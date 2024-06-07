У денний час клацання клавіатури найчастіше не надто привертає увагу серед повсякденного шуму. Ситуація погіршується ввечері, коли настає тиша, і використання клавіатури стає дискомфортним та навіть дратує. Для геймерів безшумна клавіатура стає найбільш бажаною частиною сетапу, оскільки дозволяє грати вночі з комфортом і без ризику потривожити спокій інших мешканців оселі. Про переваги та особливості вибору такого різновиду клавіатур поговоримо далі.

Переваги безшумних клавіатур

Популярність безшумних маніпуляторів серед геймерів та інших категорій користувачів зумовлена такими факторами:

Мінімізація шуму. Одна з найголовніших причин для придбання такого пристрою. Відсутність постійного клацання, що супроводжує натискання клавіш, може бути непомітним для користувача. Проте інших присутніх у приміщенні воно може дратувати. Відсутність шуму створює комфортну та спокійну атмосферу. Зручний набір тексту. Внаслідок цього фактору такі клавіатури популярні не лише серед геймерів. Знижений рівень шуму під час використання досягається також збільшенням плавності при натисканні на клавіші. Через це працювати з великими обсягами тексту стає комфортніше на тактильному рівні. Довший період використання. Знижений рівень шуму під час використання досягається не лише внаслідок конструкційних особливостей. Для виготовлення такого типу клавіатур зазвичай використовуються більш якісні та надійні матеріали та компоненти. Завдяки цьому навіть за умови інтенсивного використання клавіатура працює довше. Зменшене навантаження на суглоби. Внаслідок підвищеної ергономічності кисті рук зберігають природне розташування під час натискання на клавіші. Ця особливість зменшує навантаження на кінцівки та знижує ризик виникнення карпального й тунельного синдромів.

З урахуванням цих особливостей вибір на користь безшумної клавіатури буде більш ніж обґрунтованим.

Особливості зниження шуму в клавіатурі

Комфорт під час використання безшумної клавіатури досягається завдяки різноманітним конструкційним особливостям, закладеним виробником. Наприклад, вінілові кільця, що монтуються в перемикачі, мають на меті не лише зменшити рівень шуму, але й знизити вібраційне навантаження на конструкцію загалом.

Окремі елементи клавіатури під час виробництва змащуються мастилами, які також покликані знизити рівень шуму в процесі експлуатації. Ці особливості й створюють комфортну атмосферу в приміщенні навіть за максимально інтенсивного натискання на клавіші.

Головне фото: Business Matters Magazine