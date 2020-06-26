Ужгородський фотограф показав, як знімати для Amazon (ВІДЕО)

Ужгородська фотостудія Zoom почала вести влог на ютубі. І перше відео – про особливості предметної зйомки рекламного продукту для інтернет-сервісу Amazon.com. У кадрі – Сергій Мазур, співзасновник студії. Протягом восьми хвилин він розповідає про тонкощі такої фотосесії, демонструє креативні й технічні рішення, і власне процес.

Замовник поставив чітке технічне завдання для зйомки засобів швидкого розпалювання вогню “Firestarters”. Сергій відзняв у двох форматах. Перша частина – зйомка предметів на білому фоні. Для цього створив ефект циклорами, обрав імпульсне світло. Друга частина – власне функція, тут слід було показати предмет у дії. Відтак у Zoom вирішили “збудувати” чорну сцену. На чорному мангалі розпалили Firestarters і зняли палання на темному тлі. Чорна барва, фактура вогню додали товару об’ємності та ефектності.

Сергій обіцяє і надалі цікаві й корисні відео про роботу фотостудії.

Varosh

Фото: Карл Смутко