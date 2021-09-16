Idea: Як ужгородський рекламний дім працює на весь світ

Партнерська публікація

На фасаді будинку №68 по вулиці Швабській в Ужгороді ви неодмінно помічали вивіску “Idea”. Це локальний рекламний дім, який працює на все Закарпаття, всю Україну та весь світ. Серед клієнтів – від приватних замовників до корпорацій та масштабних мереж.

Основний фокус компанії: відсутність поняття “неможливо”, максимальна оперативність та відповідальність, спрямованість на допомогу замовнику. Мета – надання клієнту послуг від А до Я, коли всі питання вирішуються комплексно і в єдиному місці. Важливо, що команда орієнтована на “гру в довгу”, тому її партнери роками з нею.

У цій статті ми розповімо, що таке Idea. Як вона трансформувалася із маленького офісу на 10 квадратів – у рекламний дім із трьома основними напрямками діяльності і партнерами на всіх материках.

Спілкуємося із Віктором Фекете, засновником та власником, і Богданом Смеречинським, виконавчим директором.

Від маленького кабінету і друку поліграфії – до рекламного дому, який надає весь спектр послуг

Все починалося у 2012 році. Віктор якраз закінчив університет, шукав роботу. Спершу зайнявся рекламними конструкціями за франшизою, які “крутилися” біля супермаркетів. Проте не так успішно вони продавалися, як обіцяли власники франшизи. Були збитки.

Водночас хлопець познайомився із друком візиток, листівок, відповідно – дизайном. Так заснувалася агенція “Libra”, поступово з’являлися перші місцеві клієнти, вони ставали постійними, відтак розширювався штат агенції, яка трансформувалася в Idea. Деякі давні клієнти “Idea” ще досі за звичкою називають її Лібра.

Перший офіс на 10 квадратів розташувався в ужгородському пасажі. Тепер рекламний дім має 500 квадратів офісних, виробничих та складських приміщень. І Віктор мовить, що це ще замало місця та обладнання для всіх майбутніх проєктів.

Власник акцентує, що від старту була ціль надавати клієнту комплексну послугу в єдиному просторі. Аби не було так, “що тут надрукували флаєри, там – надрукували футболки, а там – зробили вивіску”. Від кожного задуму, формування концепції та рішень – до виготовлення продукту – все в Ідеї, і більше нікуди не треба йти.

Віктор: «Ми завжди бралися за будь-яку роботу, навіть за ту, яку ще не вміли, але все одно доходили до того, щоб виконати її добре. Тому за весь цей час ми навчилися робити все, що потрібно клієнту. Можемо запропонувати дуже широкий спектр послуг. Взагалі, головною ідеєю при старті було забезпечити клієнтам можливість замовити всі необхідні вироби в одному офісі, щоби не потрібно було шукати безліч підрядинків. Коли роками з усіма питаннями звертаєшся до одного менеджера – то формується зв’язок, який здатен зробити весь процес максимально комфортним. До того ж, у такому форматі не розмивається відповідальність виконавця. Для мене важливо, щоби менеджери переживали за своїх клієнтів, їх результати».

Богдан: «Із самого початку Віктор прийняв за філософію компанії постійне прагнення допомогти клієнту. Саме такою була атмосфера, коли я приєднався до компанії, і це щось таке, що легко приймаєш. Різні казуси з цим були пов’язані. Наприклад, одного разу подзвонила мама постійного клієнта, яка приймає продукцію, і попросила, щоб хтось під’їхав їй допомогти. Ми особливо не розбирались і відразу відправились. Як наслідок – ми з друкарем несли газову плиту з 9-го поверху. І це було класно, можеш домогти – допоможи».

Сьогодні рекламний дім займається рішеннями для бізнесу, дизайном та виробництвом продукції.

Дизайн – йдеться про розробку фірмового стилю та логотипу для бізнесу, креативних рішень для поліграфії та всіх інших носіїв.

Виробництво – це виготовлення всіх продуктів, як-от вивісок та інших матеріалів зовнішньої реклами, а також поліграфія, брендована уніформа, товари для HoReCa, УФ-друк.

