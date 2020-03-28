Не комендантська година, а комендантські обмеження: Що зараз відбувається в Угорщині в розповіді очевидиці

Це новий авторський матеріал від Інги Деяк, ексужгородки, яка вже кілька років мешкає та працює в Угорщині, столиці Будапешті, і в ці складні та трагічні дні активно слідкує за подіями в країні, пов’язаними з епідемією коронавірусу та протистоянням їй. Далі — пряма мова.

З четверга на п’ятницю, 27 березня в Угорщині запроваджено особливий режим.

У період з 28 березня і до 11 квітня населення зможе покидати своє житло тільки для роботи чи для відвідання аптеки й продуктової крамниці.

Також у громадських місцях доведеться офіційно дотримуватися відстані 1,5 метра — такий указ у п’ятницю зранку підписав угорський прем’єр-міністр.

Літні люди, яким понад 65 років, зможуть відвідувати аптеки й магазини лише з 9:00 до полудня, а решта населення — в інший час.

Це правило діятиме для того, щоб розділити старше і молодше покоління. Певні послаблення будуть для батьків з дітьми, оскільки дітям дуже складно витримувати «домашнє ув’язнення».

У своєму ранковому зверненні на радіо «Кошшут» Віктор Орбан сказав, що уряд намагався визначити правила суворого карантину так, щоб їх можна було витримати, життя для людей повинно залишитися стерпним.

Тому це не комендантська година, під час якої зазвичай у країні зупиняється все, це комендантські обмеження. Завдання для поліції — не дресувати людей, а допомагати дотримуватися правил.

Однак, якщо людина буде дуже грубо порушувати ці правила, поліція має право виписати їй штраф від 5000 форинтів і до 50 000 форинтів, або й більше.

«Правила, на жаль, не діють без санкцій. Люди вже такі є», — сказав Орбан.

Угорські обмеження базується на міжнародних досвідах: угорський уряд ретельно вивчив баварські, словенські, австрійські, чеські правила, оскільки це наші найближчі сусіди, взяв за основу баварський приклад і деякі його пункти посилив.

Це рішення уряду країна очікувала з дня на день. В угорському фейсбуку розгорталися страшні баталії про введення комендантської години.

Таких, перепрошую, срачів я ще в соцмережах ніколи не бачила. Угорське інтернет-суспільство розділилося на два протилежні табори: тих, хто прагнув жорстких рішень від влади, і тих, хто покладався на особисту відповідальність кожної людини.

Нейтральних у цій війні майже не лишилося, єдине, у чому всі були одноголосні, то це в претензіях до оперативного штабу, який не догодив однаково всім. Найбільше йому діставалося за недостатню прозорість інформації, а також за чудову комуністичну манеру віртуозно уникати відповідей на прямі незручні запитання.

А поки угорський фейсбук шаблювався за суворий карантин, у реальному Будапешті пенсіонери — найвразливіший до ковіду прошарок населення — не могли усидіти вдома.

“Мали ми китайський вірус у сраці”

Попри те, що уряд зробив для них все, що міг, хіба крім останнього — примусово зачинити їх по квартирах і приставити під кожні двері поліціянта.

На дверях будинків, на всіх стовпах і стінах, у кожній поштовій скриньці можна було знайти оголошення про те, що місцеві самоврядування займаються для літніх людей закупами продуктів і ліків. Що з минулого тижня лікарі виписують рецепти в електронному вигляді. Що терміни усіх документів, які могли зійти, і для яких виникла б необхідність іти в мерію чи ще кудись, автоматично продовжені. З кожного каналу інформації (та мені здається, вже навіть з кожної вентиляційної труби) долинали заклики «Любі наші старенькі! Залишайтеся, будь ласка, вдома, бо ви — в небезпеці!».

Однак Угорщина — не Швеція, де пенсіонери добровільно зачинилися в ізоляції, поки решта країни ходить на роботу і до школи. Тому у нас середнє і молоде покоління чесно сиділо в карантині, щоб не заразити літніх, а літні тим часом шпацирували по крамницях і казали, що пережили війну, режим комуністів і російські танки в 56-ому, тому якийсь китайський вірус мають, перепрошую, в сраці.

Якщо танків нема, значить майбутнє настане за розкладом. Розповідали заодно анекдот про те, що життя до вірусу і життя під час вірусу відрізняється тільки тим, що до вірусу всі культурні люди пукання приховували покашлюванням, а тепер доводиться робити навпаки.

