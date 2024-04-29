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Популярні інструменти для автоматизованого тестування

29 Квітня 2024 55

Використання інструментів для автоматизованого тестування є важливою інвестицією для будь-якої компанії, що займається розробкою програмного забезпечення. Це дозволяє їм заощадити час і кошти, покращити якість та надійність програмного забезпечення, а також підвищити задоволеність клієнтів.

Selenium

Selenium – це безплатний та відкритий інструмент для автоматизованого тестування вебзастосунків, який підтримує широкий спектр браузерів, включаючи Chrome, Firefox, Safari, Edge та Internet Explorer. Він надає різноманітні функції, що дозволяють автоматизувати різні аспекти тестування вебзастосунків, зокрема:

Appium

Appium – це безплатний інструмент з відкритим вихідним кодом для автоматизованого тестування нативних, гібридних та мобільних застосунків. Він використовує WebDriver API для взаємодії з мобільними пристроями та емуляторами, що дозволяє тестувати застосунки на різних платформах, таких як Android, iOS. Appium пропонує різноманітні функції, які дозволяють автоматизувати різні аспекти тестування мобільних застосунків, такі як:

JMeter

JMeter – це безплатний інструмент з відкритим вихідним кодом для навантажувального тестування та аналізу продуктивності програмних систем. Він використовується для імітації поведінки множини віртуальних користувачів, щоб виміряти продуктивність та стійкість системи під навантаженням. JMeter пропонує широкий спектр функцій, які дозволяють тестувати різні типи програмних систем, такі як вебсайти, вебсервіси, сервери баз даних та мобільні застосунки. Деякі з ключових можливостей JMeter включають:

Postman

Postman – це платформа для розробки API, яка надає широкий спектр інструментів для створення, тестування та документування API. Його використовують розробники, тестувальники та менеджери продуктів для взаємодії з API, спрощуючи процес розробки та інтеграції API. Деякі з ключових можливостей Postman включають:

Cucumber

Cucumber – це фреймворк для розробки з допомогою поведінки (Behavior-Driven Development – BDD), який використовується для написання читабельних та зрозумілих тестів. Він базується на простій мові, схожій на англійську, що описує очікувану поведінку програмного забезпечення з точки зору користувача. Cucumber використовує файли Gherkin для визначення тестових сценаріїв, які складаються з трьох основних частин:

Cucumber використовує двигун для виконання тестових сценаріїв, який перетворює описи Gherkin на кроки, які можуть бути виконані автоматизованими тестами. Фреймворк також підтримує інтеграцію з різними мовами програмування та інструментами для автоматизованого тестування, такими як Selenium, Appium та JMeter.

Висновок

У сфері автоматизованого тестування не існує універсального інструменту. Часто доводиться користуватися кількома засобами, щоб охопити всі потреби.

Крім вибору належного інструменту, важливо пройти курси з автоматизованого тестування, щоб вивчити оптимальний спосіб використання цих інструментів та написання ефективних тестів. Це дозволить максимізувати прибуток від інвестицій в автоматизоване тестування та підвищить якість вашого програмного забезпечення.

Головне фото – EPAM

**На правах реклами

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