це виготовлення всіх продуктів, як-от вивісок та інших матеріалів зовнішньої реклами, а також поліграфія, брендована уніформа, товари для HoReCa, УФ-друк. Супровід – комплексний підхід до задачі замовника. Найчастіше це зустрічається при запуску проєкту або при ребрендингу вже наявного, коли команда формує список усього необхідного та формує загальний кошторис. Далі все виготовляється за затвердженим планом.

З Idea виросли три основні напрямки, які відображали часті запити замовників:

4HoReCa (все для готелів і ресторанів),

(все для готелів і ресторанів), Whiskey stones (стилізовані подарунки на тематику віскі),

(стилізовані подарунки на тематику віскі), Gift ideas (створення корпоративних подарунків).

Конкретика про них – нижче.

Клієнти

Як уже сказано, все починалося із місцевого ринку.

Перший масштабний клієнт – туристичний комплекс “Воєводино”. Співпраця спонукала сформувати асортимент виробів та послуг, з якими “Idea” продовжила розвиватись, виконуючи замовлення для комплексів “Деренівська Купіль”, “Кришталеве Джерело”, “Камелот”,“Богольвар”.

Частина з отриманих знань сприяла в налагодженні співпраці з відомими ужгородськими закладами харчування: “Chili Pizza”, “Crazt Rocky”, “Lab Pub”, “Pub House”, “Dolce cafe”, “Emigrand” та безліч інших.

Саме при роботі в цих проєктах зароджувався напрямок 4HoReCa, який уже виконує замовлення із різних куточків світу.

Водночас стартувала співпраця із заводами, крамницями та представниками інших сегментів малого та середнього бізнесу. До прикладу, Idea працювала з власниками мережі “Пінгвін” – над запуском нової мережі. Засновники завітали із запитом розробки фірмового стилю та логотипу. Команда запропонувала їм назву “Лечо”, створила фірмовий стиль, логотип. Ці перші послуги втілилися в комплексну співпрацю щодо вивісок, фасадів тощо, і триває вже понад 2,5 роки.

Ще одним профільним напрямком для компанії є медична сфера. Idea супроводжує мережу клінік “Prevention” із часу заснування. Команда брала участь і в запуску медичного центру “Diamed”, “Клініки Сімейної Стоматології”. З найновіших проєктів: Медичний Центр “Дбаю” та “Офтальмологічна Клініка Дмитра Горячева”. Хлопці стверджують, що вже майже розібрались в медичних формах від МОЗу. 🙂

Загалом наразі компанія працювала з тисячами клієнтів, із різним масштабом запитів. А в напрямках “4HoReCa” та “Whiskey stones” надає послуги на весь світ.

4HoReCa, Whiskey stones та Gift ideas. І вихід на експорт

Рекламний дім Idea став мозком трьох самодостатніх проєктів: 4HoReCa, Whiskey stones та Gift ideas. І якраз два перші сегменти спонукали вийти на міжнародний ринок.

Поштовх до експорту стався в 2020-му. Весна того року всім запам’ятається невпененістю та знервованістю внаслідок першого локдауну. Ніхто не мав досвіду дій в такій ситуації. Потрібно було швидко ухвалювати рішення, що робити далі, щоби зберегти зростання компанії, а разом із цим – і команду. Віктор уже давно виношував ідею виходу на західний ринок, проте задум постійно відкладався. Карантин став саме тим каталізатором, який зрушив процес. Хто вдома, хто в пустому офісі – він спільно з кількома колегами почав трансформувати свої знання та напрацювання у функціональну систему.

Минув рік, і продукцію Whiskey Stones та 4HoReCa замовило понад 3000 людей з усього світу. За цей період експортна група обігнала свою “маму” за фінансовим обертом.

Віктор: «Спочатку була ідея товарів, які могли би зацікавити людей з усього світу. Якось відразу спала на думку фанера та дерево, як матеріал, на який варто зробити ставку. Перші прототипи та замовлення виконували через підрядників. Але дуже швидко прийшло розуміння, що це працює. Я почав купувати необхідні станки, власноруч їх привозити та налаштовувати».

