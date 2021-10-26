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Ідеї

Gift Ideas: 5 причин дарувати корпоративні подарунки. Як в Ужгороді створюють нестандартні презенти для Закарпаття, України та світових брендів

26 Жовтня 2021 15

Партнерська публікація

Насправді, різдвяно-новорічні свята вже поруч. І час обрати корпоративні подарунки колегам, клієнтам, партнерам у роботі та бізнесі. Такий сюрприз – це функціонально і смачно, красиво та в стилістиці вашого бренду, це вау-ефект і емоція, яка запам’ятається. Такі дарунки “грають в довгу”, адже нагадують про вас отримувачам, а ще з’являються в соцмережах зі згадуванням про вашу компанію.

Фірмові презенти варто робити. Навіть більше, їх треба робити. Проте в передсвятковому хаосі і серед однотипного масмаркету годі знайти індивідуальні рішення саме для вашої компанії. 

Тому в цій публікації розповімо про ужгородський сервіс “Gift ideas”, який вже чотири роки створює корпоративні подарунки для Закарпаття, всієї України, міжнародних клієнтів, для масштабних і маленьких підприємств.

Idea Gifts просто

Що таке Gift ideas

Gift ideas є одним із чотирьох напрямків діяльності ужгородського рекламного дому “Idea”, який має замовників на всіх материках. Його засновник і власник Віктор Фекете каже в інтерв’ю виданню Varosh, що спершу все традиційно починалося з паперових календарів. Сьогодні ж компанія пропонує понад 200 готових ідей корпоративних подарунків, які можна обрати на сайті. Водночас команда розробляє та втілює персональні концепції для брендів.

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Віктор Фекете.

Серед клієнтів: Union Group, Credit Agricole, OTP Leasing, KFC, Medicover, Diameb, Nemiroff, Josera, Volia, AIR.

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Віктор Фекете: Багато компаній займаються створенням корпоративних подарунків. У чому наша унікальність? Наша величезна перевага в тому, що такої пропозиції, такого різноманіття в Україні більше не має.

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Цінно і важливо, що спеціалісти Gift ideas надають послугу від А до Я:

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Власне виробництво.

Ви висловлюєте побажання, вам у відповідь – нестандартне рішення і готовий стилізований продукт.

Сегменти корпоративних подарунків

Корпоративні подарунки можуть бути:

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Вони неодмінно мають брендування і стилістику компаній і передають їх корпоративний дух.

Віктор: З новорічних ідей, наприклад, коробочка з вином. Виймаєш пляшку, розбираєш коробочку і вона стає настінним календарем. Взагалі, ідея така, що кожен подарунок має бути емоційним, корисним і смачним.

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Небанальні рішення

Gift ideas – це якість, нетривіальність задуму, грамотна інтеграція бренду в продукт, симбіоз практичності, гастрономії та вау-ефекту. А ще – акцент на крафтовості та екологічності. Такий подарунок одержувач, вочевидь, захоче запостити в інстаграмі, він залишатиметься з ним довго і на видному місці.

Віктор: У бізнесі важливий взаємозв’язок із людьми, а це найцінніше капіталовкладення на сьогодні. Подарунок це дилер емоцій та настрою, який завжди робить людину щасливішою. Своїм каталогом подарунків ми прагнемо донести ідею про те, наскільки тепер, у потоці рутини, робочих буднів та плину часу важлива звичайна людська увага до клієнтів, колег та партнерів по бізнесу. Gift ideas допомагає бути уважними та турботливими!

Над пропозиціями працює Олександра Бучок, керівниця відділу Gift ideas. Вона каже, що зазвичай замовники обирають тематичні блокноти, ручки, календарі, чашки, пляшечки для води, й це все в поєднанні з гастрономією.

Олександра Бучок

Олександра Бучок.

— Олександро, ви і розробляєте концепти подарунків, і забезпечуєте їх виготовлення, оформлення?

