час.

Тисніть і слухайте:

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Богдан Магдич