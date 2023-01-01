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ART

Ілюстрації ужгородки Анастасії Карбованець з’явилися у популярному українському календарі #TSE TOBI

1 Січня 2023 4

Якщо ви так само, як тисячі українців, щороку купуєте або даруєте друзям відривний мотиваційний календар «Твій особливий рік» від відомого бренду Tse Tobi, то вас точно порадує 2023-й. Адже 250 ілюстрацій до нього створила ужгородка Анастасія Карбованець. Історія дивовижна, як і годиться у Новий рік. Настя захоплювалася календарем, робила в Інстаграм фото його сторінок, паралельно створюючи власні ілюстрації, аж одного разу їй зателефонували із Києва і запропонували співпрацю.

Про захоплюючий проєкт, ілюстрації для натхнення і про нашу перемогу – в ексклюзиві для Varosh.

кадендар це тобі

Tse Tobi – український бренд креативної канцелярії для натхнення і мотивації. Його засновниця киянка Ірина Пируцька створює речі, які говорять про щастя в дрібницях, про можливості, віру в себе і про те, що мрії здійснюються. А ще – вони відмінно виконують свої прямі функції календаря чи блокнота-планера.

Як зазначено на сайті бренду, ідея створити календар, який би надихав, прийшла Ірині дорогою на роботу восени 2016 року. За кілька місяців задумку вдалося втілити в життя. Майданчиком для реалізації «Твого особливого року» став Інстаграм. Видання стрімко набуло популярності.

У когорті прихильниць мотивуючого календаря виявилася і закарпатка Анастасія Карбованець. Перший примірник Tse Tobi вона придбала на 2018 рік, і з того часу відривати сторінки і надихатися текстами стало щоденною звичкою.

анастасія карбованець

Сама Настя також створює ілюстрації. Малює для душі, на замовлення кав’ярень, розробляє авторські листівки друзям. Хоча не є професійною художницею і навіть рідко малює на папері. Дівчина навчалася на туризмознавця, затим почала працювати менеджеркою в СММ.

Хобі, пов’язане з ілюстраціями, з’явилося 2020 року під час пандемії COVID-19. Пройшла курси Adobe Illustrator та захопилася графічним дизайном. Про те, що одного разу малюватиме для улюбленого надихаючого календаря, не могла навіть уявити.

Відривати сторінки календаря було моїм улюбленим заняттям. Коли мені відгукувалася цитата, я робила фото, постила на свою сторінку і позначала бренд. Багато людей з мого оточення дізналися про існування календаря саме від мене. Одного разу я взяла участь в одному з опитувальників сторінки Tse Tobi і в серпні 2021 року мені надходить від них повідомлення. Мовляв, світ дивовижний, ви відповіли на наші запитання, ми перейшли на вашу сторінку і побачили неймовірні ілюстрації, які нам дуже подобаються. Були б раді співпрацювати з вами у наступному році, – розповідає Анастасія Карбованець.

Через кілька місяців після цього повідомлення дівчина подумала, що таку відповідь від сторінки отримують всі художники чи ілюстратори, і що все це не серйозно. І тут, 1 січня 2022 року, надійшло підтвердження, що бренд Tse Tobi дійсно налаштований на співпрацю. Після Різдвяних свят відбулась зустріч у Zoom, де з Настею погодили умови.

Я отримала таблицю з описом. Наприклад, дівчина обіймає коника або перед дзеркалом приміряє яскраві буси. Тобто тексту я не бачила, а лише опис того, яким повинен бути малюнок: пара на дивані з коробкою попкорну; з поливалки ллються квіти, сердечка й іскорки. Все повинно бути у відповідній стилістиці, – пояснює дівчина.

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У лютому Настя приступила до роботи. Окремими частинами до кінця року вона повинна була створити 250 ілюстрацій. Над рештою працювали інші автори. Натхнення дівчина черпала у всьому, що її оточувало. Сідала за ноутбук з чіткою ідеєю в голові майбутнього малюнку. Бували дні, коли могла створити 14 ілюстрацій, а часом надовго в собі замикалася. Особливо заціпеніння настало після початку повномасштабної війни. Тоді взагалі було не відомо, чи проєкт існуватиме далі, враховуючи, що майже половина команди Tse Tobi проживала в Бучі.

Однак у квітні замовники повідомили, що все залишається в силі. Крім того, вони внесли корективи в попередні завдання, доповнивши їх мотивуючими ілюстраціями про Україну. Багато малюнків дівчина створила, уявляючи нашу перемогу. Її символами є літак «Мрія» або ж незламний півник із Бородянки.  

Готовий календар на 2023 рік Настя побачила тільки днями. Він вийшов українською і англійською мовами. Каже, що зображення з цитатами в друці їй дуже подобаються. Гортаючи сторінки, уявляється той день і люди, яких надихатиме побажання. Хочеться, щоб вони неодмінно здійснилися.

Малюнки розкидані в часі. Перша Настина ілюстрація з’явиться 2 січня з написом «Мрій сміливо, тобі це вдасться». Власне, ця цитата, а ще «Ніколи не сумнівайся в собі» є і життєвими девізами самої художниці. За таким принципом вона живе, та й «календарний» проєкт є цьому підтвердженням.

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«Ти не знаєш, коли і де на тебе чекає успіх, тому просто живи і знай, що цей день неодмінно настане», – бажає Анастасія Карбованець усім українцям у новому 2023 році.

 Лариса Липкань, Varosh

Фото: Крістіна Полуденна

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