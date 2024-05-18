Facebook
Instagram
YouTube
На правах реклами

Punto G: мережа смачної кави в Ужгороді

18 Травня 2024 10

Для ужгородців кава — це не лише можливість підбадьоритися перед робочим днем, але й можливість продуктивно провести ділову зустріч або відпочити за чашкою улюбленого напою. 

— Гості Punto G вже давно помітили, що переговори за чашкою кави приносять найкращі результати. Є в цьому якась магія, — каже власниця мережі Тетяна Колесник. 

Мережа Punto зараз налічує три заклади та власну крафтову обсмажку кави.  А розпочався цей бізнес у 2015 році з оригінальної велокавʼярні на Набережній Незалежності.  

— Ми можемо похвалитися багато чим, але найбільше наші заклади виділяються крутою професійною командою барист, які щодня дарують ужгородцям чудовий настрій та заряд позитивної енергії, — переконує Тетяна.

Одним з закладів мережі є й впізнавана “Зона Комфорту” (пл.Кирила і Методія, 4) — кафе, де можна не лише випити чашку смачної кави, але й скуштувати бельгійські вафлі з різноманітними начинками. Тут також розташована міні-бібліотека для любителів доброї літератури та дитяча локація, щоб цікаво було й маленьким гостям.

Два інші заклади Punto G знаходяться за адресами: Швабська, 44 та Поштова, 4. 

gal-231791
gal-231779

Кава, як спосіб подяки

Мережа постійно проводить соціальну акцію “Кава для донора”.

— Ставши донором крові, можна випити безкоштовно каву та скуштувати десерт, адже ми живемо в складні часи, коли війна триває, і потреба в крові постійна, —  каже Тетяна. 

Ще одна регулярна акція “Кава для військового” —  заклад безкоштовно пригощає наших захисників та захисниць кавою.

— Завдяки нашим військовим маємо можливість продовжувати працювати і жити, і пригостити їх кавою — найменше, що можемо зробити, — переконана команда закладів. 

Також заклад приєднується до ініціативи “Суботній аукціон” від Varosh. Ви маєте можливість виграти річний запас кави від закладу за донат у 200 грн.

Приєднуйтеся до розіграшу на фейсбуці та інстаграмі. 

Img 20240514 194348 952

Галина Гичка, Varosh

Фото із соцмереж PUNTO G

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Сироватки з гіалуроновою кислотою: основна дія та додаткові можливості

55% фундука та молочний шоколад: закарпатська “Фундучелла” від “Фундеко” – вже у продажу

Риба: різновиди та користь для здоров’я

Перевірте родимки безкоштовно: медичний центр Ірис Космо проводить в Ужгороді акцію до Дня меланоми