Приятелька сердито розповідала про колегу, якій під сімдесят: «Уяви собі, сказала мені, що вона вже всього набачилася, помре, то помре. Поясни мені, для чого ми всі сидимо вдома, якщо вони — ні?». Інша сказала, що сусідський дідусь взагалі не вірить у вірус, вважає, що то ворожа пропаганда.

Тому саме зараз, коли в країні починається період передвеликодніх закупів, а за ним — період родинних скупчень, під час яких центром угорського всесвіту зазвичай стає бабусин великодній обід із шовдарем і паскою, комендантські обмеження виглядають дуже логічно і правильно. Хоч і страх як неприємно.

Єдине питання, яке зараз викликає певні суперечки — місце проживання, бо в угорських сім’ях дуже часті випадки, коли хтось із подружжя прописаний не там, де наразі проживає. А в новому указі досить чітко прописано, що людина має залишатися за місцями основної або тимчасової прописки.

Тому не дуже зрозуміло, як у такій ситуації пояснювати поліції, куди і звідки йдеш, як довести, що ти живеш саме тут, а не за тією адресою, що вказана на твоїй карті. Побачимо, як це все вирішиться.

Цифри

Тим часом цифри не дуже заспокоюють: за два останні тижні Угорщина від одиничних випадків захворювання перейшла до групових.

І хоч кількість офіційно заражених росте не масово, угорські лікарі чесно визнають, що вочевидь справді хворих в країні на кілька порядків більше.

Також угорці хвилюються через те, що у нас зависока смертність: з 300 хворих — 10 смертей. Для порівняння: у сусідній Австрії з 6000 хворих — 42 смертельні випадки.

Друга нервова тема — вірус ніби молодшає. 53-річний чоловік помер 20 березня, відносно молода жінка, вік якої оперативний штаб не називає, — на початку тижня, і 37-річний англійський дипломат, заступник посла Великобританії в Будапешті помер цього тижня. Він є десятим з тих, хто загинув в Угорщині через коронавірус. Посольство Великобританії підтвердило цю інформацію для Index

Супутні захворювання

Під час суботньої онлайн пресконференції оперативного штабу доктор Цецілія Мюллер сказала, що країна стоїть на порозі наступної фази, коли групове розповсюдження захворювання от-от перейде у масове.

Заразитися вже зараз можуть абсолютно всі, тому що вірус присутній у всіх куточках країни.

Додала, що обережними треба бути не тільки пенсіонерам, у групі ризику — всі, хто мають якісь супутні хронічні захворювання: серцево-судинні, ниркову недостатність, захворювання кровотворної системи, гіпертонію, діабет, онкозахворювання.

На питання журналістів, чи перебуватимуть у групі ризику алергіки, оскільки наближається алергічний сезон, відповіла, що будь-який стан організму, який послаблює імунну систему і його захисні функції, ускладнює перебіг хвороби.

Рішення уряду

Говорячи про політику, прем’єр під час сьогоднішнього звернення сказав, що хоч парламент не проголосував закон про надзвичайний стан, але епідемію можна зупинити лише швидкими діями. Також попросив Європейський союз, а точніше ті інституції, які проявили бажання цей закон додатково перевірити, «не розумувати мені тут». Якщо Європейський союз не може допомогти Угорщині в цій кризі — а він не може — то хоча б хай не заважає.

Нагадаю, що цього понеділка угорський парламент, завдяки опозиції, яка побоюється диктатури Орбана, не проголосував закон, який би продовжив надзвичайні повноваження уряду на невизначений термін.

Засідання було складне, всі пересварилися, закінчилося промовою прем’єра про те, що країна перебуває в складній ситуації, уряд не може організувати колективну самооборону Угорщини в рамках звичайного законодавства, тому всім треба об’єднатися і подорослішати.

Без цього закону уряд, крім багатьох інших моментів (закриття кордонів etc), не має права впроваджувати карантин для населення, зокрема для шкіл і вишів, довше, ніж на 15 діб.

Тому з 27 березня всі навчальні заклади будуть дотримуватися карантину добровільно, навіть в умовах комендантських обмежень.

Економіка

Минулого понеділка уряд ухвалив купу економічних рішень: до кінця року призупинити виплати за кредитами як для фізичних осіб так і для бізнесу, а виплати за короткостроковими бізнес кредитами відкласти до 30 червня.

Галузі, які вже стикаються з серйозними проблемами (туризм, готельний бізнес, розваги, спорт, культурні послуги й служби таксі, а також медіа через втрату рекламодавців) до 30 червня звільнити від податків, працівникам зменшити відрахування від зарплати. У цих галузях заборонити підвищувати орендну плату.

