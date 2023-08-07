Що планує робити на Закарпатті Українська академія лідерства? Важливі факти про ініціативу

Українська академія лідерства виникла у 2015 році як відповідь на можливості, що створила Революція Гідності, та є неприбутковою громадською організацією, що спрямовує свої зусилля на реалізацію якісних змін українського суспільства силою розумної відповідальної ініціативної молоді.

Серце Української Академії Лідерства

Серце Академії – формаційна програма для молодих людей віком 16-20 років, що протягом 10 місяців живуть та навчаються в осередках Академії.

Студенти спілкуються із викладачами провідних університетів, державотворцями та лідерами думок, досліджують найкращі світові практики із підприємництва, освіти і науки, національної безпеки, охорони здоров’я та державотворення, національної ідентичності. Молодь здобуває практичний досвід проєктів та волонтерства, знаходить інструменти і команду для втілення власних ідей.

– Через такий підхід у розвитку молоді ми намагаємося втілити місію Академії – вплинути на докорінні зміни в українському суспільстві через формування генерації молодого покоління, яке бере відповідальність за свою країну і має необхідні для цього здібності. Членами спільноти випускників є 1260 молодих лідерів, що активно змінюють Україну на краще, – кажуть в Академії.

Чому Закарпаття?

– Закарпаття є одним з унікальних місць на мапі України, яке може дати студентам мультикультурний досвід, і при цьому не є достатньо дослідженим українською молоддю. Освітні інституції Закарпаття можуть бути магнітом, що, при відносній безпеці, нададуть проактивним молодим людям зі всієї України перспективи залишатися в країні та вносити свій вклад в перемогу, – наголошують в УАЛ.

Українська академія лідерства вважає Ужгород важливим місцем для потенційного осередку і відводить йому особливу роль в планах діяльності Академії на 2023-24 навчальний рік.

УАЛ після повномасштабного вторгнення

Повномасштабне вторгнення Росії змусило спрямувати всі зусилля Академії на підтримку студентів, спільноти та суспільства на протидію ворогу. Понад 50 членів команди та випускників захищають Україну зі зброєю в руках.

Після 24 лютого 2022 року спільнота Академії втратила 5 випускників та членів спільноти. Це відважні, відповідальні, світлі хлопці, які загинули за наші цінності, за нашу країну: Іван Покідько, Дмитро Євдокимов, Максим Василишин, Семен Обломей та Володимир Іващенко. Вони назавжди залишаться для нас героями, а їхні імена закарбує історія.

У 2020 році у своєму есе на тему “Якою я бачу Україну через 10 років і що я готовий для цього зробити” Володимир Іващенко писав:

— Я буду описувати Україну про яку мрію, а не яку бачу. Бо саме з мрій формуються цілі, а далі результат. Почну я, мабуть, з закінчення війни і повернення окупованих територій в склад України. Я всім серцем вірю в цю важливу для нас перемогу… Що я буду робити для досягнення всього цього? По-перше, я вже перейшов на українську мову і поширюю її серед знайомих. По-друге, я планую вчитися на ІТ спеціаліста і так збільшувати якість українського продукту. Наступна ціль — бізнес. Цим я доєднаюся до розвитку економіки і матиму більший вплив на суспільство. Активна громадська позиція допоможе впливати на політичні питання. Слова це добре, але треба діяти.

Академія першою в Україні почала розвивати культуру менторства на системному рівні. Ми активно просуваємо волонтерство та створили перший в Україні телеграм-бот для добрих справ. Кожен студент упродовж року волонтерить 120 годин для громади міста, в якому навчається. Щороку підіймаємо тему Голодомору на світовому рівні та просуваємо серед українців питомі українські традиції. Нашими проєктами ми вже охопили 268 тисяч людей.

Більше про методику і її результати на прикладі випускників читайте у наших спецпроєктах з виданнями Liga та Forbes Ukraine, на сайті Академії.

Студенти Академії приєдналась до цивільної сили допомоги “Одне серце”, де волонтери допомагали біженцям на українсько-польському кордоні, оснащували притулки речами, що підтримували дух, підсилювали інформаційний фронт, допомагали навчати дітей переселенців.Пізніше ініціатива трансформувалась у Координаційний центр “Сила молоді”, мета якого надавати допомогу громадянам України, які постраждали від російської агресії, шляхом сприяння розвитку волонтерства як невід’ємної складової життя свідомого громадянина європейської держави. На сьогодні ми реалізували 6 масштабних всеукраїнських проєктів та надали гуманітарну допомогу понад 7 тисяч українцям.

Так як Академія навчає молодь відповідальності та служіння суспільству через волонтерство, наші студенти систематично долучаються до соціальних ініціатив або створюють власні: ведуть просвітницькі медіапроєкти, плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, опікуються людьми похилого віку, влаштовують толоки, допомагають переселенцям, підсилюють місцеві громади та збирають кошти на підтримку армії.

Адвокаційна компанія “Злочин без покарання”, 50-кілограмову книгу в центрі якої присвятили злочинам російської федерації в Україні, зокрема викраденню російськими загарбниками українських дітей. Ця кампанія була висвітлена багатьма європейськими ЗМІ і привернула увагу до злочинів країни-агресора більш ніж 4 мільйонівмільойнів осіб.

Varosh за матеріалами Української Академії лідерства

*** Матеріал є партнерською публікацією