До прикладу, атрибутика для закладів HoReCa, як-от папки для меню, відправляються по всьому світу.

Богдан: «У середньому 48% замовлень – це Сполучені Штати. 45-47% – Європа. І залишок –Канада, Австралія та решта світу. Статистика може змінюватись місяць до місяця, в залежності від обставин та сезону в регіонах».

Обоє сходяться на тому, що з іноземними клієнтами працювати справді легко, невимушено. І що найбільше кидається в очі – це простота вирішення спірних ситуацій. Також можна впевнено стверджувати, що вони дуже відкриті до спілкування, що додає задоволення від співпраці.

Богдан: «Була цікава історія. Пише нам одна пані із Сакраменто, що в неї через 9 днів відкриття закладу, відразу була готова оплатити велику партію. А ми тоді тільки починали продажі на експорт, багатьох нюансів щодо доставки ще не знали. Свою частину завдання ми виконали швидко, а потім залишалось нервово відстежувати номер міжнародної доставки. Коли на сьомий день після виїзду з Ужгорода коробка вже була в Каліфорнії, ми полегшено видихнули. Після цього ця пані постійно до нас зверталася. Та й впевненості у власних силах нам суттєво додалось».

До речі, саме американці нерідко замовляють папки під меню для своїх домашніх барів, аби красиво представити гостям лінійку спиртного. Обирають стилізовані варіації, часто з використанням дерева. І таких замовлень в Idea може бути близько 20 на місяць.

Віктор: «З такими проєктами ми дуже багато дізнаємося про традиції із інших культур. Це напрочуд приємна частина нашої роботи – через виконання замовлень та пов’язаним із цим спілкуванням ти розширюєш свої горизонти та світогляд».

Якщо говорити про вектор “Whiskey Stones”, то найбільший попит, звісно, зі Сполучених Штатів, далі – Японія, Гонконг. 50% замовлень – приватні, адже там дуже поширена традиція дарувати віскі, як-от наречені роблять такі презенти своїм свідкам на весіллі.

Щодо сервісу “Gift ideas”, то Idea наразі працює з українським ринком, із масштабними брендами, в тому числі, міжнародними (серед яких Union Group, Credit Agricole, OTP Leasing, KFC, Medicover, Diameb, Nemiroff). Команда генерує ідеї корпоративних подарунків для різних оказій та власне свят, а також виготовляє цю всю продукцію.

Цінності та плани

Рекламний дім Idea культивує свої цінності перед клієнтами, колегами, собою.

Віктор: «На співбесіді я відчуваю: це наша людина чи не наша. Головне в ній – чесність і відповідальність».

Idea, з одного боку, основний майданчик, але водночас плацдарм для кар’єри працівників у проєкти 4HoReCa, Whiskey Stones та Gift ideas.

Богдан: «В “Ідеї” виховуються кадри. Саме тут – найбільша різноплановість завдань для менеджерів і справжній іспит для їхньої стійкості. Менеджери, які потрапляють сюди, працюють із широким охопленням задач, технологій. Ми тут можемо класно навчити, “обкатати” людину, яка стане компетентною і зможе знаходити нестандартні рішення, адже в нас щодня треба шукати ці нестандартні рішення. Попрацювавши в Ідеї, люди можуть йти на підвищення в інші наші проекти».

Щодо планів, то, за словами Віктора Фекете, йому важливо зберігати і розвивати якість, оперативність, а також розширювати спектр послуг.

Він додає, що Idea – цінна й комфортна для кожного клієнта, адже всі його питання вирішує одна команда.

Головна ціль – нові виклики.

Віктор: «Хочеться залучити клієнтів, з якими … ми ще не працювали (усміхається, – ред.), тому що працюємо ми з багатьма. Плануємо додати нове обладнання для того, щоби збільшити наші можливості та швидкість виробництва. Запустимо декілька нових проєктів, які не встигли цього року. Та обов’язково будемо й надалі покращувати якість наших послуг».

Сайти, соцмережі, телефон:

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко та з архівів Idea

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