На днях додатково ухвалено до 30 червня звільнити від єдиного податку (KATA) 81,480 малих підприємців — перукарів, косметологів, спортивних тренерів, електриків, сантехніків та інших спеціалістів, чий заробіток залежить від клієнтів.

І перші, і другі рішення вже з’явилися в Magyar Közlöny (Угорському віснику), а отже, невідкладно вступили в дію.

Тести

З цього понеділка тестування на коронавірус проводять вже й удома, більше нема потреби їхати в лікарню. Якщо людина відчуває симптоми (температуру, сухий кашель), має зателефонувати сімейному лікарю, а той вже сам вирішує, відправляти за адресою швидку чи ні. Швидка бере зразки для лабораторії, тим часом хворий дотримується карантину. У лікарню забирають тільки в критичних випадках, якщо у хворого виникають складнощі з диханням. В цілому по країні зроблено понад вісім тисяч тестів.

Крамниці та аптеки

Попри карантин, продовжує працювати Департамент захисту прав споживачів. Його працівники регулярно перевіряють продуктові крамниці, аптеки та інтернет-магазини, здійснюють пробні покупки, оскільки зафіксовано багато зловживань із цінами. Просять споживачів одразу повідомляти про випадки порушень за гарячими телефонами.

Все ще є проблема з дезінфекційними засобами, масками і рукавицями, їх немає в угорських аптеках, зате в достатку можна придбати в малих китайських крамницях, щоправда, дорожче.

Продуктові крамниці повні. Найпершим, звісно, зникає з полиць м’ясо, крупи — в останню чергу. Можливо, спрацьовує кочовий досвід, коли чекати урожаю гречки нема як, і шмат м’яса завжди є під рукою і це найшвидший і найбільш надійний спосіб наїстися. Не знаю, як інші мережі, але «Шпар» увів обмеження: 5 кг в одні руки, якщо брати на вагу, або десять одиниць, якщо поштучно. А ще в «Шпарі” раптом зникла вся гречка, яку угорці ніколи не купують. Страшно підозрюю українців. Жарт.

Кордони і пересування

З 17 березня в Угорщині діє заборона на в’їзд для всіх іноземних громадян, що дуже ускладнило доїзд додому багатьом українцям. Однак, навіть із впровадженням суворого карантину, продовжують діяти алгоритми доправлення українців додому. Наразі через країну діють два нічні коридори – обидва з 21:00 до 5:00 — через угорсько-австрійський кордон у пункті пропуску Нікелсдорф – Гедєшгалом та з боку Словенії на пункті пропуску Пінце – Торнісентміклош.

Продовжує поки що приймати літаки будапештський аеропорт Ференца Ліста. Невідомо, до якого часу, за змінами в порядку роботи треба слідкувати на фейсбук-сторінці

Ускладнює ситуацію те, що авіакомпанії продовжують реєструвати людей на авіарейси до Угорщини, але виходять з того, що це відповідальність кожної конкретної людини – знати, чи вона може прилетівши в Будапешт, поїхати далі, чи ні.

Тому після прибуття вас помістять до транзитної зони і запропонують купити квиток на інший рейс, щоб залишити Угорщину.

Відгуки очевидців із мережі свідчать, що ціни на ці рейси можуть дещо відрізнятися від того, до чого ми звикли, коли купуємо лоукост-квитки заздалегідь.

Також, коли плануєте летіти, обов’язково уточняйте всю можливу інформацію наперед: в інших європейських столицях на борт літаків у напрямку «Будапешт» пускали тільки тих пасажирів, які мали квитки й на літак з Будапешта, тобто змогли довести, що летять через угорську столицю транзитом.

Найпопулярніші туристичні місця, де скупчення зазвичай формують іноземці та молодь, спорожніли повністю: про це навіть можна глянути трохи моторошне відео — не зовсім вірогідне, але дуже цікаве, бо таким порожнім ми наше улюблене місто ще ніколи не бачили

Є й хороші новини — в Угорщині вже понад тридцять угорців повністю одужали і виписалися з лікарень. Протестовано майже десять тисяч людей.

Бережіть себе! І бережіть інших!

Як написав учора мій улюблений телеграм-канал Мама в телеграмі: «Боятися можна всім. Це не про слабкість, а про здатність розуміти себе».

Інга Деяк, спеціально для Varosh

Авторка є українсько-угорським перекладачем, авторкою україномовного блогу про Будапешт «Будапешт: канікули для душі»

Також принагідно радимо переглянути ще один репортаж Інги з Будапешта про те, як ситуація з коронавірусом тільки почала загострюватися. Цей матеріал вже прочитало на нашому сайті понад 20 000 осіб.

Стартове фото від Tamás Rizsavi

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.