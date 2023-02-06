Як українському абітурієнту вступити до вишу за кордоном? Розповідає компанія SlovUp

Кілька років дистанційки, а потім – початок повномасштабного вторгнення вплинули на освіту в Україні не найкращим чином. Тож цілком логічним став пошук альтернативних варіантів за кордоном. Компанія SlovUp допомагає українським абітурієнтам зі вступом до Словаччини. Як це відбувається і що для цього потрібно – розпитуємо у Вероніки Салій, співзасновниці та менеджерки компанії SlovUp.

SlovUp – це молода компанія, що допомагає зі вступом українським абітурієнтам 2-гий рік. Частина команди знаходиться в Ужгороді, інша – на території Словаччини.

– Вступ до вишу завжди супроводжується стресом як для батьків, так і для дітей, що вступають. На перший погляд, може видатися, що все можна організувати й самому, проте кожен етап вимагає професійних знань, чіткої послідовності дій та відповідального підходу. Ми хочемо, щоб вступники максимально уникнули переживань і неприємних нюансів у вступному процесі та докладаємо всіх зусиль, щоб слово «вступ» не викликало паніку та страх.

SlovUp має на меті допомогти абітурієнтам стати студентами європейський вишів, отримати не тільки диплом, а й практичний досвід, аби з усіма знаннями повернутися і відбудовувати Україну: «Нашій країні необхідні освічені молоді фахівці, це наше з вами майбутнє».

Чому саме Словаччина?

– Ми прагнемо розвіяти міф, що навчання у Європі – це недосяжна мрія, адже українська талановита, розумна молодь має право та можливість отримати якісну європейську освіту, – розповідає Вероніка. Сприяє цьому те, що у 2014 році у Словацькій Республіці був прийнятий закон про безкоштовне навчання в усіх державних університетах Словаччини не тільки для громадян цієї держави, а й для всіх іноземних студентів за умови навчання словацькою мовою.

– Багато майбутніх студентів мріють не тільки про європейський диплом, а й про практичний досвід. Тому протягом останніх років особливо зросла популярність ВНЗ Словаччини, адже це країна Європейського Союзу, яка невпинно розвивається і має високий потенціал. Подібність словацької та української мов, недороге проживання, схожість менталітету та можливість вступати без іспитів зробили Словаччину центром європейської освіти для українських студентів.

Як відбувається процес вступу до іноземного вишу?

Вступ до вишів Словаччини на 90% спеціальностей відбувається без вступних іспитів та ЗНО. Сертифікат про знання мови також не завжди обов’язковий, проте володіння мовою на базовому рівні є необхідним.

– Співпраця з нашим клієнтом триває майже рік, – пояснює Вероніка. – Сам процес починається з підбору спеціальностей та ВНЗ, ознайомленням з умовами вступу, вивченням словацької мови. Ми збираємо необхідні документи, заповнюємо анкети та формуляри, виготовляємо переклади в Словаччині та подаємо вступні заяви, ведемо всю необхідну комунікацію з університетом.

Пізніше виготовляємо нострифікацію, тобто підтвердження українського рівня освіти на території Словаччини, а після зарахування в університет бронюємо місця в гуртожитку, допомагаємо виготовити студентський квиток. Оскільки навчання починається у кінці вересня, то ми організовуємо груповий виїзд у Словаччину, де студентів зустрічає куратор, який закріплений в певному регіоні. Він допомагає поселитися у гуртожитку, отримати студентський квиток ISIС, проїзний квиток, відкрити банківський рахунок, подати документи на отримання студентського дозволу на проживання та пройти медичний огляд.

Куди звернутися за консультацією?

Основний офіс компанії SlovUp знаходиться в Ужгороді, однак фахівці безкоштовно консультують і тих клієнтів, що звертаються в телефонному режимі чи у месенджерах соціальних мереж.

Фейсбук: SlovUp

Інстаграм: slov_up

Телефон: +38 050 100 05 08

E-mail: slovup@gmail.com

Адреса: м. Ужгород, вул. Швабська 66/402

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