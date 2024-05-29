Мало хто знає, наскільки небезпечними можуть бути сонячні промені для нашої шкіри. Їхня дія здійснюється зсередини, спричиняючи при цьому появу зморшок, пігментних плям, сухості, фотостаріння шкіри. Якщо занадто багато проводити часу на сонці, це може призвести навіть до розвитку раку шкіри.

Важливо правильно вибирати засоби для захисту від сонця. Розберемося, як вибрати сонцезахисний засіб для всієї родини і як правильно його наносити.

Основи вибору сонцезахисних засобів

Критерієм вибору рівня захисту шкіри виступає SPF фактор. Його можна розшифрувати як “sun protection factor”. Без правильного захисту шкіра може протягом 15-20 хвилин на сонці сильно обгоріти. Дитяча шкіра це зробить набагато швидше. Якісні сонцезахисні засоби для тіла з SPF ви знайдете на сайті магазину KrasotaShop. Вибір зробити легко завдяки функціональному сайту.

Вибирати значення SPF потрібно залежно від таких факторів:

Тип шкіри. Якщо вона світла, ніжна, швидко обгоряє, потрібна косметика з SPF вище 30. Це стандартний захист, з нього варто починати власникам світлого і рудого волосся.

Для темношкірих із природним захистом від сонця можна вибирати значення SPF 15 або 30.

Якщо планується тривалий час перебувати на сонці, необхідні засоби косметичні з більш високим SPF. Потрібно не забувати наносити крем за 15-30 хвилин до того, як вийти на вулицю, і періодично оновлювати його протягом дня. SPF захист для активного відпочинку має включати 2 типи фільтрів: фізичні, а також хімічні. Також є мінеральні фільтри, наприклад, оксид цинку. Вони вважаються найбезпечнішими та гіпоалергенними.

Сонцезахисні засоби для дітей

На відміну від шкіри дорослого, шкіра в дітей містить 2-3 рогові шари клітин. Для порівняння: у дорослих їх 15-20. До того ж в ній міститься менше колагену та еластину. Дитячі сонцезахисні засоби підбираються з урахуванням таких характеристик:

Вік дитини: Дитяча шкіра не така, як доросла. Вона більш чутлива і тонка, тому потрібен особливий захист. Враховуйте вік малюка під час вибору засобу.

Колір волосся і шкіри. Швидше за всіх обгоряють на сонці білошкірі та світловолосі дітки. Це особливо важливо враховувати при визначенні необхідного ступеня захисту.

Активність дитини. Крем може змитися під час купання, гри на піску або зійти разом із потом. Враховуйте активність дитини під час вибору косметики.

Не забувайте при купівлі дитячих продуктів про безпечний склад. Вибирайте засоби, розроблені спеціально для дітей.

Сонцезахисні засоби для дорослих

SPF захист для всієї родини має відповідати вимогам шкіри. Переконайтеся, що сонцезахисний засіб має широкий спектр захисту від УФ-А і УФ-B променів. Є низка особливостей, які потрібно враховувати під час купівлі продуктів для певного типу шкіри:

Для жирної шкіри обирайте сонцезахисні засоби з текстурою, що швидко поглинається, яка не матиме відчуття липкості чи жирного блиску. Обирайте сонцезахисний крем для дорослих із матуючими властивостями.

Сухій шкірі особливо потрібна волога, тому крем та інші засоби мають містити зволожувальні компоненти.

Для комбінованої шкіри важливо обирати легші формули з вмістом гліцерину або гіалуронової кислоти. Це допомагає зберегти дерму більш зволоженою.

Чутлива шкіра реагує на найменші подразники почервонінням, свербінням і запаленням. Тому варто уникати косметики з агресивними компонентами.

Найкращі сонцезахисні засоби повинні не тільки підходити для конкретного типу шкіри, а й мати безпечний склад.

Поради щодо застосування сонцезахисних засобів для всієї родини

Є такі рекомендації щодо використання SPF:

Крем наноситься приблизно за 20 хвилин до виходу на сонце. Компоненти сонцезахисного крему починають діяти не відразу.

Засіб має наноситися рівномірно на всю шкіру.

Через дві-три години можна повторити нанесення. Також косметика повторно наноситься після купання.

Важливо пам’ятати, що сонцезахисний фактор не підсумовується. Якщо нанести відразу два шари крему з SPF 15, то вони не дорівнюватимуть за ефективністю одному шару крему з SPF 30. Сонцезахисні засоби для сім’ї представлені різними виробниками і відрізняються за складом.

Висновок

Вибір сонцезахисного крему для сім’ї потрібно робити з урахуванням віку, типу і стану шкіри, а також часу перебування на сонці. Ви зможете відчувати на шкірі сонячні промені, коли ризики зведені до мінімуму. Залишайтеся під захистом і ваша шкіра буде вам вдячна.

До теми: Як обрати сонцезахисний крем для різних типів шкіри

**На правах реклами