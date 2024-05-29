Мало хто знає, наскільки небезпечними можуть бути сонячні промені для нашої шкіри. Їхня дія здійснюється зсередини, спричиняючи при цьому появу зморшок, пігментних плям, сухості, фотостаріння шкіри. Якщо занадто багато проводити часу на сонці, це може призвести навіть до розвитку раку шкіри.
Важливо правильно вибирати засоби для захисту від сонця. Розберемося, як вибрати сонцезахисний засіб для всієї родини і як правильно його наносити.
Критерієм вибору рівня захисту шкіри виступає SPF фактор. Його можна розшифрувати як “sun protection factor”. Без правильного захисту шкіра може протягом 15-20 хвилин на сонці сильно обгоріти. Дитяча шкіра це зробить набагато швидше. Якісні сонцезахисні засоби для тіла з SPF ви знайдете на сайті магазину KrasotaShop. Вибір зробити легко завдяки функціональному сайту.
Вибирати значення SPF потрібно залежно від таких факторів:
Якщо планується тривалий час перебувати на сонці, необхідні засоби косметичні з більш високим SPF. Потрібно не забувати наносити крем за 15-30 хвилин до того, як вийти на вулицю, і періодично оновлювати його протягом дня. SPF захист для активного відпочинку має включати 2 типи фільтрів: фізичні, а також хімічні. Також є мінеральні фільтри, наприклад, оксид цинку. Вони вважаються найбезпечнішими та гіпоалергенними.
На відміну від шкіри дорослого, шкіра в дітей містить 2-3 рогові шари клітин. Для порівняння: у дорослих їх 15-20. До того ж в ній міститься менше колагену та еластину. Дитячі сонцезахисні засоби підбираються з урахуванням таких характеристик:
Не забувайте при купівлі дитячих продуктів про безпечний склад. Вибирайте засоби, розроблені спеціально для дітей.
SPF захист для всієї родини має відповідати вимогам шкіри. Переконайтеся, що сонцезахисний засіб має широкий спектр захисту від УФ-А і УФ-B променів. Є низка особливостей, які потрібно враховувати під час купівлі продуктів для певного типу шкіри:
Найкращі сонцезахисні засоби повинні не тільки підходити для конкретного типу шкіри, а й мати безпечний склад.
Є такі рекомендації щодо використання SPF:
Важливо пам’ятати, що сонцезахисний фактор не підсумовується. Якщо нанести відразу два шари крему з SPF 15, то вони не дорівнюватимуть за ефективністю одному шару крему з SPF 30. Сонцезахисні засоби для сім’ї представлені різними виробниками і відрізняються за складом.
Вибір сонцезахисного крему для сім’ї потрібно робити з урахуванням віку, типу і стану шкіри, а також часу перебування на сонці. Ви зможете відчувати на шкірі сонячні промені, коли ризики зведені до мінімуму. Залишайтеся під захистом і ваша шкіра буде вам вдячна.
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