Як зробити Зелений ринок стильним: Камілла Болехан розробила новий імідж для ужгородського базару

Ужгородський Зелений ринок може виглядати по-новому. Принаймні, причепуритися, отримати концептуальну айдентику, яка створить виразніший візуальний імідж. Камілла Болехан, графічна дизайнерка, випускниця Закарпатської академії мистецтв, розробила фірмову айдентику для центрального базару. Це її бакалаврська робота, яка фактично вже є готовим рішенням для нового стилю ринку. Керівник проєкту – Іван Небесник молодший, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв.

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Уявіть, що ви приходите на ринок, а там красиві, функціональні, навігаційні вивіски й таблички, які чітко показують структуру базару. Продавці вбрані у милі корпоративні фартухи й кепки, кожен відділ – у своєму кольорі. Продавці пакують вам продукти, страви у фірмові екомішечки і бокси. І ви берете каву з собою у картонному горнятку із відповідною символікою. А ще можете скласти покупки у гарний екошопер – це здорово для природи, і естетичніше за кислотний пластик. А ще милі листівки, візитки, стікери! Так, чому би ринку не мати власну художню поліграфію.

Якщо в Європі є гарні ринки, то чому в Ужгороді не облагородити свій. Колишня студентка академії власним дипломним проєктом пропонує готове рішення для міста.

Камілла пише у своїй праці, що ринок має суттєві переваги – розташування у центрі міста, а також фермерську продукцію. Нова яскрава айдентика сформує ідентифікацію ринку, смислову та візуальну єдність товарів, створить впізнаваний образ у свідомості цільової аудиторії, покращить сприйняття і запам’ятовуваність споживачем не тільки товарів ринку, але і всієї його діяльності.

«Для досягнення виразності ми застосували наступні рішення – невпорядковану стилістику ілюстрацій та чітку, впорядковану систему розподілу. За допомогою поєднання цих двох речей ми хотіли відтворити атмосферу ринку – хаосну, але в той же час з чіткою внутрішньою структурою. Тут шумно, голосно, смачно. Графіка про те ж: персонажі, кольори, фрукти й овочі, ілюстрації, леттерінг. Все про ринок та їжу», – пояснює авторка.

Камілла намалювала логотип, підібрала шрифт, обрала кольори фірмового стилю – зелено-синій та помаранчевий, а також допоміжні для різних відділів ринку.

«Відштовхуючись від атмосфери ринку, ми підібрали шрифт. Ми хотіли підкреслити постійний рух, галасливість, динамічність, тому обрали таку композицію букв. А для того, щоб передати постійні розмови, комунікацію між продавцем та покупцем, ми взяли за основу форму, яка нагадує хмаринку, що з’являється при отриманні повідомлення. Шрифт із текстурою, композиція, рубана форма – все для того, щоб підкреслити своєрідність, унікальність, неідеальність».

Корпоративний стиль – це не тільки красиво, а насамперед функціонально.

«За допомогою унікальної кольорової системи розподілу ми створили зручну навігацію, в яку входить атрибутика персоналу, а саме – кепки та фартухи. За допомогою цього прийому буде одразу видно кожного продавця кожного відділу, навіть при хаосному розташуванні рядів».

Новий імідж Зеленого ринку може змінити його зміст, концепцію, ідею, формат, і стати початком нового базару – чистого, якісного, європейського.

Varosh