Сакури плодоносять і саме час збирати урожай, – заявляють виробники закарпатських рожевих горішків

На фоні останніх екзотичних новин про ужгородські пальми ця не вважається вже й такою неправдоподібною. Та це, звісно, жарт. Просто новинка від ТМ «Фундеко», створена якраз у період масового цвітіння сакур, дуже асоціюється із казковими плодами японської вишні, бо горішки вкриті ніжно-рожевим шоколадом. Відтепер це ще один солодкий сувенір і візитівка Закарпаття, яку туристи можуть повезти на згадку про наш край.

Власниця ТЦ «Дастор» і співвласниця ТОВ «Континент» Агнеса Горват каже, що ідея зробити лімітовану рожеву версію горішків з гарним брендингом і етикеткою з’явилася кілька місяців тому. «Я хотіла, щоб це стало ще одним символом цвітіння сакур на Закарпатті, приводом порадіти і відволіктися від важкої воєнної реальності, у якій ми всі живемо. Проте презентувати новинку довелося у стрімких темпах — цього року через теплу погоду квіти почали розпускатися на 2 тижні раніше. Однак, перша партія з’явилася вчасно, чим дуже потішила всіх, хто вже скуштував рожеві горішки», – розповідає авторка ідеї.

У десерті використаний смажений італійський сорт фундука Tonda di giffoni в рожевому шоколаді. На етикетці зображена сакура і це справжня присвята красуні, на цвітіння якої їдуть подивитися туристи з усієї України. Однак рожева партія горішків не стане виключно сезонним продуктом.

Ми провели опитування серед людей у соцмережах і переважна більшість проголосували за те, аби цей вид нашого десерту був на прилавках постійно і його можна було купити протягом року, — каже Агнеса Горват. – Окрім того, ми вже ведемо перемовини із представниками туристичної сфери і сувенірними крамницями, аби постачати для них свою продукцію.

Всього у лінійці ТМ «Фундеко» 9 видів горіхів: просто обсмажені, карамелізовані, з кунжутом, солоні, у чорному, молочному, білому та рожевому шоколаді. Продукт не має конкурентів на ринку, оскільки це не драже, а повноцінний фундук в шоколаді. Це одна з причин, чому закордонні туристи масово скуповують українські цукерки, віддаючи належне їхній якості і смаку.

Культивований морозостійкий горіх віднедавна вирощується на Закарпатті, хоча ліщина – традиційна рослина у місцевих лісах. Десерт представлений у багатьох торгових мережах України, окремих крамницях, АЗС і точно завжди їх можна знайти у ТЦ «Дастор». Тут вартість баночок «сакурових» горішків різного фасування становить 140 та 150 грн.

Також у «Дасторі» випікають власний торт «Закарпатський з фундуком».

Varosh за інформацією ТМ «Фундеко»

**На правах реклами