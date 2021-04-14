Маємо створити West Coast між Закарпаттям, Львовом та Франківськом. Конспект виступу Андрія Худо на форумі Re:Open Zakarpattia

Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій FEST!, узяв участь у форумі розвитку Закарпаття Re:Open Zakarpattia. Ми записали конспект його виступу під час панельної дискусії “Туризм як драйвер регіонального розвитку”.

Далі – пряма мова.

Аби був вистріл, потрібно кілька факторів та об’єднань. Колись у Львові, коли ми з партнерами об’єдналися навколо ідеї творити унікальні авторські ресторани, почали додавати команду, людський ресурс, інвестиційний ресурс, але головне – ми почали шукати інновацію. І знайшли її на перетині галузей – ми додали музейну складову, театральну. Все стало інтерактивне, живе і вистрілило.

Наші гості дали відповідь на те, чи ми робимо правильно. Вони стали в чергу в “Криївку”, наш перший проєкт, і почали голосувати грошима. Далі нашим завданням було акселерувати – брати місцеві легенди та міфи, додавати свого бачення і швидко відкривати проєкти. Потім у нас пішла еволюція в продуктові формати – та сама “Реберня” чи “П’яна вишня”. Власне, на Закарпатті є не менше міфів та легенд і не менше крутих продуктів. Пропозиція є, треба це підсвічувати.

Нам дало вистріл те, що українські, російські та польські телевізійні канали приїздили до Львова, аби зняти матеріал про “Криївку”. А про кафе “Мазох” узагалі говорили у всьому світі. Про те, що у Львові є такі обезбашені хлопці. Ми отримали безкоштовну медійність на мільйони, на яку майже неможливо вийти комерційним бізнесом. Tesla чи Apple – можуть, у них круті продукти, а локальний бізнес як це зробить?

Відкрию секрет. По-перше, це може бути політична тема. В нас у “Правді” була серія пива з Трампом, Обамою, Путіном. Телевізійні канали йдуть це знімати, бо їм цікаво, ти з’являєшься на екранах, і люди йдуть. Ти випустив якесь пиво, дав такий драйв на телебаченні, після того приходять гості і все розгрібають, а ти навіть зварити стільки не зміг, бо не уявляв, що може бути такий великий попит.

По-друге, добре працюють теми на межі. Але цю межу треба відчувати. Тоді воно працює, людям це цікаво.

Важлива синергія між регіонами. Навіть якщо взяти Львів, який більший за Ужгород, коли є 2,5 мільйони туристів – і цей ринок гастрономії, готельних послуг росте в рази. Якщо би ми замикалися лише на Львові чи Львівській області, то тих ресторанів точно було би забагато, щоб обслужити місцеве населення. Це стає не цікаво з точки зору інвестиційної привабливості та реалізації себе.

Наша задача – запросити гостя на Захід України, так званий West Coast між Закарпаттям, Львовом та Івано-Франківськом, і давати йому такі пропозиції, щоби він залишився ще на день, ще на два дні, поподорожував. Побув у Львові, поїхав на Буковель, приїхав на Закарпаття, в Косино на термали. Кожен день коштує певних грошей, які будуть залишати гості в нашому регіоні. І ця синергія буде надавати нам більше привабливості, більше інтересу і для того, щоб інвестувати в цей бізнес, і для того, щоби творити нові продукти.

Візьмемо ті самі Альпи. Наші Карпати їм нічим не програють – ні за красою, ні за кайфом. Але там є інфраструктура, пропозиція, легкий транспортний доїзд. Що нам зараз потрібно? Треба відкривати небо, зокрема, аеропорт в Ужгороді. Нам у Львові аеропорт, який відкрили до Євро 2012, зробив величезну тягу до туристичного потоку.

Для того, аби створити прикладну стратегію для розвитку Закарпаття, на мою думку, тут необхідні прогресивні люди, які простратегують і намітять собі те, як усе має бути в регіоні. Це про діалог влади, бізнесу і активних громадян – в цій синергії треба намалювати, що ви хотіли би бачити на Закарпатті.

На мій погляд найбільша больова точка Закарпаття – це інфраструктура. Якщо вона буде добра, то це і країну буде зшивати, вона стане сильнішою, регіони взаємодіятимуть між собою. Також є питання до пропозиції та її промоції – люди, може, й талановиті, але про це мало хто знає.

Ну, і звісно, треба давати крутий сервіс. Гостинність має бути сильною конкурентною перевагою на Закарпатті. Маємо робити все, аби гість захотів повернутись другий раз, але вже не сам, а з друзями.

Треба комунікувати та обмінюватися досвідом, придумувати спільні проєкти. У цьому креативному процесі з’являться і пакетні пропозиції та ідеї для Закарпаття, які можна реалізовувати.

Треба тільки брати і робити!

Цей матеріал створений редакцією Varosh у форматі авторської колонки на основі прямої мови Андрія Худо в рамках Форуму Re:Open Zakarpattia» та Varosh Talks interview.

Цей матеріал представлений ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

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