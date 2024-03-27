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На правах реклами

Доставка з Китаю по морю в Україну в умовах війни

27 Березня 2024 12

У цьому матеріалі ми розповімо, які схеми застосовуються для доставки китайських товарів у нашу країну та скільки часу йде посилка з Китаю в Україну в умовах воєнного часу. Якщо вам потрібна доставка з Китаю в Україну, зверніться до професіоналів — компанії M3Cargo https://m3cargo.com/ua/.

А ми розглянемо, як вплинула війна на логістичні сполучення з КНР. 

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Вплив війни на логістику з Китаєм

Після вторгнення РФ в Україну вантажоперевезення припинилися: були заборонені польоти авіації, морські порти закрилися, залізничні перевезення зупинилися. Це призвело до припинення діяльності багатьох логістичних компаній. Але зараз вони вже відновили роботу і доставка з Китаю в Україну під час війни, на щастя багатьох представників малого та середнього бізнесу, знов працює. Звісно, обсяг послуг зменшився, логістичні шляхи ускладнилися, помітно змінився попит, але діяльність продовжується навіть у такі складні часи. 

На сьогодні зафіксовані такі зміни:

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Чи можна зараз замовити доставку з Китаю

Доставка невеликих товарів з Китаю наразі здійснюється двома шляхами:

Термін доставки сягає 65-70 днів. 

Термін прибуття становить 15-18 днів. 

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Доставка вантажів з Китаю з надійним перевізником

Як замовити доставку з Китаю в Україну морем? Просто перейдіть на сайт компанії M3Cargo та зробіть замовлення або спитайте менеджерів про все, що вас турбує. Вам запропонують найвигідніші варіанти і широкий спектр послуг. Ваш вантаж буде гарантовано доставлений в Україну і без проблем пройде митницю. Звертайтеся!

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