Як ужгородець Йосип Кобаль створив ребрендинг львівської дитячої лікарні, якій майже 100 років

Ужгородський дизайнер Йосип Кобаль розробив брендбук для Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “ОХМАТДИТ”. А це найстаріший багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад Західної України. Йосип розповів виданню Varosh про ідею та показав втілену концепцію.

Створити брендбук його запросила Христина Гевко, членкиня опікунської ради ОХМАТДИТу. Робота стартувала наприкінці липня 2020-го. Розробка проходила в кілька етапів: від формування технічного завдання через дизайнерське дослідження і до презентації концепції. Відтак лікарня отримала свій брендбук, який відображає її цілі та цінності. Завдяки цьому чітко репрезентоване оновлене бачення медзакладу.

Брендбук містить опис концепту, логотип, талісман лікарні, тематичні слогани, корпоративну айдентику та ідеї інтерактивного простору на території. Йдеться про комплексний візуальний імідж. Його можна використовувати в інтер’єрі лікарні, для сайту і соцмереж, зовнішніх носіїв (білборди, футболки, чашки, значки, ручки), для графічних матеріалів (візитки, бланки, конверти тощо).

«Логотип – літера “О” – як lettermark. Символ репрезентує, з одного боку, столітню історію лікарні, а з іншого – життєвий цикл, – каже Йосип Кобаль. – Логотип складається з комбінації графічного та шрифтового знаків. Три кола символу представляють циклічність трьох цінностей: життя, охорони материнства і дитинства. І все по колу. Циклічна природа знаку об’єднує традиції української медицини в одне ціле, підсилюючи авторитетність закладу та його практичний досвід, набутий протягом століття».

Дизайнер продумав талісман для закладу – це ведмедик Охматдитик. Тотемна тваринка, яка стоїть на варті здоров’я, турбується про дітей, розважає їх під час перебування в лікарні.

«Охматдитик – надійний товариш, який завжди готовий підставити своє плече, поділитися ложкою цілющого меду, погратися або просто бути поруч, створюючи відчуття безпеки та захищеності».

Йосип розробив для цього персонажу унікальні патерни, які гнучкою системою кольорів та форм підсилюють зв’язок тотемного ведмедика з образом лікарні. Патерни також будуть використані при інтер’єрних рішеннях (навігаційні вказівники, таблички, брендові куточки на поверхах відділень тощо).

Один із задумів – створення на території медзакладу інтерактивної екосистеми для дітей. Йдеться про інтер’єрне оформлення лікарні, яке впливає на емоційний стан маленьких пацієнтів. Серед ідей інтерактивного простору – мурали із зображенням ведмедика, який комунікує з дітками, розвивальні дошки, брендові ігрові куточки на поверхах відділень.

Нещодавно відбулося святкування 70-ї річниці лікарні, де презентували брендбук.

«Зустрічайте ребрендинг лікарні, який створений не лише для візуальних змін. Не просто нова “одежина”, а концепція, бачення, комунікація, – пише ОХМАТДИТ на своїй сторінці у фейсбуці. – Усе почалося з ідеї Христини Гевко, яку ідеально втілив у життя і вдосконалив безмежно талановитий Йосип Кобаль – за підтримки і сприяння Фундація Шопських».

Довідка: Лікувальний заклад збудований у 1927 році за “Касу хворих” (Каса хворих – назва страхових медичних установ у населених пунктах Галичини за часів Австро-Угорщини, ЗУНР та Польської Республіки 1918—1939). Власне дитячу лікарню тут відкрили у 1950 році. Цього року закладу – 70 років. І саме тепер він презентував свій новий образ, ребренд.

Евеліна Гурницька, Varosh