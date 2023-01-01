Ілюстрації ужгородки Анастасії Карбованець з’явилися у популярному українському календарі #TSE TOBI

Якщо ви так само, як тисячі українців, щороку купуєте або даруєте друзям відривний мотиваційний календар «Твій особливий рік» від відомого бренду Tse Tobi, то вас точно порадує 2023-й. Адже 250 ілюстрацій до нього створила ужгородка Анастасія Карбованець. Історія дивовижна, як і годиться у Новий рік. Настя захоплювалася календарем, робила в Інстаграм фото його сторінок, паралельно створюючи власні ілюстрації, аж одного разу їй зателефонували із Києва і запропонували співпрацю.

Про захоплюючий проєкт, ілюстрації для натхнення і про нашу перемогу – в ексклюзиві для Varosh.

Tse Tobi – український бренд креативної канцелярії для натхнення і мотивації. Його засновниця киянка Ірина Пируцька створює речі, які говорять про щастя в дрібницях, про можливості, віру в себе і про те, що мрії здійснюються. А ще – вони відмінно виконують свої прямі функції календаря чи блокнота-планера.

Як зазначено на сайті бренду, ідея створити календар, який би надихав, прийшла Ірині дорогою на роботу восени 2016 року. За кілька місяців задумку вдалося втілити в життя. Майданчиком для реалізації «Твого особливого року» став Інстаграм. Видання стрімко набуло популярності.

У когорті прихильниць мотивуючого календаря виявилася і закарпатка Анастасія Карбованець. Перший примірник Tse Tobi вона придбала на 2018 рік, і з того часу відривати сторінки і надихатися текстами стало щоденною звичкою.

Сама Настя також створює ілюстрації. Малює для душі, на замовлення кав’ярень, розробляє авторські листівки друзям. Хоча не є професійною художницею і навіть рідко малює на папері. Дівчина навчалася на туризмознавця, затим почала працювати менеджеркою в СММ.

Хобі, пов’язане з ілюстраціями, з’явилося 2020 року під час пандемії COVID-19. Пройшла курси Adobe Illustrator та захопилася графічним дизайном. Про те, що одного разу малюватиме для улюбленого надихаючого календаря, не могла навіть уявити.

– Відривати сторінки календаря було моїм улюбленим заняттям. Коли мені відгукувалася цитата, я робила фото, постила на свою сторінку і позначала бренд. Багато людей з мого оточення дізналися про існування календаря саме від мене. Одного разу я взяла участь в одному з опитувальників сторінки Tse Tobi і в серпні 2021 року мені надходить від них повідомлення. Мовляв, світ дивовижний, ви відповіли на наші запитання, ми перейшли на вашу сторінку і побачили неймовірні ілюстрації, які нам дуже подобаються. Були б раді співпрацювати з вами у наступному році, – розповідає Анастасія Карбованець.

Через кілька місяців після цього повідомлення дівчина подумала, що таку відповідь від сторінки отримують всі художники чи ілюстратори, і що все це не серйозно. І тут, 1 січня 2022 року, надійшло підтвердження, що бренд Tse Tobi дійсно налаштований на співпрацю. Після Різдвяних свят відбулась зустріч у Zoom, де з Настею погодили умови.

– Я отримала таблицю з описом. Наприклад, дівчина обіймає коника або перед дзеркалом приміряє яскраві буси. Тобто тексту я не бачила, а лише опис того, яким повинен бути малюнок: пара на дивані з коробкою попкорну; з поливалки ллються квіти, сердечка й іскорки. Все повинно бути у відповідній стилістиці, – пояснює дівчина.

У лютому Настя приступила до роботи. Окремими частинами до кінця року вона повинна була створити 250 ілюстрацій. Над рештою працювали інші автори. Натхнення дівчина черпала у всьому, що її оточувало. Сідала за ноутбук з чіткою ідеєю в голові майбутнього малюнку. Бували дні, коли могла створити 14 ілюстрацій, а часом надовго в собі замикалася. Особливо заціпеніння настало після початку повномасштабної війни. Тоді взагалі було не відомо, чи проєкт існуватиме далі, враховуючи, що майже половина команди Tse Tobi проживала в Бучі.

Однак у квітні замовники повідомили, що все залишається в силі. Крім того, вони внесли корективи в попередні завдання, доповнивши їх мотивуючими ілюстраціями про Україну. Багато малюнків дівчина створила, уявляючи нашу перемогу. Її символами є літак «Мрія» або ж незламний півник із Бородянки.

Готовий календар на 2023 рік Настя побачила тільки днями. Він вийшов українською і англійською мовами. Каже, що зображення з цитатами в друці їй дуже подобаються. Гортаючи сторінки, уявляється той день і люди, яких надихатиме побажання. Хочеться, щоб вони неодмінно здійснилися.

Малюнки розкидані в часі. Перша Настина ілюстрація з’явиться 2 січня з написом «Мрій сміливо, тобі це вдасться». Власне, ця цитата, а ще «Ніколи не сумнівайся в собі» є і життєвими девізами самої художниці. За таким принципом вона живе, та й «календарний» проєкт є цьому підтвердженням.

«Ти не знаєш, коли і де на тебе чекає успіх, тому просто живи і знай, що цей день неодмінно настане», – бажає Анастасія Карбованець усім українцям у новому 2023 році.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Крістіна Полуденна