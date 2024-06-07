У денний час клацання клавіатури найчастіше не надто привертає увагу серед повсякденного шуму. Ситуація погіршується ввечері, коли настає тиша, і використання клавіатури стає дискомфортним та навіть дратує. Для геймерів безшумна клавіатура стає найбільш бажаною частиною сетапу, оскільки дозволяє грати вночі з комфортом і без ризику потривожити спокій інших мешканців оселі. Про переваги та особливості вибору такого різновиду клавіатур поговоримо далі.
Популярність безшумних маніпуляторів серед геймерів та інших категорій користувачів зумовлена такими факторами:
З урахуванням цих особливостей вибір на користь безшумної клавіатури буде більш ніж обґрунтованим.
Комфорт під час використання безшумної клавіатури досягається завдяки різноманітним конструкційним особливостям, закладеним виробником. Наприклад, вінілові кільця, що монтуються в перемикачі, мають на меті не лише зменшити рівень шуму, але й знизити вібраційне навантаження на конструкцію загалом.
Окремі елементи клавіатури під час виробництва змащуються мастилами, які також покликані знизити рівень шуму в процесі експлуатації. Ці особливості й створюють комфортну атмосферу в приміщенні навіть за максимально інтенсивного натискання на клавіші.
Головне фото: Business Matters Magazine