Так, повністю все. Замовнику можуть сподобатися ідеї подарунків на нашому сайті, або ж він хоче щось інше, тоді для нього треба створити щось нове. Я створюю, розробляємо дизайн, знаходжу постачальників, роблю презентацію, надсилаю клієнту, і так зароджується новий подарунковий бокс.

Віктор: Олександра надала дуже багато крутих пропозицій душевних, ідейних подарунків.

— Олександро, а бувають жартівливі замовлення?

Так, наприклад, із фразами  “Welcome to the drink dream team”, “Charge your brain” (усміхається, – ред.).

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— А як щодо crazy запитів?

— Качечки (сміється, – ред.). Тепер якраз працюю над новим замовленням (на момент проведення інтерв’ю, – ред.) для ІТ-компанії. У нас було завдання – зробити щось креативне, цікаве, веселе. У боксі будуть гумові качечки різного дизайну, від Batman до Wonder Woman. До коробочки входять також блокнот у такому ж стилі, ручка, листівка, брендований набір шоколадок – з качечками, з різними жартами, які розуміють в ІТ. 

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— А чому качечка?

Качечка – не для того, щоби плавати у ванній (сміється, – ред.). Ти ставиш її на стіл і вона ніби допомагає тобі налаштуватися на роботу.

Дивишся на подарунки й відразу чітко видно, що вони продумані до дрібниць, є неповторними й емоційними, залишають приємний післясмак. Саме тому клієнти сервісу Gift ideas стають постійними.

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До речі, один із найпопулярніших презентів пов’язаний із віскі. Рекламний дім Idea займається окремим напрямком “Wiskey stones” це натуральне брендоване каміння для охолодження віскі та інші аксесуари.

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5 причин дарувати корпоративні подарунки

Підсумуємо, чому корпоративні подарунки є вдалою інвестицією для вашого підприємства:

1

Ви виявляєте увагу й турботу до своєї команди, нових працівників, клієнтів та партнерів. Адже взаємозв’язки – це не тільки про роботу, завдання, документи, зрештою, гроші. Це і про дружні стосунки.

2

Ваш подарунок є функціональним, тобто корисним для отримувача, він довго ним користуватиметься (йдеться, наприклад, про справді незвичні чашки, термогорнятка, пляшки для води, блокноти, календарі, ручки, флешки тощо).

3

Ваш презент є емоційним, справляє вау-ефект, про нього хочеться зняти відео для сторіз, зробити пости в соцмережах, розповісти друзям за кавою.

4

Кожен такий жест є маркетинговим і довготривалим. Маркетинговий, бо ви ось так нестандартно нагадуєте про себе, даруєте радість клієнтам, партнерам, своїй команді. Це ваша зовнішня реклама, різновид PR. Щодо довготривалості, то корисний подарунок у стилі вашого бренду, з лого, буде асоціюватися в отримувачів саме з вами.

5

Ви отримуєте позитивну енергію, адже приємно дарувати подарунки. І ця вдячність буде на перспективу.

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5 причин замовляти корпоративні подарунки в Gift ideas

І ось 5 факторів, чому варто замовляти сети в Gift ideas:

1

Вам не потрібно вигадувати ідеї/шукати виробників, виконавців, дизайнерів/потопати в передсвятковому хаосі. Все зроблять спеціалісти Gift ideas.

2

Ви можете обрати готові варіації на сайті, які адаптують саме для вашого бренду, або ж замовити концепцію з нуля.

3

Кожен бокс – це свіжі рішення, якість виробів, доречність, практичність, гастрономічна складова, естетика, фокус на крафті й екологічності. Емоція.

4

Тут надають послугу від А до Я (від ідеї до відправлення подарунків у вашу компанію), а також є опція власного виробництва.

5

Легкість комунікації, оперативність, розумна ринкова ціна.

«Ми прагнемо бути імпортерами яскравих емоцій та спогадів», – додає Віктор Фекете.

Сайти, соцмережі, телефон:

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко та із сайту Gift ideas

На правах реклами

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