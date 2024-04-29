Популярні інструменти для автоматизованого тестування

Використання інструментів для автоматизованого тестування є важливою інвестицією для будь-якої компанії, що займається розробкою програмного забезпечення. Це дозволяє їм заощадити час і кошти, покращити якість та надійність програмного забезпечення, а також підвищити задоволеність клієнтів.

Selenium

Selenium – це безплатний та відкритий інструмент для автоматизованого тестування вебзастосунків, який підтримує широкий спектр браузерів, включаючи Chrome, Firefox, Safari, Edge та Internet Explorer. Він надає різноманітні функції, що дозволяють автоматизувати різні аспекти тестування вебзастосунків, зокрема:

Взаємодія з елементами вебсторінки: Selenium дозволяє знаходити елементи на вебсторінці, вводити дані, натискати кнопки, перевіряти текст та виконувати інші дії, які зазвичай виконують користувачі.

Навігація по вебсайту: Selenium може переходити між вебсторінками, використовуючи посилання, форми та інші методи навігації.

Виконання JavaScript: Selenium може виконувати JavaScript-код на вебсторінках, що дозволяє автоматизувати складні дії.

Збір даних: Selenium може збирати дані з вебсторінок, такі як текст, зображення та посилання.

Створення звітів: Selenium може генерувати звіти про результати тестування, що допомагають вам аналізувати та відстежувати хід тестування.

Appium

Appium – це безплатний інструмент з відкритим вихідним кодом для автоматизованого тестування нативних, гібридних та мобільних застосунків. Він використовує WebDriver API для взаємодії з мобільними пристроями та емуляторами, що дозволяє тестувати застосунки на різних платформах, таких як Android, iOS. Appium пропонує різноманітні функції, які дозволяють автоматизувати різні аспекти тестування мобільних застосунків, такі як:

Взаємодія з елементами мобільного інтерфейсу: Appium дозволяє знаходити елементи на екрані мобільного пристрою, вводити дані, натискати кнопки, перевіряти текст та виконувати інші дії, які зазвичай виконують користувачі.

Навігація по мобільному застосунку: Appium може переходити між різними екранами мобільного застосунку, використовуючи кнопки, посилання та інші методи навігації.

Виконання JavaScript: Appium може виконувати JavaScript-код на мобільному пристрої, що дозволяє автоматизувати складніші дії.

Збір даних: Appium може збирати дані з мобільного пристрою, такі як текст, зображення та координати GPS.

Створення звітів: Appium може генерувати звіти про результати тестування, що допомагає вам аналізувати та відстежувати хід тестування.

JMeter

JMeter – це безплатний інструмент з відкритим вихідним кодом для навантажувального тестування та аналізу продуктивності програмних систем. Він використовується для імітації поведінки множини віртуальних користувачів, щоб виміряти продуктивність та стійкість системи під навантаженням. JMeter пропонує широкий спектр функцій, які дозволяють тестувати різні типи програмних систем, такі як вебсайти, вебсервіси, сервери баз даних та мобільні застосунки. Деякі з ключових можливостей JMeter включають:

Створення сценаріїв навантажувального тестування: JMeter дозволяє створювати сценарії навантажувального тестування, які описують, як віртуальні користувачі взаємодіють з системою. Ці сценарії можуть включати такі дії, як надсилання HTTP-запитів, завантаження зображень та файлів, введення даних у форми та аутентифікація на вебсайтах.

Виконання навантажувальних тестів: JMeter може виконувати навантажувальні тести на локальних комп’ютерах або на розподілених кластерах. Він може імітувати поведінку тисяч віртуальних користувачів, щоб оцінити стійкість системи під навантаженням.

Аналіз результатів тестування: JMeter генерує детальні звіти про результати тестування, які містять інформацію про час відгуку, пропускну здатність, помилки та інші показники продуктивності.

Підтримка різних протоколів: JMeter підтримує широкий спектр протоколів, включаючи HTTP, HTTPS, FTP, JDBC та SMTP.

Плагіни та розширення: JMeter має велику екосистему плагінів та розширень, які дозволяють розширити його функціональність та підтримувати нові протоколи та технології.

Postman

Postman – це платформа для розробки API, яка надає широкий спектр інструментів для створення, тестування та документування API. Його використовують розробники, тестувальники та менеджери продуктів для взаємодії з API, спрощуючи процес розробки та інтеграції API. Деякі з ключових можливостей Postman включають:

Надсилання та отримання HTTP-запитів: Postman дозволяє надсилати та отримувати HTTP-запити до API, включаючи GET, POST, PUT, DELETE та інші методи. Ви можете вказувати заголовки запитів, тіла запитів, параметри URL та інші дані.

Перегляд та аналіз відповідей API: Postman дозволяє переглядати та аналізувати відповіді API, включаючи заголовки відповідей, тіла відповідей, коди стану та інші дані.

Створення колекцій та запитів: Postman дозволяє організовувати запити API в колекції, що робить їх легкодоступними та керованими.

Налагодження та тестування API: Postman надає інструменти для налагодження та тестування API, такі як змінні середовища, твердження та попередні тести.

Документування API: Postman може генерувати документацію API з ваших колекцій запитів, що допомагає іншим розробникам розуміти та використовувати ваш API.

Співпраця: Postman дозволяє співпрацювати з іншими над вашими API, використовуючи колекції та середовища.

Розширення: Postman має велику екосистему розширень, які дозволяють розширити його функціональність та інтегрувати з іншими інструментами.

Cucumber

Cucumber – це фреймворк для розробки з допомогою поведінки (Behavior-Driven Development – BDD), який використовується для написання читабельних та зрозумілих тестів. Він базується на простій мові, схожій на англійську, що описує очікувану поведінку програмного забезпечення з точки зору користувача. Cucumber використовує файли Gherkin для визначення тестових сценаріїв, які складаються з трьох основних частин:

Події (Given): Ця частина описує початковий стан системи перед виконанням тестового сценарію.

Коли (When): Ця частина описує дії, які виконує користувач, наприклад, натискання кнопок або введення даних.

Тоді (Then): Ця частина описує очікуваний результат дій користувача, наприклад, зміну стану системи або відображення певного повідомлення.

Cucumber використовує двигун для виконання тестових сценаріїв, який перетворює описи Gherkin на кроки, які можуть бути виконані автоматизованими тестами. Фреймворк також підтримує інтеграцію з різними мовами програмування та інструментами для автоматизованого тестування, такими як Selenium, Appium та JMeter.

Висновок

У сфері автоматизованого тестування не існує універсального інструменту. Часто доводиться користуватися кількома засобами, щоб охопити всі потреби.

Крім вибору належного інструменту, важливо пройти курси з автоматизованого тестування, щоб вивчити оптимальний спосіб використання цих інструментів та написання ефективних тестів. Це дозволить максимізувати прибуток від інвестицій в автоматизоване тестування та підвищить якість вашого програмного забезпечення.

Головне фото – EPAM

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