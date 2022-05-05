Павло Ковач та його “Стіна”: інтерв’ю в переддень війни

Павло Ковач — український художник, живописець, графік, перформер, реставратор, вчитель, учасник групи «Поп-транс», співзасновник галереї «Коридор», член спілки художників України. Живе в Ужгороді.

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Розмова з Павлом Ковачем відбулась у просторі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків 23 лютого 2022 року. Тут 23 лютого в останній мирний вечір перед повномасштабним вторгненням військ російської федерації в Україну, відкрилась його виставка «Стіна». Це свого роду філософський підсумок 40-річної живописної творчості митця.

Чому мистецтво – це остання релігія, через яку можна дійти до нірвани?

Чому Павло Ковач у свої роботи часто «включає Небо»?

Чому його знакова виставка має назву «Стіна» і чому «стіну непорозуміння» з українцями побудували у своїй свідомості їх надто «дорогі сусіди» росіяни?

Про це і не тільки у тривалій, але насиченій філософськими роздумами про історію й сьогодення мистецтва «Розмові в музеї Корсаків» з Павлом Ковачем.

«Розмова в Музеї Корсаків» — це серія пізнавальних відеоінтерв’ю зі сучасними українськими митцями або їхніми представниками. Так редакція Район.Культура популяризує культурну спадщину та зберігає національну пам’ять українського народу.

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