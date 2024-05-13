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55% фундука та молочний шоколад: закарпатська “Фундучелла” від “Фундеко” – вже у продажі

13 Травня 2024 25

Закарпатський виробник «Фундеко» презентував першу в лінійці асортименту фундукову пасту.

«Фундучелла» – так називається горіхова паста, яку вже можна знайти на полицях крамниць. Це новий продукт від «Фундеко», який цілком лягає в концепцію здорового харчування. Адже у складі пасти – перетертий фундук італійського сорту Tonda di giffoni, молочний шоколад та сироп агави.

«Це новий для нас продукт. Ми розробляли 13 рецептур, з-поміж яких всліпу обирали найвдалішу. Для виготовлення пасти використовується сироп агави, що дозволило повністю виключити пальмову олію та загущувачі, які часто можна зустріти в інших подібних продуктах», – розповіла власниця ТЦ «Дастор» і співвласниця ТОВ «Континент» Агнеса Горват.

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“Фундучелла” вже на полицях крамниць і доступна для замовлення

Основний асортимент ТМ «Фундеко» – цільний горіх фундука у різних варіаціях: солоний, в шоколаді, карамелізований, з кунжутом. При очищенні горіхів не завжди вдається зберегти ядра цільними, тож із такого фундука на підприємстві вирішили створювати пасту.

Для її виготовлення горіх перетирають на спеціальному обладнанні, після чого з’єднують з молочним шоколадом і при спеціальних температурах, не допускаючи кипіння, доводять до кремоподібного стану. Після цього паста проходить процес темперування – спеціального охолодження, відтак паста готова до фасування.

У планах «Фундеко» – виготовлення фундукової пасти також і з білим шоколадом, розповіла Агнеса Горват.

Тим часом горіхово-шоколадна “Фундучелла” вже доступна для замовлення. Також її можна знайти на полицях “Дастору” і магазинів-партнерів.

Varosh за інформацією ТМ “Фундеко”

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