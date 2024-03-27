У цьому матеріалі ми розповімо, які схеми застосовуються для доставки китайських товарів у нашу країну та скільки часу йде посилка з Китаю в Україну в умовах воєнного часу. Якщо вам потрібна доставка з Китаю в Україну, зверніться до професіоналів — компанії M3Cargo https://m3cargo.com/ua/.



А ми розглянемо, як вплинула війна на логістичні сполучення з КНР.

Вплив війни на логістику з Китаєм

Після вторгнення РФ в Україну вантажоперевезення припинилися: були заборонені польоти авіації, морські порти закрилися, залізничні перевезення зупинилися. Це призвело до припинення діяльності багатьох логістичних компаній. Але зараз вони вже відновили роботу і доставка з Китаю в Україну під час війни, на щастя багатьох представників малого та середнього бізнесу, знов працює. Звісно, обсяг послуг зменшився, логістичні шляхи ускладнилися, помітно змінився попит, але діяльність продовжується навіть у такі складні часи.

На сьогодні зафіксовані такі зміни:

не працюють всі маршрути через Росію та Білорусь;

прямі морські шляхи в українські порти теж недоступні;

зупинено перевезення залізницею;

всі маршрути прокладаються через європейські країни, що потребує врахування місцевих законів і обмежень;

посилено митний контроль, що зумовило ретельну перевірку багатьох товарів (наприклад, з порушеною цілісністю пакування тощо).

Чи можна зараз замовити доставку з Китаю

Доставка невеликих товарів з Китаю наразі здійснюється двома шляхами:

Морські перевезення (найпопулярніший спосіб) — маршрути проходять з будь-якого портового міста в КНР до транзитних європейських портів (частіше всього в Румунії, Польщі, Туреччині та Болгарії). Порядок перевезень такий: Товар надходить до складів в Китаї, де здійснюється пакування, розміщення у контейнерах, оформлення митних накладних. Після цього він поступає у порт, де завантажується на судно. По прибуттю у порт призначення здійснюється розвантаження й вивезення до європейських складів. Товари перевантажуються на сухопутний транспорт та вирушають до кінцевого пункту призначення.



Термін доставки сягає 65-70 днів.

Авіаперевезення — тут шлях також пролягає через європейські авіахаби. Схема перевезень: Перед здачею до аеропорту вантаж збирається на китайських складах, здійснюється оформлення необхідної документації. Після прильоту в Європу вантаж оформляється в режимі транзит та відправляється на склад. Для доставки в Україну використовується автотранспорт.



Термін прибуття становить 15-18 днів.

Доставка вантажів з Китаю з надійним перевізником

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