Як створити індустріальний парк? Інструкція для громади

Нові робочі місця, розвиток малого та середнього бізнесу, поповнення місцевого бюджету та підвищення рівня життя місцевого населення – це лише частина аргументів на користь індустріального парку у вашій громаді. У новій інфографіці розповідаємо, що це та як його створити.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Ми розповідаємо про відбудову громади, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування, а цього разу підготували покрокову інструкцію, яка допоможе швидко та безболісно створити індустріальний парк у вашій громаді.

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